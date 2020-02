A urcat pe scenă cu Florin Piersic, iar apoi a ajuns la spital. Cum se simte acum actrița atât de îndrăgită de români

Ghinion pentru o mare actriță, după ce a urcat pe scenă cu maestrul Florin Piersic. Partenera sa de scenă a urcat pe data de 10 februarie pe scena Teatrului Național, iar după spectacolul ”Străini în noapte”, în regia lui Radu Beligan, aceasta a ajuns la spital, fără voce. Se pare că actrița nu se simțea bine, o răceală mai veche dându-i de furcă grav.

A urcat pe scenă cu Florin Piersic, iar apoi a ajuns la spital

Maestrul Florin Piersic și Medeea Marinescu au jucat în piesa ”Străini în noapte”, în regia lui Radu Beligan, sub ochii a o mie d e fani. Sala Mare a Teatrului NAțional a devenit neîncăpătoare, biletele s-au vândut imediat, iar printre invitați s-a numărat și celebrul naist Gheorghe Zamfir.

Florin Piersic nu dă deloc semne de oboseală. Înainte de piesa care a început la ora 20:00 în aplauzele spectatorilor, maestrul și-a făcut apariția într-un costum gri petrol și cu o eșarfă de aceeași nuanță, ținând înainte un discurs.

Maestrul Florin Piersic, discurs înainte de spectacol

Maestrul a fost în formă maximă, a glumit cu publicul și a povestit despre cum a luat naștere piesa în care joacă de aproximativ 15 ani.

„Astăzi, împreună cu Medeea, împlinim 1.270 de spectacole de când jucăm această piesă nu doar în România, la Bucureşti, ci şi în toate oraşele pe care le ştiţi, Bruxelles, Ljubljana, Toronto, Montreal, Tel Aviv, Windsor şi Londra. Noi suntem emoţionaţi şi bucuroşi că aţi venit şi astăzi în număr mare aici. Aşa cum spunea maestrul Radu Beligan, cel mai preţios partener al nostru de scenă este publicul. Deci dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu ce ştiu eu, iar eu ştiu o grămadă de prostii. Vă îmbrăţişez cu tot sufletul”, a spus Florin Piersic în aplauzele fanilor.

În piesa ”Străini în noapte”, Florin Piersic interpretează rolul lui Pierre, un bărbat aflat în floare vârstei, care după o noapte pe care a petrecut-o într-un bar e condus acasă de Julietta, interpretată de Medeea Marinescu. În acea seară bărbatul va afla un lucru care îi va schimba viața. La final, maestrul și Medeea au părăsit scena în aplauze frenetice.

Cum a rămas Medeea Marinescu fără voce

Însă după spectacol, încă de la prima oră a dimineții, Medeea Marinescu a rămas fără voce, iar din cauza unei viroze a ajuns la spital.

„Am jucat aseară (luni seară – n.r.) cu o viroză mai veche. Efortul nostru e destul de mare, cum aţi văzut, şi vocal. În culise, aveam pe masă medicamente pe care le luasem înainte de a intra pe scenă. Dar de dimineaţă am rămas fără voce. Astăzi, (marţi – n.r.) avem spectacol la Braşov, iarăşi o sală mare, plină. Am fost la cea care este prietena tuturor actorilor, doctoriţa Safta. La dânsa fugim când ne ajunge cuţitul la os. Am rugat-o «să mă repare» până la ora 19.00. Am făcut injecţii, mi-a interzis să vorbesc până la ora spectacolului şi mi-a dat un tratament”, a declarat, pentru Click!, actriţa Medeea Marinescu.

Florin Piersic se simte însă excelent. Va urca din nou pe scenă alături de Medeea Marinescu în Alba Iulia, Deva, Suceava, Botoşani şi Sibiu. De asemenea, în București, vor ajunge din nou pe scena Teatrului Național pe 9 martie și pe 10 mai, apoi în luna mai vor pleca în Germania, unde sunt programate spectacole în Köln şi Stuttgart. Reamintim că piesa „Străini în noapte” a avut premiera în 2014, când Florin Piersic a jucat întâi alături de Emilia Popescu. De 10 ani însă, Medeea Marinescu a intrat în distribuţie, împrietenindu-se cu maestrul Piersic.