A venit din Spania și a dat marea lovitură. Ce afacere și-a pornit un buzoian

Piersica turtită şi dulce este un soi exotic din ce în ce mai căutat de clienţii supermarketurilor. Aceasta crește de câțiva ani și la noi în țară. Un buzoian care a lucrat multă vreme în Spania a înfiinţat o livadă de piersici Paraguay în comuna Berca.

”Toţi mi-au zis, când am cumpărat terenul, că nu o să fac nimic, dar le-am demonstrat că se poate şi la noi. Am fost şef de câmp în Spania. Am înfiinţat şi la noi pentru că mi-am zis de ce la spanioli să meargă piersica Paraguay iar la noi nu. Avem norocul că solul nostru este mult mai fertil, beneficiază de multă căldură şi soare, iar gustul lor este mult mai bun decât al piersicilor din Spania”, spune Iacob Nedelcu.

Buzoianul și-a pus la treabă toată familia, astfel că toţi membrii familiei Nedelcu au învăţat secretele acestei culturi.”Le culegem din pom când prind o culoare roz închis. La supermarket trebuie să ajungă nu foarte coapte, pentru că dacă le las mai mult nu se mai cumpără. Ele se mai înmoaie în lădiţe, în timpul transportului. Nu trebuie să punem multe fructe în lădiţe, ca să nu se strice când le depozităm”, spune Aurelia Nedelcu, soţia fermierului din Berca.

Piersica turtită s-a adaptat bine la clima din România

Piersica turtită s-a adaptat bine condiţiilor climatice de la noi din ţară. În ferma de la Berca, Iacob Nedelcu a plantat patru soiuri de piersici turitite, cu perioade diferite de coacere a fructelor. Culesul în ferma de la Buzău începe odată cu luna iunie şi se încheie la sfârşitul lunii august.

”Fructele din livada noastră sunt bio, le stropim de cel mult două ori pe an, prin sistemul de picurare pe care l-am extins în toată cultura. Crengile sunt toaletetate aşa cum trebuie astfel încât coronamentul să permită o expunere cât mai mare la soare”, explică Ciprian Ungureanu, ginerele fermierului buzoian.