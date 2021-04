Acuzații grave la adresa soției lui Flick. Denisa Filcea nu a mai suportat și a răbufnit de Florii

Denisa Filcea, soția lui Flick, a răbufnit pe internet. Aceasta și-a recunoscut o mare greșeală pe care a făcut-o în raport cu urmăritorii ei. Ulterior, i-a pus la punct pe cei care au criticat-o.

Denisa Filcea este cunoscută pentru relația apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și tot timpul le-a spus cele mai sincere păreri ale sale. Aici a și greșit, susține ea, deoarece de fiecare dată a fost judecată.

Mi-am spus părerea pentru că am crescut cu principii, într-o familie în care părinții mei ne-au învățat să facem totul corect. Acum am profitat de această expunere și v-am îndrumat și pe voi să faceți ceea ce este corect. Nu o să îmi mai spun părerea”, a spus Denisa Filcea.

„Mi-am dat seama că una dintre cele mai mari greșeli făcute în mediul online până acum a fost că am căzut în plasa de a spune părerea sinceră și total asumată cu privire la aceste servicii efectate ocolind legea. E o greșeală pentru că am ajuns la concluzia că oamenilor din online le plac doar atunci și doar până spui ceea ce ei nu vor să audă.

Totodată, aceasta a ținut să le transmită un mesaj tăios și celor care o acuză că face reclame și campanii în mediul online. Denisa le-a amintit internauților că și-a început cariera de model de la vârsta de 15 ani. În plus, le-a arătat și câteva fotografii de atunci, când poza pentru cele mai mari branduri din lume.

Despre Denisa s-au scris multe. Unii o admiră, alții o blamează. Cine e cu adevărat fosta Miss Planet 2019? Este o fată din Oradea, simplă, spune ea.

„La început, oamenii au spus că noi doi ne-am căsătorit pentru că am rămas însărcinată și că am rămas însărcinată expre ca să mă căsătoresc cu el. Am și făcut un video în care le explicam oamenilor că iubirea există și că a fost un lucru total dezinteresat. Au fost care au spus că am făcut-o pentru faimă”, a declarat Denisa într-un interviu pentru ”XNS”.