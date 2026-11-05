Un nou film horror transformă mesajele de la o fostă iubită într-un coșmar. Lili Reinhart și Suki Waterhouse joacă în „Violet”
Ce se întâmplă atunci când persoana pe care ai pierdut-o continuă să îți trimită mesaje, deși ar trebui să fie moartă? Aceasta este premisa neliniștitoare a filmului „Violet”, un nou thriller psihologic care promite să transforme una dintre cele mai obișnuite activități ale vieții moderne, comunicarea prin telefon, într-o experiență înfricoșătoare.
Potrivit informațiilor publicate de Variety și preluate de Dread Central, producția va reuni o distribuție importantă, formată din Lili Reinhart, Suki Waterhouse, Danny Ramirez, Mark Duplass și Lukas Gage. Regia îi aparține lui Patrick Brice, cunoscut pentru franciza horror „Creep”.
O poveste despre moarte, obsesie și mesajele care nu dispar niciodată
Acțiunea filmului îl urmărește pe Sean, interpretat de Danny Ramirez, un bărbat care încearcă să își refacă viața după moartea logodnicei sale, Violet, personaj interpretat de Suki Waterhouse.
La doi ani după tragedie, Sean începe o nouă relație cu Kate, prietena lui din copilărie, interpretată de Lili Reinhart. Cei doi decid să locuiască împreună în casa în care Sean trăise anterior alături de Violet.
Lucrurile iau însă o întorsătură tulburătoare atunci când bărbatul începe să primească mesaje misterioase de la cineva care pretinde că este fosta lui logodnică.
Situația ridică o întrebare înfricoșătoare: cine se află în spatele mesajelor? Este vorba despre o persoană care încearcă să îl manipuleze, despre o manifestare supranaturală sau despre ceva ce Sean nu a reușit să înțeleagă în legătură cu trecutul său?
Dincolo de elementele horror, povestea explorează și modul în care tehnologia păstrează urmele oamenilor după moarte. Fotografiile, conversațiile și conturile digitale pot continua să existe ani întregi, transformând trecutul într-o prezență permanentă.
Regizorul filmelor „Creep” revine cu un thriller psihologic
Patrick Brice, cineastul responsabil pentru „Creep” și „Creep 2”, este o alegere potrivită pentru acest proiect. Filmele sale sunt cunoscute pentru felul în care construiesc tensiunea prin interacțiuni aparent obișnuite, fără să se bazeze exclusiv pe efecte speciale sau scene violente.
În „Creep”, relația dintre două personaje devine treptat tot mai amenințătoare, iar spectatorul este obligat să pună permanent la îndoială intențiile celor implicați.
„Violet” ar putea utiliza o abordare asemănătoare, de această dată într-o poveste despre doliu, gelozie și granița fragilă dintre realitate și obsesie.
Scenariul este semnat de Nick Antosca și Alana B. Lytle. Antosca este cunoscut pentru implicarea în producții horror și thrillere psihologice, inclusiv pentru activitatea sa în televiziune.
Prezența lui Mark Duplass este, de asemenea, interesantă, având în vedere colaborarea sa cu Brice pentru seria „Creep”. Deocamdată, rolul său din noul film nu a fost dezvăluit.
Proiectul va fi prezentat potențialilor cumpărători în cadrul American Film Market, iar FilmNation Entertainment se ocupă de vânzările internaționale.
Într-o perioadă în care genul horror explorează tot mai des anxietățile vieții moderne, „Violet” pare să propună o poveste despre imposibilitatea de a scăpa complet de trecut.
Filmul nu are încă anunțată o dată de lansare, însă premisa sa și distribuția îl transformă într-una dintre producțiile horror aflate în dezvoltare care merită urmărite.