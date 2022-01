Acuzații grave aduse unui medic ginecolog din Târgu Jiu. A refuzat să consulte o pacientă care tocmai născuse

Un medic ginecolog care se afla de gardă este acuzat că nu a vrut să consulte o pacientă care născuse recent. Întâmplarea a avut loc la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, iar femeia venise la unitatea medicală cu complicații postnatale.

Medicul ginecolog Adrian Tetileanu ar fi refuzat să consulte o pacientă, în timp ce era de gardă în cursul zile de sâmbătă, care s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgență a spitalului. Tânăra a ajuns de urgență la UPU din cauza unor probleme postnatale. Aceasta născuse în urmă cu aproximativ două săptămâni prin cezariană.

Cu toate acestea, șeful secției de Obstretică – Ginecologie din cadrul spitalului nu a vrut să o consulte și a trimis-o la mediul cu care a născut în urmă cu două săptămâni. Povestea a luat amploare după ce un fost consilier a postat pe Facebook despre situația prin care a trecut fiica sa. Acesta spune că va anunța conducerea unității medicale ș speră că se vor lua măsuri.

Medicul Adrian Tetileanu s-a apărat și a publicat, tot pe Facebook, varianta sa, spunând ce s-a întâmplat la spital după ce s-a prezentat tânăra la UPU. Acesta a precizat că pacienta a venit însoțită de mama sa, iar din cauza restricțiilor, i-a fost interzis accesul în secție, iar pacienta a fost consultată singură, în prezența unei asistente.

„Pacienta a sosit însoțită de mamă, dar din cauza restricțiilor actuale privind pandemia Covid acesteia din urmă i-a fost interzis accesul în secție, pacienta fiind consultată singură, în prezența asistentei. Astfel, i-am comunicat doamnei Prunariu să aștepte pe hol cât timp am văzut-o pe proaspăta mămică. În urma consultului am constatat că nu reprezintă o urgență și ca prezinta diagnosticul de angorjarea mamară, adică furia laptelui declanșată în timpul procesului de alăptare ce o îngrijora”, a precizat doctorul.

Acesta a continuat spunând că i-a recomandat ca luni să meargă la medicul curant și să fie monitorizată în continuare. De asemenea, i-a explicat ce are de făcut și că problema ei nu necesită internare.

I-am făcut si recomandarea ca luni să meargă și la medicul curant, cel care i-a făcut cezariana, sa fie monitorizata în continuare. I-am explicat ce are de facut, sa goleasca sanii si sa ia antiinflamator la nevoie, in caz de temperatura crescuta si nu necesita nici internare. Astfel, pacienta a fost consultata si informata privind problema ce o deranja nefiind adevărat faptul ca nu am consultat-o asa cum s-a propagat in tot spațiul media”, a încheiat medicul.