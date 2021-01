Iulia Albu a umilit-o pe Adelina Pestrițu live, la TV. Cătălin Măruță, uimit de cuvintele dure

Războiul dintre Iulia Albu și Adelina Pestrițu a avut rădăcini în rubrica fashion editorului, care i-a comentat negativ ținutele de multe ori. „Rochia este o catastrofă/ Nu toate femeile care au mulți followeri știu să se îmbrace/ Operațiile ei estetice nu sunt reușite”, sunt câteva dintre replicile criticului de modă. Acuzele au continuat subtil în mediul online din partea Adelinei Pestrițu, dar drastic în expertizele Iuliei, la TV. În urmă cu cinci zile, bruneta, invitată ”La Măruță”, a dat o altă direcție acestei răfuieli, punctată astăzi de adversara sa.

Războiul dintre Iulia Albu și Adelina Pestrițu continuă. Criticul de modă a umilit-o pe brunetă în emisiunea lui Cătălin Măruță

Adelina Pestrițu a fost invitată recent în emisiunea ”La Măruță”, unde a vorbit despre cele mai recente evenimente din viața sa și a acceptat să fie parte a unui joc pus la cale de Cătălin Măruță, cel care, de altfel, a și fost sămânța de scandal dintre ea și Iulia Albu.

Bruneta a fost provocată să descrie fiecare personaj propus de echipă într-un cuvânt. Deși cu toții am fi crezut că a-l descrie pe fostul iubit sau fostul soț ar fi fost punctul culminant, iată că peste ei s-a trecut rapid, Adelina descriindu-i drept ”mișto” sau ”haioși”. Iulia Albu a fost cea care i-a ridicat probleme, în condițiile în care cele două se vedeau reciproc deja personajele negative ale unui film cu un scenariu stângaci.

Astfel, întrebată cum ar caracteriza-o pe fosta sa colegă, după ce s-a fâstâcit, bruneta a spus ”răutăcioasă”. Dar nu ceea ce s-a întâmplat în emisiune ar fi deranjat-o pe creatoarea de modă, susține chiar aceasta, ci mesajul publicat de Adelina ulterior pe rețelele de socializare.

„După cum mă știi, eu primesc și apreciez critica constructivă pe care oamenii o fac, însă tu nu poți face asta. Pe de altă parte, sunt puțin mai liniștită că totuși cineva te plătește să îți etalezi frustrările pentru că nu mai ești nevoită să mă suni pe mine să te împrumut cu bani. E o minune că nu te-ai potolit când ți-ai luat palmele în culise (nu de la mine), dar nu spun mai multe. (…)Ești atât de punctuală și prețioasă încât și ceasurile dispar în prezența ta. Mare minune și asta”, este o parte din mesajul Adelinei Pestrițu.

Replica designerului

”Aș dori să îmi exercit dreptul la replică, a venit Adelina aici și a făcut cotcodac și alte gesturi. Eu am ales să vin aici și să spun ce am de spus. Doar nu suntem legați de mâini si de picioare să nu putem spune ce avem de spus. A fost înjositor pentru ea să critice o poză cu mine. A spus doar cotcodac. Apoi eu am făcut rezumatul emisiunii. Nu mi se pare deloc greșit, dar ce a apărut apoi e de comentat.

E important ce a scris ea pe story, o să vă spun de ce. Eu nu am vrut să ajungem aici. O să citesc răspunsul meu, nu vreau să plictisesc oamenii. Am făcut sondaj pe Instagramul meu, din respect, nu voi publica răspunsurile. Nu o avantajează pe Adelina Pestrițu”, a spus Iulia Albu, în emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV.