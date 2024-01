Designerul Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 48 de ani. Mesajul sfâșietor al mamei: ”Drum lin printre îngeri!”. Ce se întâmplă cu festivalul EXCLUSIV

Designerul Răzvan Ciobanu, care a încetat din viață în 2019, într-un teribil accident de mașină, ar fi împlinit ieri 48 de ani. Mama lui, Elena Ciobanu, este un munte de durere. În această zi, când odinioară îl serba cu fast, dorul doare însă și mai tare. În exclusivitate pentru Playtech Știri, aceasta și-a manifestat tristețea că încă nu s-a organizat un festival in memoriam. Iată ce spune și celebrul critic de modă Alin Gălățescu, referitor la demararea unui astfel de proiect grandios.

Răzvan Ciobanu ar fi împlinit ieri 48 de ani. A lăsat în urmă o mamă care cu greu își revine din șocul pierderii celebrului fiu. Contactată de Playtech Știri, Elena Ciobanu, femeia îndoliată, ne-a spus, cu tristețe:

”Da, ieri ar fi fost ziua lui Răzvănel, dar ce pot să spun? Să aibă drum lin printre îngeri! Am făcut o pomenire, pentru sufletul lui. Despre festivalul cu numele lui, in memoriam, încă nu știu nimic, încă nu am vorbit cu domnul Alin Gălățescu”.