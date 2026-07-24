Temperatura recomandată pentru spălarea prosoapelor. Așa nu devin aspre și rigide

Această temperatură este suficient de ridicată pentru a curăța eficient prosoapele folosite zilnic, fără a le deteriora la fel de rapid precum ciclurile repetate de spălare la temperaturi foarte mari.

Dacă prosoapele sunt noi, este recomandat să fie verificată și eticheta producătorului, deoarece anumite materiale sau combinații de fibre pot avea recomandări diferite privind temperatura maximă de spălare.

Pentru prosoapele colorate, respectarea indicațiilor de pe etichetă poate contribui și la păstrarea culorilor pentru o perioadă mai lungă.

De ce devin prosoapele rigide după mai multe spălări

Aspectul aspru al prosoapelor nu este cauzat doar de temperatura apei. În multe situații, problema apare din cauza acumulării de detergent sau balsam în fibrele materialului.

Folosirea unei cantități prea mari de detergent poate face ca reziduurile să nu fie clătite complet, iar în timp acestea afectează textura prosoapelor.

Și balsamul de rufe, deși oferă un miros plăcut, poate lăsa o peliculă pe fibre, reducând capacitatea materialului de a absorbi apa și contribuind la pierderea senzației de prosop pufos.

Un alt factor este uscarea necorespunzătoare. Dacă prosoapele sunt lăsate prea mult timp umede sau sunt uscate într-un mod care întărește fibrele, acestea pot deveni mai rigide după fiecare spălare.