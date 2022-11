Acuzată că poartă ținute „indecente” în Qatar, frumoasa Ivana Knoll a ripostat. „Doamne, nici măcar nu am haine care să îmi acopere aceste părți!” – GALERIE FOTO

Frumoasa Ivana Knoll este din nou în centrul atenției. Nu a renunțat la ținutele mulate și decoltate nici la meciul Croația – Canada, deși jurnaliștii britanici au avertizat-o că ar putea avea probleme, din această cauză, cu autoritățile din Qatar. Fosta Miss Croația a acordat un interviu în care a dezvăluit ce dificultăți întâmpină la Campionatul Mondial de Fotbal și le-a răspuns celor care i-au răspuns că poartă ținute incedente.

Ivana Knoll este ușor de recunoscut pe stadioane. Este atrăgătoare, sexy, iar acum este și foarte faimoasă după ce englezii de la tabloidul The Sun au numit-o cea mai frumoasă femeie de la Campionatul Mondial de Fotbal. Și, cei drept, face toate eforturile să nu piardă acest „titlu” postând foarte des pe rețele sociale poze din Qatar. Costumațiile ei decoltate și mulate au atras multe critici ale celor care i-au amintit că regulile în Qatar sunt foarte stricte. Unii i-au spus că rochiile sale sunt „indecente”.

„La început, mă gândeam că totul va fi confortabil și nu vor exista restricții, deși Cupa Mondială se dispută în Qatar. Apoi, am auzit de regulile de aici și am fost șocată. Codul vestimentar interzice să-ți arăți umerii, genunchii, buricul, iar eu m-am gândit: «Doamne, nici măcar nu am haine care să îmi acopere aceste părți!».

Am fost foarte nervoasă, pentru că, deși nu sunt musulmană, eu, în Europa respect hijabul și niqabul. Așa că și ei (n.r. cei din Qatar) trebuie să respecte felul nostru de a trăi, religia noastră și chiar și rochiile mele. Eu sunt catolică, din Croația, și am venit aici pentru Cupa Mondială”, a declarat Ivana Knoll într-un interviu acordat Yahoo Sport.