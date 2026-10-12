Tesla Cybertruck, departe de succesul promis de Elon Musk. Cifrele arată cât de puțin este folosită fabrica pregătită pentru 250.000 de mașini anual

Deși Tesla nu comunică separat vânzările Cybertruck, publicația Electrek estimează că între 7.000 și 8.000 de exemplare ale pickup-ului electric au ajuns la clienți în intervalul iulie-septembrie 2026. Cifra nu reprezintă un rezultat oficial confirmat de producător, însă oferă o imagine despre diferența dintre ambițiile inițiale și cererea efectivă.

Tesla a construit o fabrică pentru 250.000 de Cybertruck anual, dar cererea este mult mai mică

Atunci când Tesla a început dezvoltarea Cybertruck, compania vorbea despre un automobil capabil să atragă sute de mii de cumpărători și să transforme segmentul pickup-urilor, unul dintre cele mai importante pentru piața americană.

Capacitatea de producție avută în vedere pentru linia Cybertruck din Texas era de aproximativ 250.000 de automobile anual. Ulterior, documentele Tesla au indicat o capacitate instalată de peste 125.000 de unități pe an.

Rezultatele comerciale au rămas însă mult sub aceste valori. În trimestrul al treilea din 2026, Tesla a raportat producția a numai 7.004 vehicule în categoria Other Models, comparativ cu 11.624 în perioada similară din 2025.

Livrările acestei categorii au ajuns la 8.295 de automobile, față de 15.933 cu un an înainte. Diferența este importantă, dar trebuie interpretată corect, deoarece Model S și Model X, incluse anterior în aceleași statistici, au ieșit din producție în aprilie 2026.

În prezent, categoria este dominată de Cybertruck, dar include și vehicule Semi, precum și ultimele exemplare disponibile din cele două modele retrase.

Electrek estimează că aproximativ 7.000-8.000 dintre livrările trimestriale au fost Cybertruck, restul fiind reprezentat de alte vehicule.