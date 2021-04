Acuzații grave la Survivor România 2021: ”Venea cu un slip și se apleca în fața lui Marius” VIDEO

Un nou scandal a izbucnit la Survivor România. O concurentă de la Războinici este acuzată de faptul că ar fi încercat să-l seducă pe Marius Crăciun. Sportiva aruncă bomba și spune despre cine este vorba. Fanilor nu le-a venit să creadă.

O nouă zi, noi acuzații sunt aduse la adresa concurenților de la Survivor România. Fosta Războinică Romina o acuză pe Mellina de faptul că ar fi încercat să-l seducă pe Marius Crăciun de la Survivor. Nu este pentru prima dată când blondina a declarat că artista de la Războinici are o afinitate pentru câștigătorul de la Ferma din 2019.

Invitată în vlogul fostului concurent Andrei Cioban, care a făcut parte din echipa Războinicilor din primul sezon Survivor România, sportiva a relatat cu lux de amănunte felul în care Mellina ar fi încercat să-i atragă atenția colegului său de echipă prin tot felul de gesturi evidente. Romina o acuză pe Mellina de faptul că ar fi încercat să-l seducă pe Marius de la Războinici, etalându-și trupul prin fața acestuia, sub pretextul unor exerciții fizice de încălzire.

„Pe mine m-a șocat ce a spus Mellina, după ce am plecat din concurs. A zis că eu nu m-am acomodat în camp și că nu-mi plăcea deloc acolo, total greșit. Eu am zis că m-am acomodat din prima zi, doar mi-a apărut o durere la șolduri din cauza dormitului pe scândură, care mi-a trecut în câteva zile

Romina de la Survivor a declarat că gesturile Mellinei sunt foarte evident, iar cântăreața ar nutri sentimente pentru colegul ei din echipa Războinicilor. Cu toate acestea, fosta concurentă spune că Marius Crăciun nu este interesat de Mellina și nu și-ar dori o relație cu cea supranumită „Furnicuța”.

Nu este nici o apropiere între ei, doar că ea își dorea și făcea tot felul de gesturi. Eu, dacă aveam o discuție cu el acolo în camp, nu mă ascundea, dar ea își găsea tot timpul să apară. Era cu genoflexiunile, venea în față, exact acolo se punea. Puteai să mergi undeva mai departe…

Dar o interesa și discuția, voia să afle ce discut cu Marius să se expună ea acolo, crezând că-i dă lui Marius vreun impuls… Acum, sper să nu se supere Marius că am s-o spun, pentru că mi-a zis-o el… Eu i-am spus: ”uite, Mellina sigur te place…” Și după asta am mers la un interviu, iar când m-am întors, mi-a spus Marius că Mellina a început să-l pipăie pe picioare și din-astea… Jucau un joc de cuvinte, ”Valiza”… Marius mi-a spus clar că nu-și dorește să facă un cuplu cu Mellina. Se amuza și el”, a mărturisit Romina de la Survivor România, în cadrul vlogului lui Andrei Ciobanu de pe Youtube.