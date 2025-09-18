BRomania, despre relații, la scurt timp după ce a rămas burlac: „Îți ia un an de zile să cunoști pe cineva”. În noul său film a dezvăluit toate secretele bărbaților. EXCLUSIV

Ultima oră
Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
18 sept. 2025 | 11:51
de Andreea Vasile

BRomania, Matei Dima pe numele său real, este din nou un bărbat singur și nu mai ascunde acest lucru. El a confirmat despărțirea de Fabiola Matiuță, cu care a fost într-o relație timp de un an și jumătate, și ne-a povestit cum își dă seama că o femeie nu este „reală”, dar și ce părere are despre „combinații”, la premiera noului său film, „Situationship”.

Cum recunoaște BRomania o femeie „falsă”

Cu un ochi râde, dar cu altul plânge – cam asta este situația în care se află acum Matei Dima. BRomania a lansat, de curând, noul său film „Situationship: combinații, nu relații” și, chiar dacă abia a intrat în cinematografe, se anunță deja un mare succes.

Pe de altă parte, în plan personal lucrurile nu sunt la fel de roz. După un an și jumătate de relație cu Fabiola Matiuță, legătura dintre cei doi s-a rupt. Zvonurile au început să circule după ce postările comune de pe social media au dispărut, culminând cu gestul tinerei de a-i da unfollow pe Instagram – un semn clar că totul s-a încheiat, în zilele noastre.

L-am întâlnit la premiera filmului și, fără să răsucim cuțitul în rană, am aflat de la el cum recunoaște dacă o femeie este sau nu reală. Ne-a dezvăluit că nu se întâmplă totul peste noapte și că ai nevoie de cel puțin un an pentru a ști cu cine stai de vorbă.

„Nu îți dai seama când faci cunoștință. Îți ia, cred, o săptămână, două, în care să vă cunoașteți, măcar așa, incipient, cât să dai o șansă. Nu o să știi. Îți ia un an de zile, măcar, să cunoști pe cineva cu adevărat”, a dezvăluit BRomania, la scurt timp după ce a rămas, din nou, burlac.

Chiar dacă, deocamdată, nu a avut noroc în dragoste, Matei Dima nu-și pierde speranța și, la întrebarea „Combinații sau relații?”, a oferit un răspuns cât se poate de ferm.

„Combinațiile cred că sunt până în 30, maxim 35. După aia, relațiile”, ne-a spus Matei.

A dat totul din casă în „Situationship”

În „Situationship”, filmul care îi are în rolurile principale pe el, dar și pe Irina Noapteș, Mihaela Velicu, Anastasia Florea, Ștefan Iancu, Vlad Brumaru, Aida Economu și Cezara Munteanu, se vorbește tot despre relații.

Matei a dat din casă și a dezvăluit toate secretele bărbaților care încearcă să cucerească, dar nici femeile nu au fost lăsate în urmă, regia fiind semnată de Letiția Roșculeț.

„Voiam de mult să facem un film despre combinațiile și relațiile de București și eram acum câțiva ani într-un situationship. Am aflat ce e un situationship și am zis ‘bă, trebuie să facem un film care se cheamă situationship’. Și am pus toate ideile pe care eu le aveam și ideile pe care le avea Letița, pe care le-am tot scris, și am creat acest produs care cred că e foarte loial ambelor sexe”, a povestit BRomania.

De la prima idee până la rezultatul pe care îl vedem acum pe marile ecrane a trecut un an și jumătate plin de muncă. De data aceasta, Matei joacă un rol serios, pentru care s-a pregătit intens, iar transformarea fizică nu a întârziat să apară: a slăbit 30 de kilograme pentru a se apropia cât mai mult de personaj.

„Am lucrat mult cu Letița să dezvoltăm personajul ca să fie împământenit în realitate, să nu mai facem o caricatură cum am făcut în alte filme și cred că ne-a ieșit foarte bine. După Miami Beach am mai făcut un film, Candidatul Perfect, și în ăla am avut aceeași greutate ca și în ăsta”, a dezvăluit Matei Dima.

Procesul de slăbire nu a fost ușor, spune el: „numeri caloriile, mori de foame, faci cât mai mulți pași, tragi puțin de fiare și continui să faci asta tot restul vieții”.

Ca în multe alte proiecte, BRomania a fost atât scenarist, cât și actor, ceea ce a adus, desigur, și provocări. Totuși, spune el, aceasta este și frumusețea proiectelor. În plus, a reușit să portretizeze realitatea atât de bine, încât a stârnit deja nemulțumirea unor spectatoare.

„Mie îmi place. Adică n-am simțit provocări în a scrie filmul ăsta, doar că scriindu-l împreună cu Letiția a trebuit să ne punem pe aceeași lungime de undă în anumite momente în care poate nu vedeam lucrurile la fel. Dar e ok, că dacă filmăm despre conflictul dintre femei și bărbați, trebuia și scenariștii să aibă un mic conflict.

Am avut feedback că s-au supărat niște fete, că li s-a părut prea aproape de realitate: ‘Nu vreau să văd, că mă enervează fostul dacă mă uit’”, a mărturisit BRomania.

