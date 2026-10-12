Tesla Cybertruck, departe de succesul promis de Elon Musk. Cifrele arată cât de puțin este folosită fabrica pregătită pentru 250.000 de mașini anual
Tesla Cybertruck trebuia să fie unul dintre automobilele care schimbă radical piața americană, un pickup electric cu design futurist, performanțe spectaculoase și un volum de producție capabil să concureze cu modelele tradiționale de la Ford și General Motors. La aproape trei ani de la începerea livrărilor, realitatea comercială este însă considerabil mai complicată. Cele mai recente cifre Tesla sugerează că producția și vânzările Cybertruck rămân mult sub capacitatea pentru care a fost proiectată fabrica.
În trimestrul al treilea din 2026, Tesla a livrat numai 8.295 de automobile în categoria Other Models, care include Cybertruck, camioanele Semi și ultimele exemplare Model S și Model X. Rezultatul reprezintă o scădere de aproape 48% față de aceeași perioadă a anului trecut și cel mai redus volum trimestrial pentru această categorie din 2021.
Deși Tesla nu comunică separat vânzările Cybertruck, publicația Electrek estimează că între 7.000 și 8.000 de exemplare ale pickup-ului electric au ajuns la clienți în intervalul iulie-septembrie 2026. Cifra nu reprezintă un rezultat oficial confirmat de producător, însă oferă o imagine despre diferența dintre ambițiile inițiale și cererea efectivă.
Tesla a construit o fabrică pentru 250.000 de Cybertruck anual, dar cererea este mult mai mică
Atunci când Tesla a început dezvoltarea Cybertruck, compania vorbea despre un automobil capabil să atragă sute de mii de cumpărători și să transforme segmentul pickup-urilor, unul dintre cele mai importante pentru piața americană.
Capacitatea de producție avută în vedere pentru linia Cybertruck din Texas era de aproximativ 250.000 de automobile anual. Ulterior, documentele Tesla au indicat o capacitate instalată de peste 125.000 de unități pe an.
Rezultatele comerciale au rămas însă mult sub aceste valori. În trimestrul al treilea din 2026, Tesla a raportat producția a numai 7.004 vehicule în categoria Other Models, comparativ cu 11.624 în perioada similară din 2025.
Livrările acestei categorii au ajuns la 8.295 de automobile, față de 15.933 cu un an înainte. Diferența este importantă, dar trebuie interpretată corect, deoarece Model S și Model X, incluse anterior în aceleași statistici, au ieșit din producție în aprilie 2026.
În prezent, categoria este dominată de Cybertruck, dar include și vehicule Semi, precum și ultimele exemplare disponibile din cele două modele retrase.
Electrek estimează că aproximativ 7.000-8.000 dintre livrările trimestriale au fost Cybertruck, restul fiind reprezentat de alte vehicule.
Dacă acest ritm s-ar menține, vânzările anualizate ar ajunge la aproximativ 28.000-32.000 de exemplare. Vorbim despre numai 11-13% din capacitatea de 250.000 de unități pentru care Tesla planificase inițial linia de producție.
Comparația cu anul 2025 este relevantă. Potrivit estimărilor Electrek, Tesla ar fi livrat aproximativ 21.500 de Cybertruck în întregul an trecut, ceea ce înseamnă că ritmul actual ar putea reprezenta o îmbunătățire.
Totuși, chiar și un avans față de un an dificil nu schimbă problema fundamentală: Cybertruck nu a devenit produsul de volum anticipat inițial.
Prețul de aproape 67.200 de euro și problemele de producție complică viitorul Cybertruck
Tesla a încercat să stimuleze cererea prin introducerea unei versiuni cu două motoare, mai accesibilă decât configurațiile de vârf. Primele livrări ale acesteia au început la sfârșitul lunii iunie 2026, contribuind probabil la rezultatele trimestrului următor.
Compania a crescut însă prețurile în august. Versiunea cu două motoare pornește acum în Statele Unite de la echivalentul a aproximativ 67.200 de euro, după o majorare corespunzătoare unei sume de aproximativ 4.480 de euro.
Acestea sunt prețuri americane convertite orientativ și nu includ toate particularitățile fiscale aplicabile într-o eventuală piață europeană.
Creșterea prețului într-un moment în care vânzările rămân modeste poate părea o decizie neobișnuită, dar Tesla trebuie să gestioneze și costurile de producție, marjele comerciale și capacitatea industrială.
În plus, producția Cybertruck a fost afectată de un conflict cu un furnizor de echipamente industriale, care a determinat Tesla să deschidă un proces în vara anului 2026. Compania a susținut că avea mii de automobile deja comandate pe care nu le putea produce în lipsa unor componente și echipamente necesare.
Această situație poate explica de ce o parte dintre livrările trimestrului al treilea au provenit din comenzi acumulate anterior, nu exclusiv din cererea nouă.
Cybertruck continuă totuși să ocupe o poziție importantă în segmentul pickup-urilor electrice americane. Potrivit datelor Cox Automotive pentru trimestrul al doilea din 2026, modelul a înregistrat 3.744 de vânzări în SUA, depășind rivali precum Chevrolet Silverado EV și Rivian R1T.
Problema este dimensiunea întregului segment. Pickup-urile electrice nu au reușit să reproducă succesul comercial al modelelor convenționale, iar Ford a renunțat la producția actualului F-150 Lightning.
Pentru România, Cybertruck rămâne mai degrabă o curiozitate tehnologică decât o opțiune comercială obișnuită. Dimensiunile, masa, particularitățile constructive și lipsa unei omologări europene de serie complică utilizarea automobilului pe piața comunitară.
În același timp, evoluția sa oferă o lecție importantă pentru industria auto: un design spectaculos și o campanie de promovare care generează interes uriaș nu garantează automat vânzări pe măsura investițiilor industriale.
Tesla continuă să vândă Cybertruck și să dezvolte alte proiecte, precum Semi și Cybercab. Totuși, rezultatele actuale arată cât de mare este distanța dintre capacitatea de producție construită pentru un automobil și numărul de cumpărători dispuși să îl achiziționeze.