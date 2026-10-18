Volkswagen avertizează proprietarii de ID.4 să nu mai încarce bateria peste 80%. Peste 22.500 de mașini rechemate din cauza riscului de incendiu
Unul dintre cele mai populare SUV-uri electrice ale constructorului Volkswagen se confruntă cu o nouă problemă de siguranță, iar recomandarea transmisă proprietarilor este neobișnuit de clară: bateria nu trebuie încărcată peste 80% până la rezolvarea defecțiunii. Producătorul german a anunțat o campanie de rechemare care afectează 22.524 de automobile ID.4 comercializate în Statele Unite, din cauza unui posibil defect al bateriei de înaltă tensiune.
Problema este suficient de serioasă încât Volkswagen să avertizeze asupra posibilității producerii unui incendiu. Ancheta tehnică nu a identificat încă definitiv cauza, iar soluția permanentă este în curs de dezvoltare. Pentru proprietarii din România, există un motiv suplimentar de atenție: pe 16 octombrie au apărut informații privind pregătirea unor campanii separate pentru mai multe modele electrice Volkswagen comercializate în Europa, inclusiv ID.4.
Defecțiunea bateriei poate provoca supraîncălzire și incendiu. Ce modele sunt afectate
Campania americană vizează 22.524 de exemplare Volkswagen ID.4, corespunzătoare anilor-model 2023-2026. Rechemarea este înregistrată la autoritatea americană pentru siguranța traficului, NHTSA, cu numărul 26V630, iar Volkswagen utilizează identificatorul intern 93EX.
Potrivit informațiilor comunicate autorităților, anumite baterii de înaltă tensiune pot prezenta probleme atunci când sunt supuse unor profiluri specifice de încărcare, în special la niveluri care depășesc 80% din capacitate. În cazuri extreme, situația poate produce un fenomen de supraîncălzire în lanț, cunoscut drept propagare termică.
Acest proces apare atunci când temperatura unei celule crește necontrolat și poate afecta celulele învecinate. Într-un acumulator de mare capacitate, propagarea termică reprezintă un risc important, deoarece poate conduce la deteriorarea bateriei și, în condiții extreme, la incendiu.
Volkswagen a identificat furnizorul SK Battery America pentru celulele utilizate în automobilele vizate de campania americană. Constructorul a primit 22 de sesizări relevante între ianuarie 2024 și august 2026, iar investigațiile continuă pentru stabilirea cauzei exacte.
Până la identificarea unei soluții definitive, proprietarii automobilelor afectate trebuie să limiteze încărcarea la maximum 80%. În funcție de configurația vehiculului, această limită poate fi aplicată inclusiv prin actualizări software sau prin comenzile sistemului de management al bateriei.
Volkswagen estimează că numai o proporție redusă dintre automobilele incluse în campanie prezintă efectiv defectul, însă rechemarea se aplică întregului lot identificat. O asemenea măsură este necesară deoarece identificarea individuală a vehiculelor afectate poate necesita investigații suplimentare.
Primele notificări oficiale pentru proprietarii americani sunt programate pentru 27 noiembrie 2026. O a doua comunicare urmează să fie transmisă după identificarea și disponibilitatea soluției tehnice.
Ce trebuie să știe proprietarii Volkswagen ID.4 din România despre rechemare
O distincție esențială este că cele 22.524 de automobile vizate de campania 93EX aparțin pieței americane. Volkswagen ID.4 este comercializat și în România, însă existența acestei campanii nu înseamnă automat că toate exemplarele europene prezintă aceeași defecțiune.
Situația devine totuși mai importantă în contextul informațiilor publicate pe 16 octombrie, potrivit cărora Volkswagen pregătește măsuri de rechemare pentru mai multe modele electrice din Europa. Printre automobilele menționate se numără ID.3, ID.4, ID.7 și ID. Buzz, iar unele informații vizează și Cupra Born.
În Europa, investigațiile se concentrează asupra unor posibile probleme de fabricație ale celulelor bateriilor. Volkswagen a confirmat existența unor neconformități identificate în urma verificărilor de calitate, însă numărul exact al automobilelor afectate și distribuția lor pe piețe nu au fost comunicate integral.
În Marea Britanie au fost deja identificate mai multe modele vizate, iar limitarea încărcării la 80% reprezintă una dintre măsurile preventive. Pentru automobilele europene, sunt analizate inclusiv posibilitatea efectuării unor actualizări software și necesitatea inspectării modulelor bateriei.
Este important că problema europeană nu trebuie considerată automat identică din punct de vedere tehnic cu cea investigată în Statele Unite. Automobilele produse în fabricile europene pot utiliza celule de la alți furnizori, iar cauzele pot fi diferite.
Pentru proprietarii români de Volkswagen ID.4, cea mai sigură metodă de verificare este consultarea unei reprezentanțe autorizate, folosind seria de șasiu VIN. Aceasta permite identificarea eventualelor campanii de service aplicabile automobilului respectiv.
În cazul unui vehicul inclus oficial într-o campanie care impune limitarea încărcării, recomandarea constructorului trebuie respectată până la efectuarea reparației. În schimb, simpla existență a știrii nu justifică presupunerea că orice ID.4 din România are bateria defectă.
Limitarea obișnuită a încărcării la 80% pentru protejarea pe termen lung a acumulatorului este diferită de restricția impusă temporar din motive de siguranță. Prima urmărește reducerea uzurii bateriei, în timp ce a doua are rolul de a preveni un risc tehnic identificat.
Noua campanie pune din nou în discuție complexitatea bateriilor moderne și importanța controlului calității în industria automobilelor electrice. Chiar dacă asemenea incidente nu caracterizează întreaga tehnologie, ele pot afecta încrederea cumpărătorilor, mai ales când sunt asociate unor modele comercializate la scară largă.
Pentru Volkswagen, problema apare într-o perioadă în care grupul investește în electrificare și încearcă să consolideze competitivitatea gamei ID. în Europa. Rezolvarea rapidă a defecțiunilor și comunicarea transparentă cu proprietarii vor fi importante pentru menținerea încrederii într-unul dintre cele mai cunoscute SUV-uri electrice ale mărcii.