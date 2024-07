Adela Popescu a făcut marele anunț. Când revine la Pro TV EXCLUSIV

Adela Popescu și-a luat o pauză mai lungă de pe micul ecran, pentru a-și încărca bateriile după ani buni petrecuți la cârma emisiunii „Vorbește lumea”, dar și la cel mai recent sezon al show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, care s-a fimat în Republica Dominicană. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Adela Popescu a făcut marele anunț. Prezentatoarea TV ne-a spus când va reveni pe sticlă, în prezent aflându-se în discuții legate de noul proiect.

Adela Popescu s-a numărat printre celebritățile prezente la Mobu Take – Off Preview, eveniment care anunță Târgul Internațional de Artă București, prima ediție a celui mai mare târg de artă contemporană din România, care va avea loc în perioada 19-28 mai, la Romaero Băneasa. Invitații au putut admira lucrări de artă augmentate virtual, expuse printre aeronave.

„Dacă aș avea mai mult timp, probabil că aș vizita mai multe vernisaje, dar cred că am disponibilitatea de a mă uita la o lucrare, poate fi de orice fel, poate fi o sculptură, poate fi o pictură și să-mi transmită o stare. Adică am capacitatea asta să mă las așa dusă și cred că într-adevăr arta de calitate reușește să transmită stări și atât. Nu neapărat bune. Poate să îți trasmită tot felul: angoasă, bucurie, speranța și trebuie să îți dai libertatea să simți”, ne-a spus fosta prezentatoare a emisiunii „Vorbește lumea”.

Adela Popescu se bucură din plin de pauza de televiziune pe care și-a luat-o și încă mai are momente în care se stresează să nu cumva să întârzie, întrucât ani întregi a avut emisiune matinală.

Da, normal, eu în timpul ăsta aș fi putut să lucrez mai mult, aș fi putut să câștig mai mulți bani, dar atât de multă bucurie îmi dă statul ăsta, încât de ce să o forțezi? Nu știu, mă bucur că am avut curajul să pun așa un pic pe pauză o vreme”, a declarat, pentru Playtech Știri, Adela Popescu.

„Sincer, nu știu ce îmi e! Îmi venea și să scriu, dar în același timp mi se părea că pare că mă laud așa, dar în niciun caz nu e vorba despre asta. M-am trezit într-o dimineață și se întâmplă destul de des, i-am pregătit pe cei mici, doi dintre ei pleacă la grădiniță și la școală și trebuie îmbrăcați, mâncați, bibiliți, haide, mami, să ieșim la timp. Și, ghici ce am făcut? M-am dus și m-am culcat și am dormit până la 10.30 și asta mi s-a întâmplat de câteva ori. Și când m-am trezit la 10.30, primul gând a fost de stres: aoleu! Și după aceea zic: ia să cobor în living, să-mi fac o cafeluță! Este fantastic!

Telespectatorii mai au de așteptat până când o vor vedea pe Adela Popescu din nou pe sticlă. Și asta pentru că vedeta va reveni cu un nou proiect în grila de toamnă a Pro TV-ului. Ea s-a hotărât să își prelungească pauza, întrucât nu mai funcționa la capacitate maximă, resimțind din plin oboseala acumulată.

„„Sunt celebru, scoate-mă de aici” a început imediat după „Vorbește lumea”, după niște ani în care eu la două luni după ce nășteam eram deja pe post. Și a fost minunat, a fost o perioadă foarte frumoasă, dar grea. Și am stat așa un pic și am zis: am nevoie pur și simplu de odihnă. Adică un om care se trezește la 8.00 și adoarme la 8.30, înseamnă că este un om foarte obosit, extenuat pur și simplu. Și atunci nu, trebuia să mă odihnesc efectiv și asta fac și mă simt minunat”, ne-a mărturisit ea.