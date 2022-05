Actrița din România care a suferit enorm din cauza frumuseții sale: „Dacă mergeam pe stradă, se opreau mașinile”

Decernarea premiilor Gopo din acest an a scos la lumină un subiect care a fost ținut la sertar destul de mult timp în țara noastră. Viorica Vodă a făcut mărturisiri cu privire la hărțuirea sexuală la care a fost supusă în domeniul în care activează.

Olga Bălan a intervenit în scandalul momentului și spune că deși nu a trăit o astfel de experiență, femeile ar trebui să aibă parte de o protecție sporită.

”Nu spun că nu este adevărat, există aceste persoane mizerabile, din păcate, dar eu am avut noroc pentru că am un agent cinematografic de când am început primii pași în Italia ca actriță.

Nu l-am schimbat tocmai din această cauză, pentru că era un om cum trebuie. Este foarte greu în ziua de astăzi să mai găsești oameni cum trebuie. Nu m-am dus niciodată la castinguri, doar unde mă trimitea el, eram cerută și exista garanția că nu poate să mi se întâmple absolut nimic.

Dar există, tinerele noastre trebuie să fie foarte atente pentru că, din păcate, știm foarte bine, s-a întâmplat și la Hollywood, se întâmplă și la case mai mici. Trebuie să fim atente ca femei din punctul acesta de vedere.”, a spus actrița pentru Ego.