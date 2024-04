5 ani de la tragicul sfârșit al lui Răzvan Ciobanu. Ce face mama lui zilnic: ”Ne e tare dor”. Cât costă cazarea la pensiunea familiei de Paște? EXCLUSIV

Pentru Elena Ciobanu, aceste zile sunt cu mult mai dureroase. Pe 29 aprilie 2024 se împlinesc cinci ani de când unicul ei copil, designerul Răzvan Ciobanu, a sfârșit într-un cumplit accident de mașină, chiar de Paște, în timp ce se întorcea de la o petrecere de pomină din Mamaia. Femeia îndurerată ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre parastas, despre dorul imens de fiul ei. Am aflat și cât costă cazarea la pensiunea familiei, ”Ciobănelu”, dar și cu ce meniu gustos sunt așteptați turiștii de Sărbătorile Pascale.

Elena Ciobanu, mama regretatului designer Răzvan Ciobanu, se pregătește de parastasul de cinci ani al designerului care revoluționase moda românească. Cu durere în suflet, dar și în glas, femeia îndoliată ne-a spus:

Elena Ciobanu a păstrat, ca amintire, pisicuța din rasa Sphynx a fiului ei, alinându-și astfel dorul de Răzvan:

”Pisicuța este aici cu noi, la pensiune, am lua- aici, să ne fie alături. Și soțul meu a iubit-o foarte mult”.

De 1 Mai și de Paște, Elena Ciobanu așteaptă turiștii la pensiunea de 300.000 de euro a familiei, din satul vâlcean Ciungetu. După decesul fiului, dar și al soțului ei, Elena Ciobanu a rămas să se ocupe singură de afacerea din domeniul turismului. Este administrator, dar și o gazdă de excepție, potrivit mesajelor de pe conturile sociale ale celor care și-au petrecut vacanța în acest loc de vis și care o laudă pentru ospitalitate și pentru exemplara curățenie.

Dar și Răzvan Ciobanu obișnuia să-și încarce bateriile în acest mic colț de Rai. Iată ce scria, cândva, regretatul designer pe Facebook, în dreptul unei fotografii de la la pensiunea familiei:

”Am ajuns în ”vacanță” la mama mea! Am să dorm pe săturate, dar nu am să și mănânc „prostii”…sau poate o felie de cozonac si un pahar cu lapte, am dezlegare. Musai să o fac până în ora 15.00”.