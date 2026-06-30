Tidal ia o decizie dură împotriva muzicii create cu AI: piesele generate complet de inteligența artificială nu vor mai primi bani din drepturi

Tidal va marca piesele făcute 100% cu AI, dar nu le elimină de pe platformă

Începând cu 15 iulie, Tidal va introduce o etichetă specială pentru melodiile despre care identifică faptul că sunt create integral cu inteligență artificială. Astfel, utilizatorii vor putea vedea mai clar dacă ascultă o piesă realizată de un artist sau una generată complet de un sistem automat.

Însă schimbarea financiară începe mai devreme. Platforma a anunțat că, de acum, piesele identificate ca fiind 100% generate cu AI nu vor mai putea fi monetizate. Cu alte cuvinte, creatorii acestor melodii nu vor primi venituri din drepturi de autor prin intermediul Tidal.

Compania susține că scopul este protejarea artiștilor care creează, compun și interpretează propriile lucrări. Potrivit reprezentanților platformei, redevențele ar trebui să ajungă la creații originale realizate direct de oameni, nu la conținut produs exclusiv de algoritmi.

Tidal nu a explicat exact ce tehnologii folosește pentru detectarea pieselor AI, însă politica sa arată că sistemele de identificare vor evolua pe măsură ce instrumentele devin mai precise. În viitor, platforma ia în calcul aplicarea etichetelor și pentru melodii care conțin o cantitate semnificativă de elemente generate artificial.

Compania spune și că responsabilitatea nu ar trebui să îi aparțină doar ei. Tidal vrea ca distribuitorii de muzică să înceapă să declare corect atunci când un material este generat cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât platformele să poată gestiona mai ușor volumul tot mai mare de conținut automatizat.

Tidal se alătură luptei împotriva abuzurilor AI din industria muzicală

Noua regulă nu vizează doar piesele generate complet cu AI, ci și cazurile în care tehnologia este folosită pentru a imita artiști reali sau pentru a manipula ascultătorii. Tidal a transmis că va elimina sau bloca muzica asociată cu activități frauduloase, inclusiv conținut creat pentru a copia identitatea unui artist, încărcări masive realizate automat sau comportamente suspecte de streaming.

Decizia companiei vine după ce și alte servicii de streaming au început să ia măsuri similare. Spotify a introdus anterior un sistem prin care anumiți artiști confirmați ca persoane reale pot primi o insignă de verificare, în timp ce profilurile care publică în principal muzică generată cu AI nu sunt eligibile pentru această recunoaștere.