Un nou film horror transformă mesajele de la o fostă iubită într-un coșmar. Lili Reinhart și Suki Waterhouse joacă în „Violet”

O poveste despre moarte, obsesie și mesajele care nu dispar niciodată

Acțiunea filmului îl urmărește pe Sean, interpretat de Danny Ramirez, un bărbat care încearcă să își refacă viața după moartea logodnicei sale, Violet, personaj interpretat de Suki Waterhouse.

La doi ani după tragedie, Sean începe o nouă relație cu Kate, prietena lui din copilărie, interpretată de Lili Reinhart. Cei doi decid să locuiască împreună în casa în care Sean trăise anterior alături de Violet.

Lucrurile iau însă o întorsătură tulburătoare atunci când bărbatul începe să primească mesaje misterioase de la cineva care pretinde că este fosta lui logodnică.

Situația ridică o întrebare înfricoșătoare: cine se află în spatele mesajelor? Este vorba despre o persoană care încearcă să îl manipuleze, despre o manifestare supranaturală sau despre ceva ce Sean nu a reușit să înțeleagă în legătură cu trecutul său?

Dincolo de elementele horror, povestea explorează și modul în care tehnologia păstrează urmele oamenilor după moarte. Fotografiile, conversațiile și conturile digitale pot continua să existe ani întregi, transformând trecutul într-o prezență permanentă.

Regizorul filmelor „Creep” revine cu un thriller psihologic

Patrick Brice, cineastul responsabil pentru „Creep” și „Creep 2”, este o alegere potrivită pentru acest proiect. Filmele sale sunt cunoscute pentru felul în care construiesc tensiunea prin interacțiuni aparent obișnuite, fără să se bazeze exclusiv pe efecte speciale sau scene violente.

În „Creep”, relația dintre două personaje devine treptat tot mai amenințătoare, iar spectatorul este obligat să pună permanent la îndoială intențiile celor implicați.