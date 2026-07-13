Volkswagen renunță la ID.4 și pregătește ID. Tiguan. Noul SUV electric care vrea să repare greșelile trecutului

Pentru piața europeană, inclusiv România, Tiguan este unul dintre cele mai cunoscute modele Volkswagen. SUV-ul compact a devenit o alegere populară pentru familii, datorită spațiului, confortului și poziției de condus. Transformarea sa într-un model electric urmărește să elimine senzația că automobilele electrice reprezintă o categorie complet separată.

Un SUV electric mai apropiat de ceea ce șoferii cunosc deja

Primele imagini surprinse în teste arată că Volkswagen ID. Tiguan va avea o siluetă mai apropiată de un SUV tradițional decât actualul ID.4. Designul frontal este mai vertical, capota pare mai pronunțată, iar proporțiile generale amintesc mai mult de Tiguan-ul cu motor termic.

Schimbarea este importantă deoarece o parte dintre cumpărători au criticat modelele ID pentru un design prea futurist și pentru interiorul considerat prea minimalist. Volkswagen a recunoscut indirect aceste probleme prin revenirea la butoane fizice pentru anumite funcții, după feedback-ul primit de la clienți.

Noua generație de interioare Volkswagen va introduce controale fizice pentru funcțiile utilizate frecvent, precum climatizarea și anumite comenzi de pe volan. Experiența ultimilor ani a arătat că eliminarea completă a butoanelor nu a fost apreciată de toți utilizatorii.

ID. Tiguan va fi construit pe evoluția platformei MEB, denumită MEB+, aceeași familie tehnică utilizată pentru viitoarele modele electrice Volkswagen. Platforma promite îmbunătățiri la nivel de autonomie, eficiență și viteză de încărcare.

Actualul ID.4 utilizează baterii de până la 82 kWh și poate ajunge la aproximativ 560 kilometri autonomie WLTP în anumite versiuni. Pentru ID. Tiguan sunt așteptate îmbunătățiri datorită noilor celule, optimizării software și componentelor electrice actualizate.

Pentru România, unde infrastructura de încărcare este încă în dezvoltare, eficiența va fi la fel de importantă precum capacitatea bateriei. Un SUV electric care consumă mai puțin și încarcă mai rapid poate fi mai util decât unul cu acumulator foarte mare, dar cu eficiență slabă.