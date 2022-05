Monia Pricopi confirmă abuzurile sexuale, după Viorica Vodă: „A fost foarte umilitor, am încercat să ies pe uşă”

O altă actriță confirmă abuzurile sexuale după dezvăluirile actriței Viorica Vodă, care a spus că a fost hărțuită sexual în timp ce filma pentru filmul Filantropica. Astfel, actrița Monia Pricopi confirmă și ea abuzurile sexuale din lumea actorilor și spune că a avut parte de momente umilitoare în cei 30 de ani de carieră.

Abuzurile din lumea actorilor ar începe încă din timpul facultății, spun unele dintre actrițe. De partea cealaltă, rectorul UNATC anunță că scenele de nuditate nu mai au loc în facultate, dar recunoaşte că au fost cazuri de profesori acuzaţi de studenţi că aveau „cerinţe” mult prea mari.

Monia Pricopi este actriţă la Teatrul Evreiesc din București de aproape 30 de ani. Spune că a trăit experienţe dureroase, mai ales când era la început de carieră. A povestit astfel un episod petrecut în anii 2000, când a încercat să se transfere la un teatru, moment în care directorul a abordat-o direct.

„Mi s-a spus să iau cheia de la 6, domnul director, m-am dus la secretară. Deși fusesem prevenită că a lua cheia de la 6 nu este ceva foarte simplu. Spuneam, domnule, eu aberez, poate sunt nebună, poate nu e adevărat. Am ajuns la 6, la biroul de la 6, am aşteptat directorul să vină, să discutăm. Nu îmi face foarte bine că îmi aduc aminte. Am spus că mă grăbesc, a doua zi era ziua mea.

Și atunci a zis – hai, nu se poate, trebuie să îți spun la mulți ani. Și apoi a urmat un fel de la mulţi ani foarte tactil, ca să nu spun mai mult. A fost foarte umilitor, am încercat să ies pe uşă. Replica – hai, nu eşti nebună, nu pot să o uit. Am ieșit, am mers trei patru ore fără să mă gândesc la nimic”, povestește Monia Pricopi, potrivit stirileprotv.ro.