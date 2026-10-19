Mitsubishi readuce spiritul legendarului Lancer Evolution într-o electrică de 459 CP. Noul ASX VR-e accelerează ca o mașină sport
Pentru pasionații de automobile japoneze, numele Mitsubishi Evolution rămâne asociat cu performanțele spectaculoase ale modelelor Lancer EVO, cu victorii în competiții de raliu și cu motoarele turbo care au devenit legendare. Deși constructorul nu a anunțat revenirea oficială a familiei Evolution, un nou automobil electric demonstrează că spiritul performanțelor extreme poate supraviețui într-o formă complet diferită.
Mitsubishi ASX VR-e este un crossover electric dezvoltat pentru piețele din Australia și Noua Zeelandă, iar versiunea de performanță dezvoltă aproximativ 459 CP și 700 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează numai 3,9 secunde, o performanță care îl apropie de automobile sportive considerabil mai scumpe. Există însă o particularitate interesantă: modelul nu este fabricat direct de Mitsubishi, ci de Foxtron, divizia auto a grupului taiwanez Foxconn.
Două motoare electrice și accelerații care amintesc de Lancer EVO
Versiunea de performanță Mitsubishi ASX VR-e utilizează două motoare electrice și tracțiune integrală, cu o putere combinată de 342 kW și un cuplu maxim de 700 Nm.
Bateria litiu-fier-fosfat are o capacitate de 57,7 kWh, relativ redusă comparativ cu acumulatorii unor SUV-uri electrice de dimensiuni apropiate. Alegerea reflectă o abordare prin care constructorul încearcă să controleze masa vehiculului și să ofere o combinație între performanță și eficiență.
Accelerația de la 0 la 100 km/h este declarată la 3,9 secunde. Pentru un automobil care poartă sigla Mitsubishi, valoarea este spectaculoasă și depășește performanțele multor modele istorice dezvoltate de divizia sportivă a constructorului.
Ca termen de comparație, una dintre cele mai puternice versiuni ale legendarului Lancer Evolution X, FQ-440 MR, dezvolta aproximativ 440 CP. Noul ASX VR-e depășește această valoare și oferă avantajul livrării imediate a cuplului specific propulsiei electrice.
Totuși, asemănarea nu trebuie exagerată. ASX VR-e nu reprezintă un succesor oficial al modelelor Evolution și nici nu a fost prezentat ca automobil destinat competițiilor de raliu.
Pe lângă versiunea cu două motoare, gama include și configurații mai accesibile, cu un singur motor electric și tracțiune spate. Acestea urmăresc să ofere o autonomie superioară și costuri mai reduse de exploatare. Carsales
De ce noul Mitsubishi este construit de compania care produce electronice pentru Apple
Una dintre cele mai interesante particularități ale proiectului este implicarea Foxconn, companie cunoscută la nivel mondial pentru activitatea din industria electronicelor și pentru producția unor dispozitive Apple.
Automobilul este dezvoltat și fabricat prin Foxtron, companie din ecosistemul Foxconn, fiind înrudit tehnic cu modelul Foxtron Bria. Mitsubishi a încheiat un parteneriat prin care poate comercializa vehiculul sub propria marcă pe piețele selectate.
Constructorul japonez a confirmat oficial în august 2026 că ASX VR-e urmează să fie lansat în Australia și Noua Zeelandă până la sfârșitul anului. Strategia permite extinderea rapidă a gamei electrice fără investițiile necesare dezvoltării integrale a unei platforme proprii, conform MITSUBISHI MOTORS.
O asemenea colaborare nu este neobișnuită în industria auto. Numeroase modele sunt produse de parteneri industriali, iar constructorii utilizează platforme și componente comune pentru reducerea costurilor.
În cazul Mitsubishi, colaborarea cu Foxtron poate accelera revenirea în segmente în care marca nu a mai avut o prezență competitivă consistentă în ultimii ani. În același timp, Foxconn își extinde influența dincolo de electronicele de consum.
Pentru piața europeană, situația este mai complicată. Mitsubishi comercializează deja un model ASX cu motorizări convenționale și hibride, dezvoltat în colaborare cu Renault, ceea ce înseamnă că denumirea ASX este asociată în Europa cu un automobil diferit.
Nu există deocamdată o confirmare privind comercializarea versiunii electrice VR-e în România. Eventuala lansare europeană ar necesita o strategie de poziționare și omologare adaptată piețelor locale.
Din perspectiva pasionaților, performanțele modelului demonstrează că automobilele electrice pot reproduce accelerațiile spectaculoase care au făcut celebre modelele sportive Mitsubishi. Ceea ce rămâne dificil de recreat este caracterul mecanic al unui Lancer EVO, cu motor turbo, transmisie și un comportament construit în jurul competițiilor.
ASX VR-e reprezintă mai degrabă o demonstrație despre felul în care parteneriatele tehnologice pot schimba industria auto. O companie cunoscută pentru electronice dezvoltă un automobil performant, iar un constructor japonez cu tradiție îl transformă într-un produs comercial.