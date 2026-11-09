Volkswagen nu își mai permite dezvoltarea noului Golf electric. Decizia care arată amploarea crizei din Germania

Volkswagen trebuie să reducă cheltuielile după pierderi de miliarde

La sfârșitul lunii octombrie 2026, Volkswagen Group a raportat o pierdere operațională trimestrială de aproximativ 5,9 miliarde de euro. Rezultatul a fost influențat de deprecierea participației deținute la Porsche, dificultățile din China și presiunea asupra marjelor de profit ale automobilelor electrice.

În acest context, conducerea Volkswagen a decis să suspende activitățile preliminare de dezvoltare a viitorului ID. Golf la uzina din Wolfsburg, considerată centrul istoric al mărcii. Potrivit unui document intern analizat de Reuters, directorul Thomas Schäfer a explicat că producătorul nu își poate permite momentan aceste lucrări, recunoscând în același timp importanța simbolică a modelului pentru companie și angajați.

Problemele nu se limitează la acest proiect. Fabrica din Wolfsburg se află cu aproximativ 300 de milioane de euro sub obiectivele de reducere a costurilor, iar grupul implementează un amplu program de restructurare, care include reducerea personalului și reorganizarea capacităților industriale.

Pentru un constructor de dimensiunile Volkswagen, o asemenea măsură reprezintă un semnal privind dificultatea tranziției tehnologice. Dezvoltarea unor platforme complet noi presupune investiții uriașe, în timp ce presiunea concurenței obligă producătorii să ofere automobile electrice tot mai accesibile.

Ce se întâmplă cu noul Golf electric și când ar putea fi lansat

Planurile inițiale indicau lansarea versiunii electrice Golf în 2028, însă termenul a fost mutat ulterior spre 2030. Viitorul model, denumit neoficial ID. Golf, ar urma să utilizeze platforma SSP, dezvoltată de Volkswagen pentru următoarea generație de automobile electrice, cu o arhitectură electronică și software modernizată.

Dezvoltarea acestei platforme a întâmpinat deja dificultăți, inclusiv întârzieri în implementarea tehnologiilor planificate. Parteneriatul Volkswagen cu Rivian este relevant pentru modernizarea arhitecturii software, dar nu elimină provocările financiare și industriale ale proiectului.

Un detaliu important este că reprezentanții consiliului angajaților Volkswagen susțin că suspendarea actuală nu va întârzia suplimentar lansarea Golf electric. Compania ar urma să recupereze timpul pierdut atunci când activitățile vor fi reluate. Prin urmare, anul 2030 rămâne ținta comunicată, deși implementarea planului depinde de evoluția restructurării.