A fost aleasă ‘Țara Anului 2023’. Sute de mii de români merg acolo în fiecare an

Revista The Economist a anunțat alegerea „Țării Anului 2023”, luând în calcul contextul global dificil marcat de conflicte și tendințe autoritare. În timp ce Ucraina și Republica Moldova au fost luate în considerare, alegerea jurnaliștilor s-a oprit asupra altei țări foarte vizitate de români, recunoscând progresele semnificative înregistrate în ultimul an.

Într-o declarație oficială, redacția The Economist a explicat că anul 2023 a fost marcat de războaie, instaurarea regimurilor autocratice și încălcarea legilor în multe țări, iar premiul pentru „Țara Anului” a fost acordat luând în considerare alte criterii, precum recunoașterea și premierea locului care s-a îmbunătățit cel mai mult în acest context și condiții dificile.

Revista The Economist subliniază că, în ciuda provocărilor majore cu care s-au confruntat omenirea și multe țări în 2023, există locuri care au reușit să își îmbunătățească situația și să ofere exemple de reziliență și evoluție pozitivă.

„Istoricii nu vor privi înapoi la 2023 ca la un an fericit pentru omenire. Au izbucnit războaie, au fost instaurate regimuri autocratice, iar în multe ţări oamenii puternici au încălcat legile şi au îngrădit libertăţile. Acesta este fundalul sumbru al premiului nostru anual ‘ţara anului’.

Dacă premiul nostru ar fi fost pentru rezistenţa oamenilor obişnuiţi în faţa ororii, ar fi existat o mulţime de candidaţi, de la palestinienii şi israelienii în conflictul lor acerb până la sudanezii care fug în timp ce ţara lor face implozie.

Cu toate acestea, de când am început să desemnăm ţara anului, în 2013, am căutat să recunoaştem ceva diferit: locul care s-a îmbunătăţit cel mai mult”, explică redacția The Economist.