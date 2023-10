A fost refuzată la Vocea României în 2011, acum a întors toate scaunele. Povestea Mioarei Tânjală, concurenta care i-a cucerit pe jurați

După 12 ani, o fostă aspirantă la titlul de Vocea României a revenit în această seară în audițșiile pe nevăzute, iar numele ei este Mioara Tânjală. Acum, a avut o perstație și mai bună ca în 2011, ceea ce a întros toate scaunele. Citește mai departe și află povestea Mioarei Tânjală, concurenta care i-a cucerit pe jurați.

Pe vremea când avea doar 29 de ani, Mioara Tânjeală își încerca norocul pe scena Vocea României, dar la acea vreme, poate și din lipsa de experiență, nu reușea să întoarcă niciun scaun.

Reamintim că era chiar primul sezon, iar Ștefan Stan avea să câștige concursul, pe atunci fiind în juriu, pe lângă Smiley, Loredana, Horia Brenciu și Marius Moga.

Dar, așa cum a povestit în testimoniale, Mioara Tânjală crede că la primul sezon, lipsa experienței avea să fie principalul motiv pentru care jurații nu se întorceau:

”Mă numesc Mioara Tânjală, am 41 de ani, vin de la Brașov și sunt economist. Am așteptat momentul ăsta din 2011.

Am venit, dar nu am trecut, am cântat aceeași piesă. Cred că diferența au făcut-o anii care au trecut.”