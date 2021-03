Romina de la Survivor, dezvăluiri din interiorul Survivor România. Ce se întâmplă în tabăra Războinicilor

Războinica Romina a ajuns acasă din Republica Dominicană, după ce experiența ei la Survivor a luat sfârșit. Ea s-a declarat extrem de tristă pentru că a ieșit din competiție și a făcut dezvăluiri despre ce se întâmplă în tabăra Războinicilor.

Romina a aterizat pe aeroporul din Otopeni, după ce a fost eliminată de la Survivor. Deși fericită că s-a întors acasă, Războinica regretă faptul că nu a mai petrecut timp în Republica Dominicană, acolo unde mai avea de dovedit câte ceva pe parcursul probelor sportive alături de Războinici.

Ea a vorbit despre Albert și despre strategiile care s-au planificat în echipa Războinicilor. Romina și-a spus părerea despre foștii ei colegi de echipă și a dezvăluit că cei mai vechi concurenți se protejează între ei, pregătindu-și în același timp loviturile asupra celor mai nou veniți în echipă.

Ea a mai spus despre Albert că este puțin ciudat, la fel ca Andrei. Romina a explicat că ea nu a vrut să facă alianțe cu nimic și nici nu a căutat conflicte.

Asta era strategic. Am spus că Albert e puțin ciudat, pentru că stă puțin mai retras, același lucru o să îl spun și despre Andrei. Andrei e un Albert doi, doar că Albert ca și persoană e ok. Având în vedere că au avut conflicte în trecut, Albert va fi în continuare calul lor de bătaie. Eu nu am avut un conflict cu nimeni, doar că nu am vrut să fac alianțe.

„Ce am văzut eu, deși am stat foarte puțin, cei mai vechi, Mellina, Sorin, Starlin, Maria, se protejează între ei și atunci vor lovi în concurenții mai noi.

Romina s-a declarat tristă că nu a rămas până la finalul competiției, deși și-ar fi dorit și declară că ar fi rezistat până la capăt. Ea își dorește să se odihnească și a declarat că experiența nu i s-a părut foarte grea, asta pentru că de mică a fost obișnuită cu unele lipsuri.

În plus, Romina a declarat că Albert ar avea șanse să părăsească competiția. El a fost nominalizat pentru a treia oară, însă a scăpat datorită voturilor date de public. Andreea Antonescu a părăsit competiția Survivor, având cele mai puține voturi de la public, în ediția de duminică, 21 martie.

Puțin tristă, tristă că am ieșit din competiție, deși îmi doream să rămân cât mai mult acolo. Puteam să rezist până la final, dar dacă așa a fost să fie, nu avem ce face. Regret că aș fi putut să rămâi mai mult.. Nu mi-a lipsit nimic, de mică am fost obișnuită cu unele lipsuri și acum nu mi s-a părut nici foarte greu, dar am supraviețuit. Puțină odihnă, o zi, două și după aceea mă gândesc că mă întorc înapoi la muncă. Mă gândesc că Albert, deși este foarte mult nominalizat, cred că are șanse destul de mari pentru că a prins acum la public.. Publicul îl votează și cred că are șanse mari. Din câte am înțeles eu de la colegii mei ei au avut niște conflicte, pentru că s-a integrat într-un anumit grup cu Lucian, cu Alin și atunci l-au considerat că nu s-a integrat în totalitate în grup și după ce au plecat concurenții vechi a rămas singur și zicea că era marginalizat, așa au considerat ei și văd că că îl și votează”, a mai spus fosta Războinică.