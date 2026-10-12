Volkswagen a lansat primul GTI electric din istorie. Noul ID. Polo GTI are 226 CP, autonomie de 431 km și costă 40.000 de euro

Pentru România, unde modelele Golf GTI și Polo GTI au o comunitate importantă de pasionați, lansarea reprezintă un moment interesant. Întrebarea este dacă un automobil electric poate păstra caracterul unui hot hatch tradițional atunci când dispar schimbările de treaptă, sunetul motorului turbo și o parte dintre senzațiile mecanice asociate versiunilor pe benzină.

Primul Volkswagen GTI electric păstrează tracțiunea față și introduce un diferențial controlat electronic

Volkswagen ID. Polo GTI folosește un motor electric amplasat în partea frontală, care transmite puterea către roțile din față. Alegerea nu este întâmplătoare, deoarece păstrează una dintre caracteristicile definitorii ale primului Golf GTI.

Motorul dezvoltă 166 kW, echivalentul a 226 CP în sistemul metric, și un cuplu maxim de 290 Nm, disponibil aproape instantaneu. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 6,8 secunde, iar viteza maximă este limitată electronic la 190 km/h.

Valorile nu transformă ID. Polo GTI într-unul dintre cele mai rapide automobile electrice de pe piață, dar sunt potrivite pentru un model compact conceput să ofere reacții rapide și control precis pe drumuri virajate.

Pentru gestionarea tracțiunii, Volkswagen utilizează un sistem electronic de blocare transversală a diferențialului de pe puntea față. Acesta urmărește distribuirea eficientă a cuplului și limitarea pierderilor de aderență în timpul accelerării din viraje.

Automobilul dispune și de suspensie sport adaptivă DCC, care permite modificarea caracteristicilor de amortizare în funcție de modul de conducere selectat.

Un program dedicat, denumit GTI, poate ajusta răspunsul accelerației, direcția și comportamentul suspensiei pentru a oferi o experiență mai dinamică. Activarea este posibilă inclusiv printr-o comandă amplasată pe volan.