Cum arată Ovidiu Cuncea în 2021, după ce a renunțat la showbiz pentru preoție

Ovidiu Cuncea pare de nerecunoscut de când s-a făcut preot. Cum arată acum fostul actor, după ce a luat calea credinței. Ultima lui apariție în spațiu public spune mai multe decât o mie de cuvinte. Cum s-a îmbrăcat fostul actor la un eveniment monden.

A trecut ceva timp de când fostul actor Ovidiu Cuncea renunțat la lumina reflectoarelor pentru a urma calea Bisericii. Cu toate acestea, artistul în vârstă de 54 de ani nu a uitat anii în care a urcat pe marile scene ale teatrului românesc.

Recent, fostul actor și-a făcut apariția la Gala UCIN, proiect care se organizează în România de o jumătate de secol. Ovidiu Cuncea a participat și el la fastuosul eveniment monden dedicat breaslei din care a făcut parte zeci de ani

Chiar dacă a ales să devină față bisericească, Ovidiu Cuncea nu a putut sta deoparte de un asemenea eveniment dedicat actorilor și a decis să își facă simțită prezența, pentru a fi alături de foștii săi colegi. Printre fostele sale colege de breaslă prezente la Gala Cineaștilor s-au numărat și Monica Davidescu și Eugenia Șerban.

Preț de câteva ore, fostul actor s-a dezbrăcat de hainele preoțești și a optat să poarte un costum gri, pentru a respecta eticheta impusă de un eveniment de o asemenea anvergură. Pe dedesubt, el a purtat o cămașă albă, asortată cu o cravată gri deschis, aceste elemente completând perfect ținuta sa de gală, potrivit celor de la VIVA.

Chiar dacă a fost actor timp de zeci de ani, Ovidiu Cuncea a mărturisit că a făcut seminarul teologic în anii 90, dar a decis să urmeze Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” și să devină actor.

Cu toate acestea, diaconul a mărturisit că mereu a simțit chemarea Bisericii. Mai mult de atât, fosta vedetă de la Antena 1 a declarat că a fost la un pas de a renunța la ideea de a deveni preot, dar în final a fost hirotonit în Grecia.

„Am făcut seminarul teologic, înainte de 90. Am simțit în permanență ceva care îmi spunea că trebuie să fac asta. Mergeam la biserică ca un tânăr, dar nu stăteam în genunchi toată ziua. Am primit asta de la bunici. Ne puneau să spunem rugăciuni. Se naște de undeva.

Tatăl meu m-a încurajat să dau la Teatru. Își doreau să fiu preot. M-ar fi văzut la o parohie apropiată de ei. Sunt primul actor al teatrelor din România care face și asta. Îi povesteam neliniștile mele lui Mircea Albulescu și îmi spunea că o să fiu unic în felul acesta, mă încuraja.

Înainte de hirotonie, am vrut să renunț. Am fost hirotonit în Grecia, acolo mai erau încă trei episcopi. S-a creat o tensiune și am avut un sentiment că, dacă deranjez, să nu mai fac. Apoi am rămas în rugăciune și s-a limpezit totul.”, a declarat Ovidiu Cuncea la emisiunea Vorbește Lumea de pe PRO TV, acum ceva timp.