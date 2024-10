Actorul român care slujește ca preot a vorbit despre Halloween: „Sunt apropiat de Dumnezeu”! Ce spune despre sărbătoarea făcută celebră de americani

Este unul din actorii generației sale. Pe lângă asta, este profesor la UNATC, dar ceea ce puțini știau, este că actorul slujește și ca preot. Având în vedere că astăzi, 31 octombrie, se sărbătorește Halloween, Ovidiu Cuncea a fost invitat la Cătălin Măruță, iar fanii emisiunii au aflat ce spune despre sărbătoarea făcută celebră de americani.

Halloween, sărbătorit pe 31 octombrie, a devenit în ultimele decenii o celebrare de amploare globală. Deși originile sale sunt profund ancorate în tradiția celtică, această sărbătoare a evoluat și a depășit granițele, fiind adoptată și îndrăgită de oameni din întreaga lume.

Cum a reușit Halloween-ul să devină o sărbătoare mondială? Răspunsul se află în combinația unică de tradiții, simboluri, dar și influența culturii pop moderne.

Sărbătoarea avea să ajungă pe malurile americane în secolul XIX, odată cu irlandezii care fugeau în colonii pentru o viață mai bună. Astfel că, de la o sărbătoare locală, în cel mai scurt timp avea să acapareze teritoriile nou-descoperite de migranți.

Odată cu venirea secolului XX, și evoluția socială, Halloween avea să fie modificată, mai ales ca urmare a influenței din cultura pop și media. O contribuție importantă la popularizarea Halloween-ului vine din partea culturii pop și a industriei de film.

De-a lungul anilor, filmele de groază, serialele și poveștile cu tematică supranaturală au introdus și au menținut vie această sărbătoare în conștiința publicului. Filmele de Halloween au devenit emblematice în cinematografie, iar costumele și decorurile inspirate din personaje celebre au fost integrate cu entuziasm în tradițiile locale.

În timp, după cum putem vedea astăzi, prin intermediul televiziunii și al rețelelor de socializare, Halloween-ul a devenit o sărbătoare ușor accesibilă și atractivă, stimulând oameni de pretutindeni să organizeze petreceri tematice și să se implice în activități de sezon.

Treptat, treptat, a acaparat și Europa, referindu-ne aici la țările care nu au legătură directă cu Irlanda sau urmașii migranților de dincolo de ocean. Sintetizat, a devenit doar un pretext comercial pentru ca unii să vândă, iar alții să cumpere.

Cum era de așteptat, Halloween-ul a intrat și în România, exact din considerentele enunțate anterior, dar și pentru deliciul celor mici din generațiile secolului în care trăim. Dar, și astăzi considerată a fi o sărbătoare păgână, preoțimea ortodoxă refuză să o accepte.

Printre preoții români se află și actorul român Ovidiu Cuncea, invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță să vorbească despre haina preoțească și cum se îmbină cu actoria, dar și despre Halloween:

Ajuns la frumoasa vârstă de 57 de ani, Ovidiu Cuncea este preot, actor și profesor în cadrul Universității de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” din București. Practică aceste meserii de câțiva ani buni, și conform celor declarate chiar de el, se îmbină perfect, într-o armonie firească.

„Sunt apropiat de Dumnezeu, am făcut Seminarul Teologic. Dar am dat și la teatru și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să intru, Tu vrei să fiu actor.

Nu am renunțat niciodată la teatru, dar mereu am fost sută la sută cu Biserica. Și aici mi-am făcut cruce înainte să intru, am zis, Doamne, să zic lucruri care să intre în inimile credincioșilor, nu o trăsnaie, cum mai zic eu.

(…) Diaconul nu are o obligație să slujească, dar trebuie să ceară binecuvântarea.” , povestește actorul și preotul Ovidiu Cuncea.