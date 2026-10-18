Volkswagen avertizează proprietarii de ID.4 să nu mai încarce bateria peste 80%. Peste 22.500 de mașini rechemate din cauza riscului de incendiu

Defecțiunea bateriei poate provoca supraîncălzire și incendiu. Ce modele sunt afectate

Campania americană vizează 22.524 de exemplare Volkswagen ID.4, corespunzătoare anilor-model 2023-2026. Rechemarea este înregistrată la autoritatea americană pentru siguranța traficului, NHTSA, cu numărul 26V630, iar Volkswagen utilizează identificatorul intern 93EX.

Potrivit informațiilor comunicate autorităților, anumite baterii de înaltă tensiune pot prezenta probleme atunci când sunt supuse unor profiluri specifice de încărcare, în special la niveluri care depășesc 80% din capacitate. În cazuri extreme, situația poate produce un fenomen de supraîncălzire în lanț, cunoscut drept propagare termică.

Acest proces apare atunci când temperatura unei celule crește necontrolat și poate afecta celulele învecinate. Într-un acumulator de mare capacitate, propagarea termică reprezintă un risc important, deoarece poate conduce la deteriorarea bateriei și, în condiții extreme, la incendiu.

Volkswagen a identificat furnizorul SK Battery America pentru celulele utilizate în automobilele vizate de campania americană. Constructorul a primit 22 de sesizări relevante între ianuarie 2024 și august 2026, iar investigațiile continuă pentru stabilirea cauzei exacte.

Până la identificarea unei soluții definitive, proprietarii automobilelor afectate trebuie să limiteze încărcarea la maximum 80%. În funcție de configurația vehiculului, această limită poate fi aplicată inclusiv prin actualizări software sau prin comenzile sistemului de management al bateriei.

Volkswagen estimează că numai o proporție redusă dintre automobilele incluse în campanie prezintă efectiv defectul, însă rechemarea se aplică întregului lot identificat. O asemenea măsură este necesară deoarece identificarea individuală a vehiculelor afectate poate necesita investigații suplimentare.

Primele notificări oficiale pentru proprietarii americani sunt programate pentru 27 noiembrie 2026. O a doua comunicare urmează să fie transmisă după identificarea și disponibilitatea soluției tehnice.