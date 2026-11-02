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AUTO

Volkswagen și Audi recheamă peste 85.000 de mașini electrice din cauza bateriilor. Proprietarii sunt avertizați să nu le încarce peste 80%

Volkswagen și Audi recheamă peste 85.000 de mașini electrice din cauza bateriilor. Proprietarii sunt avertizați să nu le încarce peste 80%
Audi Q4 e-tron și modelele Volkswagen electrice vizate de campania de rechemare a bateriilor
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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O nouă problemă identificată la bateriile unor automobile electrice din Grupul Volkswagen a dus la extinderea unei campanii de rechemare care afectează peste 85.000 de vehicule la nivel mondial. Inițial, acțiunea a vizat mai multe modele Volkswagen și Cupra, dar lista a fost completată cu aproape 13.000 de exemplare Audi Q4 e-tron și Q4 Sportback e-tron.

Problema este suficient de serioasă încât producătorul recomandă limitarea încărcării bateriilor la maximum 80% până la identificarea și aplicarea unei soluții definitive. În anumite condiții, încărcarea peste acest prag poate crește riscul de supraîncălzire și incendiu. Autoritățile americane și germane au publicat informații despre vehiculele afectate, iar proprietarii trebuie să verifice dacă automobilele lor sunt incluse în campanie.

Ce modele Volkswagen, Cupra și Audi sunt vizate de rechemare

Potrivit informațiilor publicate de autoritatea germană KBA, mai multe campanii de rechemare vizează automobile electrice produse între 2022 și 2025. Printre modelele afectate se numără Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 și ID. Buzz, precum și anumite exemplare Cupra Born.

Campaniile inițiale cuprindeau 72.668 de vehicule la nivel mondial. Ulterior, pe 27 octombrie 2026, au fost adăugate 12.734 de exemplare Audi Q4 e-tron și Q4 Sportback e-tron, astfel că totalul raportat a ajuns la 85.402 automobile.

În Statele Unite, o acțiune separată, identificată prin numărul NHTSA 26V698, include 9.048 de vehicule Audi Q4 e-tron și Q4 Sportback e-tron din anii de model 2024 și 2025. Audi utilizează pentru această campanie codul intern 93SK.

Potrivit documentației transmise autorităților americane, anumite profiluri de încărcare, combinate cu un nivel de încărcare de peste 80%, pot favoriza propagarea termică în baterie. Acest fenomen presupune extinderea supraîncălzirii de la o celulă la alte componente ale acumulatorului, cu un posibil risc de incendiu.

Cauza tehnică precisă nu fusese stabilită definitiv la momentul comunicării. Audi a identificat caracteristici comune ale bateriilor afectate și ale celor utilizate în alte modele din grup, ceea ce a determinat extinderea verificărilor.

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Constructorul precizează că nu avea cunoștință, în cazul modelelor Audi incluse în această campanie, de reclamații privind incendii, accidente, persoane rănite sau decese asociate problemei respective.

Acest lucru nu elimină riscul potențial, dar este important pentru înțelegerea situației. O rechemare preventivă poate fi inițiată înainte ca o defecțiune să producă incidente grave.

Ce trebuie să faci dacă ai un Volkswagen sau Audi electric în România

Recomandarea principală pentru proprietarii vehiculelor afectate este să limiteze încărcarea la 80% din capacitatea bateriei până la implementarea remediului stabilit de producător. În Statele Unite, Audi a prevăzut verificarea bateriei în service și, atunci când este necesar, aplicarea unei limitări temporare a încărcării.

Notificările intermediare pentru proprietarii americani Audi sunt programate pentru 18 decembrie 2026, iar informațiile despre reparația definitivă vor fi comunicate ulterior. Acest calendar privește piața americană și nu trebuie presupus automat pentru toate țările europene.

În România, primul pas este verificarea seriei de șasiu VIN printr-un service autorizat al mărcii sau prin canalele oficiale de informare privind rechemările. Prezența unui model pe lista generală nu înseamnă că toate exemplarele din acea gamă sunt afectate.

Un Volkswagen ID.4 cumpărat în România poate avea o baterie diferită sau poate proveni dintr-un lot care nu este vizat. În același timp, un automobil importat second-hand trebuie verificat cu atenție, inclusiv pentru eventuale campanii de service rămase neefectuate.

Pentru posesorii de automobile electrice, limita de încărcare la 80% este o funcție deja familiară, deoarece mulți producători o recomandă în anumite situații pentru gestionarea uzurii bateriei. În cazul acestei rechemări, însă, recomandarea are o semnificație distinctă: reducerea temporară a unui risc de siguranță identificat.

Până la finalizarea investigațiilor, nu există motive pentru a presupune că toate bateriile Volkswagen, Cupra sau Audi prezintă aceeași problemă. Campania vizează anumite loturi și configurații, iar identificarea exactă se face pe baza informațiilor oficiale.

Pentru cumpărătorii români care urmăresc piața automobilelor electrice second-hand, știrea reprezintă și un argument în favoarea verificării istoricului tehnic înainte de achiziție. O reducere de preț poate părea atractivă, dar eventualele rechemări nerezolvate trebuie identificate din timp.

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