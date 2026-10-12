Porsche confirmă că Boxster și Cayman renunță definitiv la benzină. În schimb, legendarul 911 nu va deveni niciodată electric, susține șeful companiei

Dincolo de discuțiile despre viitorul motoarelor termice, noul 718 aduce o soluție tehnică interesantă. Porsche a ales o poziționare neobișnuită a bateriei, în spatele scaunelor, pentru a reproduce distribuția maselor și experiența de conducere caracteristice automobilelor sport cu motor central. Este o decizie care demonstrează că electrificarea nu presupune obligatoriu abandonarea tuturor principiilor mecanice care au făcut celebră marca germană.

Porsche 718 electric va avea bateria în spatele scaunelor, nu sub podea

Modelele Porsche Boxster și Cayman au fost apreciate pentru echilibrul dinamic și pentru poziționarea motorului central, o configurație care favorizează distribuția maselor și reacțiile previzibile în viraje. Înlocuirea propulsiei convenționale cu una electrică ridică însă provocări importante pentru constructorii care vor să păstreze senzațiile specifice automobilelor sportive.

Majoritatea mașinilor electrice moderne folosesc baterii amplasate în podea, între punți. Această arhitectură permite coborârea centrului de greutate și eliberarea spațiului din habitaclu, dar poate impune o poziție mai înaltă a scaunelor, mai ales la automobilele cu o gardă la sol redusă.

Porsche a ales o soluție diferită pentru noul 718. Acumulatorul principal este amplasat în spatele scaunelor, aproximativ în zona ocupată anterior de motorul termic. Configurația permite păstrarea unei poziții joase la volan și contribuie la distribuția maselor într-un mod apropiat de cel al generației precedente.

Potrivit informațiilor prezentate în urma testelor cu prototipul, noul model electric are aproximativ 55,2% din masă distribuită pe puntea din spate. Pentru comparație, vechiul Boxster cu motor termic avea o distribuție posterioară de aproximativ 59,8%.

Diferența influențează comportamentul automobilului în timpul accelerării și al schimbărilor rapide de direcție. O distribuție a maselor favorabilă punții motoare poate îmbunătăți tracțiunea, dar performanțele finale depind și de suspensie, anvelope, sistemele electronice și geometria automobilului.

Soluția nu este complet nouă. Prima generație Tesla Roadster utiliza o configurație asemănătoare, cu bateria poziționată în spatele ocupanților. Totuși, pentru Porsche, alegerea este importantă deoarece urmărește păstrarea caracterului specific modelului 718.