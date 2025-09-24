Irina Noapteș a ieșit din zona de confort la filmările „Situationship”: „Te costă să fii vulnerabil”. Cum își dă seama, în viața reală, că un bărbat nu e potrivit pentru ea. EXCLUSIV

Din 16 septembrie, o vedem pe Irina Noapteș în rolul Ancăi, în filmul lui Matei Dima – Situationship: combinații, nu relații. Rolul a scos-o din zona de confort și a obligat-o să-și descopere latura mai „dură”, provocând-o să se adapteze la situații neașteptate pe platou. Am aflat de la ea care au fost cele mai mari provocări întâlnite în timpul filmărilor, dar și cum recunoaște imediat atunci când un bărbat care „îi face curte” nu este potrivit pentru ea.

Irina Noapteș, confesiuni despre filmările „Situationship: combinații, nu relații”

Irina Noapteș are 37 de ani și este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din noua generație. Discretă atunci când vine vorba despre viața personală, ea poate fi văzută pe scenă, în spectacole de teatru, dar și pe marele ecran, în producții precum Zăpadă, ceai și dragoste, Două lozuri și, începând cu 16 septembrie, în Situationship: combinații, nu relații.

De această dată, Irina o interpretează pe Anca, o tânără de 28 de ani cu „radar pentru vrăjeală” și zero răbdare pentru bărbații indeciși. Actrița mărturisește că filmările au scos-o din zona de confort și că provocările nu au lipsit, oferindu-i ocazia să-și descopere o latură diferită.

„M-a provocat, să știi, pentru că, deși seamănă cu mine personajul din anumite puncte de vedere, a trebuit să descopăr și o altă latură a mea, mai dură, mai rece. Și să-mi dau seama cum să fac, în același timp, să păstrez empatia și iubirea față de prietenele mele din film”, a ne-a spus Irina Noapteș.

Pentru a obține rezultatul final, întreaga echipă a depus un efort considerabil. Unele scene au fost filmate în condiții de frig pătrunzător, în timp ce altele s-au dovedit dificile prin prisma emoțiilor intense pe care Irina trebuia să le transmită. Iar asta, spune actrița, nu este deloc simplu, pentru că vulnerabilitatea are întotdeauna un preț.

„Am avut și secvențe dificile. Să știi că au fost mai multe. Una a fost dificilă pentru că era foarte, foarte frig. Nu secvența în sine, ci exteriorul. Era extrem de frig și era foarte greu să ne concentrăm și să putem să vorbim. Am mai avut o secvență mai dificilă, cea din baie. Nu dau spoilere, dar aceea a fost dificilă tehnic. Și au mai fost scene dificile pentru că necesitau foarte multă emoție și implicare. Te costă să fii vulnerabil”, a subliniat Irina Noapteș.

S-au legat prietenii pe platoul de filmare

În ciuda momentelor grele, atmosfera de pe platoul de filmare a fost una caldă și relaxată, suficient cât să lege prietenii pe viață cu colegele alături de care Irina a simțit, încă din prima zi, o conexiune aparte.

„A fost ceva excepțional. Părea că suntem prietene dintotdeauna. De când ne-am întâlnit la casting, a fost o chimie instantă între noi. Și cred că asta s-a văzut și în film. Ceva ce nu pot să descriu în cuvinte. Pur și simplu a existat. Și noi trei chiar am rămas prietene în continuare”, a explicat actrița.

Cât despre tema filmului, Irina – care în trecut a fost căsătorită cu Andrei Hrebenciuc – consideră că un „situationship”, adică o relație fără obligații, nu este neapărat periculos atâta timp cât ambele persoane știu foarte bine în ce se implică.

„Aventura e o aventură. E ceva scurt, rapid, te distrezi. Situationship-ul este un fel de pseudo-relație, cred, fără obligații, cu beneficiile unei relații, dar care nu este asumată. Nu neapărat că nu este asumată, dar nu este ceva oficial. Și cred că poate să fie benefic dacă ambii parteneri își doresc asta. Încearcă piața. Dar dacă unul își dorește ceva mai serios și unul își dorește doar atât, atunci e o problemă. Poate fi o capcană. Dar depinde foarte mult, cred, și de cum gestionezi. Adică dacă tu nu-ți dorești nimic mai mult, e foarte mișto! Dacă îți dorești mai mult, e bine să-ți dai seama repede și să rupi treaba”, a dezvăluit Irina Noapteș.

Irina Noapteș: „Chimia nu se poate fabrica”

Dincolo de film, Irina Noapteș ne-a dezvăluit care este primul semn după care își dă seama că un bărbat nu este potrivit pentru ea. Dacă umorul este arma ei de seducție, lipsa lui devine motivul pentru care spune „pa” din prima clipă.