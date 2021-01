Cum a răspuns Adelina Pestrițu după atacul Iuliei Albu. Jignirile depășesc limitele bunului-simț

Conflictul între dive continuă! Cum a răspuns Adelina Pestrițu replicii Iuliei Albu. Dialogul prin jigniri ale acestora a ajuns foarte departe, consideră mulți dintre fanii ambelor vedete.

Adelina nu s-a lăsat mai prejos și a pus paie pe foc după ultima replică a Iuliei Albu. Cea din urmă a pus-o la zid pe brunetă cu ultimul mesaj către fani, iar fosta prezentatoare de televizine a publicat un text uriaș pe Instagram unde o critică pe fosta colegă de platou și susține că-și asumă tot trecutul său de care s-a amintit constant – dansatoare în Ibiza și notele extrem de mici de la Bacalaureat.

Amintim că totul a plecat de la provocarea primită de soția lui Virgil Steblea în emisiunea „La Măruță”, când a trebuit să o caracterizeze oe blondină într-un singur cuvânt. Iulia s-a simțit jignită și a continuat firul controverselor cu cuvinte tăioase la adresa acesteia, concluzionând cu faptul că nimeni nu ar trebui să-i ofere atenție pentru că nu este un personaj aparte.

Acuzațiile au continuat să fie foarte grave, influencera mărturisind salariul Iuliei de la Wobizz, dar și faptul că la vremea aceea le-a șoptit șefilor turci că-și dorește locul ei. Cu toate astea, pe fosta soție a creatorului de pantofi am văzut-o în cadrul altor rubrici, la televiziuni diverse.

„Doamna care plimbă găina prin platourile televiziunilor s-a simțit nițel deranjată de faptul că am „îndrăznit’ să o caracterizez ca fiind răutăcioasă și totodată de consultanța oferită în mod absolut gratuit vis a vis de trucurile pe care să le folosească atunci când face poze. Pentru că așa fac influencerii pe care tu îi detești. Că doar nu toate tragem de picioare în Photoshop așa cum crede ea. Asta după mulți ani în care am ales să-i ignor comentariile pentru care e și plătită să le facă în mod constant. Nu pentru că am avut un motiv anume, ci pentru că i-am înțeles rolul și susțin femeile independente. Ea nu e una, dar se vrea! Iulicuța mă bucur foarte mult că ți-ai găsit să faci bani din răutăți. Erai fiartă să vezi reacțiile lor, ca să te simți băgată în seamă puțin. Cei 1000 RON/emisiune te motivau cumplit. Și apropo de asta, mai știu și cât îți doreai scaunul meu de atunci, păcat că șefii nu te-au luat în seamă când l-ai cerut cu cerul și pământul”

Adelina Pestrițu