Porsche confirmă că Boxster și Cayman renunță definitiv la benzină. În schimb, legendarul 911 nu va deveni niciodată electric, susține șeful companiei
Puține automobile sportive au o identitate la fel de puternică precum Porsche 911, un model care a supraviețuit mai multor generații de tehnologii, schimbărilor de design și transformărilor industriei auto fără să renunțe la principiile care l-au consacrat. Într-o perioadă în care automobilele electrice depășesc tot mai frecvent performanțele modelelor convenționale, Porsche a anunțat o strategie care trasează o graniță surprinzător de clară între viitorul electric al gamei 718 și continuitatea motoarelor termice pentru 911.
În cadrul unei prezentări dedicate investitorilor, constructorul german a confirmat că viitoarele Porsche 718 Boxster și Cayman vor fi exclusiv electrice, iar anul 2028 este programat să reprezinte primul an complet de producție pentru noua generație. În schimb, directorul general Michael Leiters a afirmat că Porsche 911 nu va deveni niciodată complet electric, o declarație categorică într-o industrie în care strategiile se modifică uneori de la un an la altul.
Dincolo de discuțiile despre viitorul motoarelor termice, noul 718 aduce o soluție tehnică interesantă. Porsche a ales o poziționare neobișnuită a bateriei, în spatele scaunelor, pentru a reproduce distribuția maselor și experiența de conducere caracteristice automobilelor sport cu motor central. Este o decizie care demonstrează că electrificarea nu presupune obligatoriu abandonarea tuturor principiilor mecanice care au făcut celebră marca germană.
Porsche 718 electric va avea bateria în spatele scaunelor, nu sub podea
Modelele Porsche Boxster și Cayman au fost apreciate pentru echilibrul dinamic și pentru poziționarea motorului central, o configurație care favorizează distribuția maselor și reacțiile previzibile în viraje. Înlocuirea propulsiei convenționale cu una electrică ridică însă provocări importante pentru constructorii care vor să păstreze senzațiile specifice automobilelor sportive.
Majoritatea mașinilor electrice moderne folosesc baterii amplasate în podea, între punți. Această arhitectură permite coborârea centrului de greutate și eliberarea spațiului din habitaclu, dar poate impune o poziție mai înaltă a scaunelor, mai ales la automobilele cu o gardă la sol redusă.
Porsche a ales o soluție diferită pentru noul 718. Acumulatorul principal este amplasat în spatele scaunelor, aproximativ în zona ocupată anterior de motorul termic. Configurația permite păstrarea unei poziții joase la volan și contribuie la distribuția maselor într-un mod apropiat de cel al generației precedente.
Potrivit informațiilor prezentate în urma testelor cu prototipul, noul model electric are aproximativ 55,2% din masă distribuită pe puntea din spate. Pentru comparație, vechiul Boxster cu motor termic avea o distribuție posterioară de aproximativ 59,8%.
Diferența influențează comportamentul automobilului în timpul accelerării și al schimbărilor rapide de direcție. O distribuție a maselor favorabilă punții motoare poate îmbunătăți tracțiunea, dar performanțele finale depind și de suspensie, anvelope, sistemele electronice și geometria automobilului.
Soluția nu este complet nouă. Prima generație Tesla Roadster utiliza o configurație asemănătoare, cu bateria poziționată în spatele ocupanților. Totuși, pentru Porsche, alegerea este importantă deoarece urmărește păstrarea caracterului specific modelului 718.
Constructorul nu a comunicat încă toate specificațiile de serie, inclusiv capacitatea finală a bateriei, autonomia omologată și prețurile. Anunțul privind anul 2028 se referă la primul an complet de producție, ceea ce lasă deschisă posibilitatea începerii fabricației sau a prezentării comerciale în 2027.
De ce Porsche refuză să transforme 911 într-un automobil complet electric
În timp ce viitorul modelelor Boxster și Cayman este acum clar, situația lui Porsche 911 rămâne diferită. Michael Leiters a declarat că emblematicul automobil sport nu va deveni complet electric, sugerând că păstrarea propulsiei convenționale reprezintă o componentă esențială a identității sale.
Declarația trebuie interpretată în contextul strategiei actuale, nu drept o garanție tehnologică valabilă pentru totdeauna. Porsche a demonstrat deja că este dispus să electrifice parțial modelul 911, prin introducerea unor sisteme hibride care contribuie la îmbunătățirea performanțelor.
În același timp, compania continuă să investească în automobile complet electrice, precum Taycan, Macan Electric și Cayenne Electric. Strategia prezentată investitorilor urmărește însă diversificarea ofertei, nu eliminarea imediată a tuturor motoarelor termice.
Porsche pregătește inclusiv un nou SUV disponibil cu motorizări pe benzină și hibride plug-in, o dovadă că producătorul încearcă să răspundă unor piețe și categorii de cumpărători cu preferințe diferite.
Această abordare vine într-un moment dificil pentru industria auto premium. Cererea pentru automobile electrice nu evoluează uniform în toate regiunile, iar investițiile foarte mari necesare dezvoltării unor platforme noi trebuie recuperate prin vânzări suficiente.
Pentru pasionații Porsche din România, vestea este relevantă deoarece Boxster și Cayman reprezintă variantele de acces în universul automobilelor sportive ale mărcii. Electrificarea lor completă ar putea modifica radical experiența de utilizare, chiar dacă performanțele dinamice vor rămâne probabil un argument central.
În schimb, 911 continuă să fie tratat ca un produs cu o identitate distinctă, pentru care sunetul motorului, răspunsul mecanic și tradiția cântăresc foarte mult.
Există însă o întrebare pe care Porsche nu o poate elimina printr-o declarație categorică. Dacă peste două decenii reglementările, costurile și preferințele cumpărătorilor vor favoriza aproape exclusiv propulsia electrică, constructorul va trebui să decidă dacă adaptează 911 sau dacă îl transformă într-un produs de nișă, destinat unui public tot mai restrâns.
Deocamdată, strategia germanilor este clară: Porsche 718 va demonstra că un automobil sport cu motor central poate fi reinterpretat electric, în timp ce 911 va continua să reprezinte tradiția motoarelor cu ardere internă, eventual completate de tehnologii hibride.