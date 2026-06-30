Ultima ora
De ce ajung românii să plătească în plus pentru servicii medicale, deși sunt asigurați. Ce arată un studiu ASE
de Iulia Kelt
Inteligență Artificială

Tidal ia o decizie dură împotriva muzicii create cu AI: piesele generate complet de inteligența artificială nu vor mai primi bani din drepturi

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Tidal ia o decizie dură împotriva muzicii create cu AI: piesele generate complet de inteligența artificială nu vor mai primi bani din drepturi
Relația Tidal cu AI-ul / Foto: arhivă

Platforma de streaming muzical Tidal a anunțat o schimbare importantă în politica sa privind piesele create cu ajutorul inteligenței artificiale. Compania nu va interzice complet muzica generată de AI, dar va opri plata redevențelor pentru melodiile despre care consideră că sunt realizate integral de algoritmi.

Decizia vine într-un moment în care industria muzicală se confruntă cu o explozie de conținut generat automat. Tot mai multe piese create cu instrumente AI ajung pe platformele de streaming, iar serviciile trebuie să găsească o metodă prin care să protejeze artiștii umani fără să ignore complet noile tehnologii, scrie The Verge.

Tidal va marca piesele făcute 100% cu AI, dar nu le elimină de pe platformă

Începând cu 15 iulie, Tidal va introduce o etichetă specială pentru melodiile despre care identifică faptul că sunt create integral cu inteligență artificială. Astfel, utilizatorii vor putea vedea mai clar dacă ascultă o piesă realizată de un artist sau una generată complet de un sistem automat.

Însă schimbarea financiară începe mai devreme. Platforma a anunțat că, de acum, piesele identificate ca fiind 100% generate cu AI nu vor mai putea fi monetizate. Cu alte cuvinte, creatorii acestor melodii nu vor primi venituri din drepturi de autor prin intermediul Tidal.

Compania susține că scopul este protejarea artiștilor care creează, compun și interpretează propriile lucrări. Potrivit reprezentanților platformei, redevențele ar trebui să ajungă la creații originale realizate direct de oameni, nu la conținut produs exclusiv de algoritmi.

Tidal nu a explicat exact ce tehnologii folosește pentru detectarea pieselor AI, însă politica sa arată că sistemele de identificare vor evolua pe măsură ce instrumentele devin mai precise. În viitor, platforma ia în calcul aplicarea etichetelor și pentru melodii care conțin o cantitate semnificativă de elemente generate artificial.

Compania spune și că responsabilitatea nu ar trebui să îi aparțină doar ei. Tidal vrea ca distribuitorii de muzică să înceapă să declare corect atunci când un material este generat cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât platformele să poată gestiona mai ușor volumul tot mai mare de conținut automatizat.

Tidal se alătură luptei împotriva abuzurilor AI din industria muzicală

Noua regulă nu vizează doar piesele generate complet cu AI, ci și cazurile în care tehnologia este folosită pentru a imita artiști reali sau pentru a manipula ascultătorii. Tidal a transmis că va elimina sau bloca muzica asociată cu activități frauduloase, inclusiv conținut creat pentru a copia identitatea unui artist, încărcări masive realizate automat sau comportamente suspecte de streaming.

Decizia companiei vine după ce și alte servicii de streaming au început să ia măsuri similare. Spotify a introdus anterior un sistem prin care anumiți artiști confirmați ca persoane reale pot primi o insignă de verificare, în timp ce profilurile care publică în principal muzică generată cu AI nu sunt eligibile pentru această recunoaștere.

La rândul său, Deezer a dezvoltat instrumente pentru detectarea pieselor generate complet artificial și încearcă să reducă vizibilitatea acestui tip de conținut pe platformă.

Problema devine tot mai complicată pe măsură ce modelele de inteligență artificială devin capabile să producă melodii care seamănă din ce în ce mai mult cu lucrările realizate de muzicieni profesioniști. Pentru platforme, provocarea este să permită experimentarea cu tehnologia, dar în același timp să evite ca artiștii reali să fie concurați de un val de conținut produs fără costuri și fără implicare umană.

Piatra neagră din Roma antică a păstrat un mister aproape 3.000 de ani. Ce au găsit arheologii sub ea
Revista presei
Digi24
„Un pilot l-a înjunghiat pe altul”. Bătaie între piloți într-un avion care se îndrepta spre Israel
Hit.ro
NASA și SpaceX vor să ducă patru astronauți la Stația Spațială în mai puțin de nouă ore
Romania TV
Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj. Locuința este renovată recent, este cochetă și cu un farmec aparte. Aici este locul în care marele actor locuiește cu soția lui, Anna Torok / FOTO
Femeia.ro
Ce nu știai despre ambasadoarea SUA care s-a lăudat că statul ei poate răsturna guverne
Adevarul
Ce pensie are un român cu 15 ani vechime, stagiul minim de cotizare
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 
Zooland.ro
20 de ani de Auchan în România: o aniversare cu mii de oferte, beneficii pentru clienți și proiecte de solidaritate 