Ce înseamnă ‘ciocoflender’. Florin Piersic a explicat cuvântul care l-a consacrat

Renumitul actor Florin Piersic a împlinit frumoasa vârstă de 84 de ani. Celebrul actor a lămurit ce semnifică „ciocoflender” și de unde provine cuvântul.

Am fost întrebat de cineva dar dumneavoastră de ce va numiți oamenii „ciocoflenderi”și ce înseamnă acest cuvânt ? Apoi am început sa povestesc:

„Aveam un profesor , Mărgineanu , la liceu și care, în momentul când citea catalogul la matematică – unde eram prostul liceului – se uita și spunea ” Să poftească la tablă ciocoflenderul…”. Și,în clipa aia,toată clasa începea să râdă,că știa că „ciocoflenderul” sunt eu : ciocoflenderul Florin Piersic” a povestit actorul , în emisiunea „Sinteza Zilei” , de la Antena 3 .

Florin Piersic – povestea nedescoperită de dragoste din tinerețe

În ani ’80, Angelea Similea și Florin Piersic alcătuiau unul dintre cele mai frumoase cupluri pe scenă, dar legătura lor a depășit granițele artei.Amândoi erau extrem de atragători și talentați și nu puțină i-ar fi văzut căsătoriți. Din păcate, la acea vreme , fiecare avea deja partener. Prin urmare dragostea dintre ei nu a putut fi oprită. La început s-a vorbit doar despre o idilă , dar Florin Piersic a mărturisit, într-un final, ca fost o aventură în toată regula: „Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasări și era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă și dorită de toți. Era cel mai mare trofeu , cum ar fi Angelina Jolie acum. La început ne șicanam , apoi am început să ne apropriem din ce în ce mai mult, ne mai și pipăim ,până ne-am cuplat de tot. A fost o lipitură în toată regula,o poveste de dragoste frumoasă,de care acum îmi aduc aminte cu plăcere”. a relatat WowBiz.

Definitie: ciocoflender, conform Dexonline

Ciocoflenderi substantiv masculin apelativ folosit pentru exprimarea simpatiei vorbitorului față de interlocutor (pus în circulație de popularul actor Florin Piersic). (Notă: Definiția este preluată din Dicționar de argou al limbii române, Editura Niculescu, 2007)