Mitsubishi readuce spiritul legendarului Lancer Evolution într-o electrică de 459 CP. Noul ASX VR-e accelerează ca o mașină sport

Două motoare electrice și accelerații care amintesc de Lancer EVO

Versiunea de performanță Mitsubishi ASX VR-e utilizează două motoare electrice și tracțiune integrală, cu o putere combinată de 342 kW și un cuplu maxim de 700 Nm.

Bateria litiu-fier-fosfat are o capacitate de 57,7 kWh, relativ redusă comparativ cu acumulatorii unor SUV-uri electrice de dimensiuni apropiate. Alegerea reflectă o abordare prin care constructorul încearcă să controleze masa vehiculului și să ofere o combinație între performanță și eficiență.

Accelerația de la 0 la 100 km/h este declarată la 3,9 secunde. Pentru un automobil care poartă sigla Mitsubishi, valoarea este spectaculoasă și depășește performanțele multor modele istorice dezvoltate de divizia sportivă a constructorului.

Ca termen de comparație, una dintre cele mai puternice versiuni ale legendarului Lancer Evolution X, FQ-440 MR, dezvolta aproximativ 440 CP. Noul ASX VR-e depășește această valoare și oferă avantajul livrării imediate a cuplului specific propulsiei electrice.

Totuși, asemănarea nu trebuie exagerată. ASX VR-e nu reprezintă un succesor oficial al modelelor Evolution și nici nu a fost prezentat ca automobil destinat competițiilor de raliu.

Pe lângă versiunea cu două motoare, gama include și configurații mai accesibile, cu un singur motor electric și tracțiune spate. Acestea urmăresc să ofere o autonomie superioară și costuri mai reduse de exploatare. Carsales

De ce noul Mitsubishi este construit de compania care produce electronice pentru Apple

Una dintre cele mai interesante particularități ale proiectului este implicarea Foxconn, companie cunoscută la nivel mondial pentru activitatea din industria electronicelor și pentru producția unor dispozitive Apple.