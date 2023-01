Secretul dezvăluit de Adela Popescu. Ce se întâmplă în fiecare weekend în viața ei

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai apreciate și cunoscute cupluri de vedete din România, bucurându-se de o familie frumoasă și unită, alături de cei trei copii ai lor, Adrian, Andrei și Alexandru. Cum se descurcă vedeta în postura de mamă de 3 băieți. Ce face blondina în fiecare weekend.

Adela Popescu se poate lăuda cu o viață împlinită, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Fosta prezentatoare de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici” jonglează cariera sa în televiziune cu cel mai important rol al vieții sale, cel de mamă.

Vedeta de la PRO TV este o femeie extrem de ocupată, iar din acest motiv urmăritorii ei au întrebat-o, în mai multe rânduri, cum reușește să se împartă în așa fel încât să aibă timp și pentru relație ei de cuplu cu Radu Vâlcan.

Într-un interviu acordat celor de la Revista VIVA!, Adela Popescu a mărturisit că are parte de un mare ajutor din partea mamei sale, iar în fiecare weekend, cei trei fii ai ei stau cu bunica lor, în timp ce prezentatoarea de la PRO TV și soțul ei petrec timp de calitate ca doi amorezi.

„Nici nu ştiu dacă să mai povestim. Da, am plecat la o piesă de teatru şi am rezistat fix până când a început actul doi. Ne-am înţeles din priviri şi am fugit repede înapoi acasă”, a spus Radu Vâlcan.

„De regulă, în weekend copiii petrec mai mult timp cu mama mea. Aşa că, în ultima vreme, am reuşit să ajungem de câteva ori la teatru sau pur şi simplu la câte o masă cu prietenii noștri”, a declarat Adela Popescu, exclusiv pentru viva.ro.