Ovidiu Cuncea și-a schimbat total viața în urmă cu câțiva ani. Mariajul acestuia de 21 de ani s-a încheiat și a ales calea bisericească ce să țină loc de tot și toate. Ce se întâmplă acum cu fostul actor? Imagini cu acesta!

Ovidiu Cuncea și-a făcut curat în suflet și în viață, a divorțat după 21 de ani și a luat decizii extreme în ultimii ani. După ce a decis să urmeze calea spirituală, acesta a ales să se călugărească, așa că s-a retras la mănăstire. În vara anului trecut, Cuncea a rămas singur în călătoria sa, după ce fosta soție i-a mărturisit că nu îmbrățișează noua perspectivă a soțului. Cei doi au împreună doi copii majori care au ales să locuiască alături de fostul actor. Perioada divorțului a fost una foarte grea din care preotul și-a revenit doar cu ajutorul credinței. “Probabil că era mai rău să fi trăit înșelat. Nu știu ce a fost acolo, nu am înțeles nici până acum. Decât să fi trăit în minciună, mai bine așa.

La început m-am revoltat, după care mi-am dat seama că nu are niciun rost. În jurul meu cerul este atât de mare încât toată amărăciunea și tristețea trebuie să le topesc în lumină”, spunea atunci Cuncea. Luna februarie a acestui an a însemnat o nouă etapă pentru bărbat. Pe perioada pandemiei, acesta s-a retras la o mănăstire din România, iar după doar două luni petrecute acolo s-a călugărit.

„Se naște de undeva. Tatăl meu m-a încurajat să dau la Teatru. Își doreau să fiu preot. M-ar fi văzut la o parohie apropiată de ei. Sunt primul actor al teatrelor din România care face și asta. Îi povesteam neliniștile mele lui Mircea Albulescu și îmi spunea că o să fiu unic în felul acesta, mă încuraja. Înainte de hirotonie am vrut să renunț. Am fost hirotonit în Grecia, acolo mai erau încă trei episcopi. S-a creat o tensiune și am avut un sentiment că dacă deranjez să nu mai fac. Apoi am rămas în rugăciune și s-a limpezit totul’

Ovidiu Cuncea