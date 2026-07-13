Volkswagen renunță la ID.4 și pregătește ID. Tiguan. Noul SUV electric care vrea să repare greșelile trecutului
Volkswagen pregătește o schimbare importantă în strategia sa electrică: unul dintre cele mai cunoscute SUV-uri electrice ale mărcii, ID.4, urmează să fie înlocuit de un model care va folosi un nume mult mai familiar publicului. Noul Volkswagen ID. Tiguan este programat să debuteze până la finalul anului 2026 și reprezintă încercarea producătorului german de a transforma experiența electrică într-una mai apropiată de ceea ce cumpărătorii cunosc deja.
Decizia este mai mult decât o schimbare de siglă. Volkswagen a înțeles că numele ID, folosit pentru modelele electrice lansate în ultimii ani, nu a reușit să creeze aceeași conexiune cu publicul precum denumiri consacrate ca Golf, Passat sau Tiguan. Într-o perioadă în care cumpărătorii sunt mai precauți cu privire la electrificare, familiaritatea poate deveni un avantaj comercial important.
Pentru piața europeană, inclusiv România, Tiguan este unul dintre cele mai cunoscute modele Volkswagen. SUV-ul compact a devenit o alegere populară pentru familii, datorită spațiului, confortului și poziției de condus. Transformarea sa într-un model electric urmărește să elimine senzația că automobilele electrice reprezintă o categorie complet separată.
Un SUV electric mai apropiat de ceea ce șoferii cunosc deja
Primele imagini surprinse în teste arată că Volkswagen ID. Tiguan va avea o siluetă mai apropiată de un SUV tradițional decât actualul ID.4. Designul frontal este mai vertical, capota pare mai pronunțată, iar proporțiile generale amintesc mai mult de Tiguan-ul cu motor termic.
Schimbarea este importantă deoarece o parte dintre cumpărători au criticat modelele ID pentru un design prea futurist și pentru interiorul considerat prea minimalist. Volkswagen a recunoscut indirect aceste probleme prin revenirea la butoane fizice pentru anumite funcții, după feedback-ul primit de la clienți.
Noua generație de interioare Volkswagen va introduce controale fizice pentru funcțiile utilizate frecvent, precum climatizarea și anumite comenzi de pe volan. Experiența ultimilor ani a arătat că eliminarea completă a butoanelor nu a fost apreciată de toți utilizatorii.
ID. Tiguan va fi construit pe evoluția platformei MEB, denumită MEB+, aceeași familie tehnică utilizată pentru viitoarele modele electrice Volkswagen. Platforma promite îmbunătățiri la nivel de autonomie, eficiență și viteză de încărcare.
Actualul ID.4 utilizează baterii de până la 82 kWh și poate ajunge la aproximativ 560 kilometri autonomie WLTP în anumite versiuni. Pentru ID. Tiguan sunt așteptate îmbunătățiri datorită noilor celule, optimizării software și componentelor electrice actualizate.
Pentru România, unde infrastructura de încărcare este încă în dezvoltare, eficiența va fi la fel de importantă precum capacitatea bateriei. Un SUV electric care consumă mai puțin și încarcă mai rapid poate fi mai util decât unul cu acumulator foarte mare, dar cu eficiență slabă.
Poate noul Tiguan electric să readucă Volkswagen în lupta cu Tesla și producătorii chinezi?
Volkswagen traversează una dintre cele mai dificile perioade din tranziția electrică. Grupul german a investit miliarde în electrificare, dar vânzările anumitor modele nu au atins așteptările inițiale.
Concurența a devenit mult mai agresivă. Tesla continuă să beneficieze de o imagine puternică, iar producători chinezi precum BYD oferă automobile electrice cu tehnologii avansate și prețuri competitive.
Problema Volkswagen nu a fost lipsa tehnologiei, ci diferența dintre ceea ce compania a promis și experiența oferită de unele modele. Software-ul a fost criticat, iar interfața utilizatorului a generat numeroase reclamații.
ID. Tiguan vine într-un moment în care Volkswagen încearcă să corecteze aceste probleme. Compania pregătește o nouă generație de sisteme multimedia, platforme software mai stabile și o gamă electrică mai apropiată de preferințele tradiționale.
Pentru România, un SUV electric cu numele Tiguan poate avea un avantaj important. Mulți cumpărători locali cunosc deja marca, au experiență cu service-urile Volkswagen și au o percepție formată asupra modelului clasic.
Totuși, succesul nu va depinde doar de nume. Prețul va fi esențial. Dacă Volkswagen poziționează ID. Tiguan prea aproape de SUV-urile premium electrice, va intra într-o competiție dificilă cu modele care oferă autonomie mai mare și dotări similare.
Noul model trebuie să demonstreze că un automobil electric poate fi pur și simplu un Tiguan mai modern, nu un compromis tehnologic. Aceasta este probabil cea mai importantă lecție pe care Volkswagen a învățat-o după prima generație ID.
În următorii ani, piața europeană va fi dominată de automobile electrice care nu mai încearcă să pară futuriste, ci să fie cât mai normale pentru utilizatori. Volkswagen speră că ID. Tiguan va fi exact acest tip de mașină.