Volkswagen a lansat primul GTI electric din istorie. Noul ID. Polo GTI are 226 CP, autonomie de 431 km și costă 40.000 de euro
Pentru milioane de pasionați de automobile, cele trei litere GTI înseamnă mult mai mult decât o versiune echipată cu un motor puternic. De la lansarea primului Golf GTI în 1976, Volkswagen a transformat acest indicativ într-un simbol al automobilelor compacte care pot combina utilitatea zilnică, performanțele sportive și un comportament dinamic plăcut. La exact 50 de ani de la apariția modelului original, constructorul german deschide un capitol complet diferit: primul GTI electric de serie.
Noul Volkswagen ID. Polo GTI a devenit disponibil pentru comandă în Germania, cu un preț de pornire de 39.995 de euro. Automobilul dezvoltă 226 CP, accelerează de la 0 la 100 km/h în 6,8 secunde și promite o autonomie de până la 431 de kilometri conform standardului WLTP. Cu toate acestea, producătorul insistă că performanțele pe hârtie nu reprezintă principalul argument, deoarece noul model a fost dezvoltat pentru a reproduce plăcerea de a conduce specifică automobilelor GTI.
Pentru România, unde modelele Golf GTI și Polo GTI au o comunitate importantă de pasionați, lansarea reprezintă un moment interesant. Întrebarea este dacă un automobil electric poate păstra caracterul unui hot hatch tradițional atunci când dispar schimbările de treaptă, sunetul motorului turbo și o parte dintre senzațiile mecanice asociate versiunilor pe benzină.
Primul Volkswagen GTI electric păstrează tracțiunea față și introduce un diferențial controlat electronic
Volkswagen ID. Polo GTI folosește un motor electric amplasat în partea frontală, care transmite puterea către roțile din față. Alegerea nu este întâmplătoare, deoarece păstrează una dintre caracteristicile definitorii ale primului Golf GTI.
Motorul dezvoltă 166 kW, echivalentul a 226 CP în sistemul metric, și un cuplu maxim de 290 Nm, disponibil aproape instantaneu. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 6,8 secunde, iar viteza maximă este limitată electronic la 190 km/h.
Valorile nu transformă ID. Polo GTI într-unul dintre cele mai rapide automobile electrice de pe piață, dar sunt potrivite pentru un model compact conceput să ofere reacții rapide și control precis pe drumuri virajate.
Pentru gestionarea tracțiunii, Volkswagen utilizează un sistem electronic de blocare transversală a diferențialului de pe puntea față. Acesta urmărește distribuirea eficientă a cuplului și limitarea pierderilor de aderență în timpul accelerării din viraje.
Automobilul dispune și de suspensie sport adaptivă DCC, care permite modificarea caracteristicilor de amortizare în funcție de modul de conducere selectat.
Un program dedicat, denumit GTI, poate ajusta răspunsul accelerației, direcția și comportamentul suspensiei pentru a oferi o experiență mai dinamică. Activarea este posibilă inclusiv printr-o comandă amplasată pe volan.
Din punct de vedere estetic, noul model păstrează elementele vizuale tradiționale GTI: accente roșii, grila frontală cu structură de fagure, spoiler posterior și jante de aliaj de 19 inchi.
Interiorul include scaune sport cu susținere laterală pronunțată, un volan specific și un instrumentar digital de 10,25 inchi, completat de un ecran multimedia de 12,9 inchi.
Volkswagen introduce și o funcție Retro Display, care reproduce stilul grafic al instrumentelor de bord întâlnite pe primul Golf GTI. Inclusiv prezentarea multimedia poate primi elemente vizuale și sonore inspirate de anii ’80.
Cât consumă noul ID. Polo GTI și de ce prețul poate deveni o problemă în România
Bateria are o capacitate de 52 kWh și utilizează celule cu chimie nichel-mangan-cobalt. Autonomia declarată ajunge la 431 de kilometri WLTP, valoare care poate varia în funcție de echipamente și condițiile de utilizare.
Consumul oficial este cuprins între 14,2 și 15,7 kWh/100 km, o valoare rezonabilă pentru un automobil compact cu performanțe sportive.
La o stație de încărcare rapidă compatibilă, ID. Polo GTI poate absorbi până la 105 kW, iar încărcarea bateriei de la 10% la 80% ar trebui să dureze aproximativ 24 de minute.
Pentru utilizarea în România, autonomia ar putea fi suficientă pentru călătorii între orașe apropiate, precum București și Brașov sau Cluj-Napoca și Sibiu, fără necesitatea unei opriri intermediare în condiții favorabile.
Totuși, condusul sportiv și deplasarea la viteze ridicate pe autostradă pot reduce semnificativ autonomia. Într-un automobil cu baterie de 52 kWh, diferențele de consum sunt importante, mai ales în sezonul rece.
Dimensiunile sunt apropiate de cele ale modelului Polo convențional. ID. Polo GTI are o lungime de aproximativ 4,1 metri, dar arhitectura electrică permite o organizare diferită a interiorului.
Volkswagen indică un spațiu interior suplimentar față de Polo GTI cu motor termic, iar volumul disponibil pentru încărcare ajunge la 1.240 de litri atunci când bancheta este rabatată.
Prețul german de pornire este de 39.995 de euro, cu TVA inclus. Pentru comparație, Volkswagen ID. Polo standard pornește de la 24.995 de euro, diferența fiind determinată de motorizare, suspensie, echipamente și poziționarea sportivă.
Aceste valori nu reprezintă prețuri confirmate pentru România, unde oferta finală poate diferi în funcție de echipări și politica importatorului.
Din perspectiva pasionaților, cea mai importantă provocare rămâne identitatea GTI. Un automobil electric poate oferi accelerații rapide și control precis, dar nu reproduce natural sunetul și modul de livrare a puterii caracteristice unui motor turbo pe benzină.
Volkswagen încearcă să compenseze prin reglajul suspensiei, distribuția cuplului și programele de conducere, punând accentul pe comportamentul în viraje.
Lansarea ID. Polo GTI este doar începutul. Constructorul pregătește și un ID.3 GTI, cu tracțiune spate și performanțe superioare, pentru care comenzile sunt așteptate în 2027.
La jumătate de secol de la primul Golf GTI, Volkswagen încearcă astfel să demonstreze că plăcerea condusului sportiv nu depinde obligatoriu de prezența unui motor cu ardere internă. Rămâne de văzut dacă pasionații vor accepta schimbarea, mai ales la un preț care apropie un Polo electric de automobile din segmente superioare.