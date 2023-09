Marele secret al lui Smiley. Cum a ajuns antrenor la Vocea României: „Eram ușor intimidat așa de Loredana” VIDEO EXCLUSIV

Smiley a reușit performanța să rămână singurul antrenor de la Vocea României care a fost prezent de la primul sezon până la cel de față. Show-ul de la Pro TV continuă de 11 sezoane să capteze interesul românilor, care, în fiecare vineri seara, descoperă noi voci cu potențial.

Cum a ajuns Smiley antrenor la Vocea României

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Smiley ne-a povestit cum a ajuns să fie unul dintre oamenii de bază cu care s-a început acest proiect, în anul 2011, emisiunea având de-a lungul timpului o pauză de 2 ani.

Cea care a mizat pe Smiley în calitate de antrenor a fost Mona Segall, la acea vreme producătoarea formatului. Nu a făcut casting, ci l-a întrebat dacă vrea să își asume acest rol. Cartea de vizită a lui Smiley a fost prestația lui la Românii au talent, alături de Pavel Bartoș, show care prinsese deja la public.

În anul 2011, Smiley a intrat la Vocea României, fiind la acea vreme cel mai tânăr antrenor, fix la fel cum este în prezent Theo Rose. Artista face echipă, în sezonul 11 al show-ului de la Pro TV, cu Horia Brenciu.

Smiley: „Eram ușor intimidat de Loredana Groza”

Playtech Știri: Îți mai amintești cum a fost prima zi de filmare la Vocea României?

Smiley: Este al unsprezecea sezon. Din primul sezon nu mai știu. Prima zi de filmare din sezonul ăsta a fost bună. A doua a fost mai grea, am avut niște probleme de sănătate, nu m-am simțit foarte bine, dar în rest a fost bine.

Cum ai ajuns la Vocea României? A fost un casting?

Mona Segall m-a chemat. Eu deja făcusem primul sezon de la Românii au talent cu Pavel (Bartoș – n.r.). Atunci nu se știa de The Voice. Era un singur sezon făcut în Olanda. Și noi am fost a doua sau a treia țară care a luat formatul acesta.

Mona mi-a spus: “Vrem să facem o emisiune care se numește Vocea României”. În momentul în care am auzit că se numește Vocea României, am zis: “Da, vreau”. După care mi-a spus că o să fiu cu Loredana Groza, cu Horia Brenciu, cu Marius Moga. Eram așa: “Eu sunt cel mai tânăr? Ce să fac eu acolo?”.

Eram cam de vârsta lui Theo când am început treaba asta. Și eram ușor intimidat de Loredana Groza în primul rând, de Horia Brenciu. Erau oameni cu mult mai multă experiență. Dar pentru că eu eram și artist, și producător, și compozitor, făcea sens să fiu acolo, să dezvolt artiști.

M-am bucurat foarte tare că am avut ocazia asta și că încă sunt aici. Îmi place atât de mult proiectul ăsta, încât mi-aș dori să nu se termine niciodată, o să vedem cum o să fie.

De ce nu renunță la echipa Vocea României

Practic ești singurul antrenor care are continuitate. Au mai fost permutări, tu ai rămas acolo.

Da, eu am rămas pentru că îmi place foarte mult emisiunea. Îmi place formatul acesta, e ceva ce eu fac de mai bine de 20 de ani în viața reală și cumva se transpune în emisiunea asta.

Smiley, despre viitorul lui Josephine

Fiica ta, Josephine, are talent muzical?

Sigur are talent muzical, are o ureche muzicală foarte bine dezvoltată. Dansează, are un simț muzical foarte bine dezvoltat din cât am văzut eu.

Ți-ai dori să îți calce pe urme?

Ce o să vrea ea să facă, eu o să o susțin.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu