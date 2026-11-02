Volkswagen și Audi recheamă peste 85.000 de mașini electrice din cauza bateriilor. Proprietarii sunt avertizați să nu le încarce peste 80%

Ce modele Volkswagen, Cupra și Audi sunt vizate de rechemare

Potrivit informațiilor publicate de autoritatea germană KBA, mai multe campanii de rechemare vizează automobile electrice produse între 2022 și 2025. Printre modelele afectate se numără Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 și ID. Buzz, precum și anumite exemplare Cupra Born.

Campaniile inițiale cuprindeau 72.668 de vehicule la nivel mondial. Ulterior, pe 27 octombrie 2026, au fost adăugate 12.734 de exemplare Audi Q4 e-tron și Q4 Sportback e-tron, astfel că totalul raportat a ajuns la 85.402 automobile.

În Statele Unite, o acțiune separată, identificată prin numărul NHTSA 26V698, include 9.048 de vehicule Audi Q4 e-tron și Q4 Sportback e-tron din anii de model 2024 și 2025. Audi utilizează pentru această campanie codul intern 93SK.

Potrivit documentației transmise autorităților americane, anumite profiluri de încărcare, combinate cu un nivel de încărcare de peste 80%, pot favoriza propagarea termică în baterie. Acest fenomen presupune extinderea supraîncălzirii de la o celulă la alte componente ale acumulatorului, cu un posibil risc de incendiu.

Cauza tehnică precisă nu fusese stabilită definitiv la momentul comunicării. Audi a identificat caracteristici comune ale bateriilor afectate și ale celor utilizate în alte modele din grup, ceea ce a determinat extinderea verificărilor.

Constructorul precizează că nu avea cunoștință, în cazul modelelor Audi incluse în această campanie, de reclamații privind incendii, accidente, persoane rănite sau decese asociate problemei respective.

Acest lucru nu elimină riscul potențial, dar este important pentru înțelegerea situației. O rechemare preventivă poate fi inițiată înainte ca o defecțiune să producă incidente grave.