Taxă dublă pentru șezlonguri în Thassos dacă pleci de pe plajă. Surpriza de care s-a lovit o familie de turiști români la Paradise Beach

Surpriza a venit la prânz

După câteva ore petrecute pe plajă, românii au decis să plece pentru a lua masa într-un alt loc. Înainte de a părăsi zona, au întrebat personalul dacă pot reveni în aceeași zi folosind șezlongurile deja plătite.

Răspunsul primit i-a surprins.

Potrivit postării, administratorii plajei le-au transmis că, în cazul în care părăsesc locația și revin mai târziu, vor trebui să achite din nou taxa pentru șezlonguri și umbrelă.

Nemulțumiți de situație, turiștii au apelat la comunitatea online pentru recomandări.

„Ne puteți recomanda plaje frumoase pe partea estică, unde nu există astfel de surprize?”, a scris autorul mesajului.

Taxele pentru șezlonguri diferă de la o plajă la alta

În ultimii ani, costurile pentru șezlonguri pe insula Thassos au crescut semnificativ, iar regulile diferă în funcție de fiecare plajă sau beach bar.

În unele locuri, turiștii plătesc o taxă fixă pentru șezlonguri, în timp ce în altele consumul minim este suficient pentru ocuparea acestora. Există și situații în care rezervarea este valabilă doar atât timp cât clienții rămân pe plajă, iar părăsirea zonei poate duce la pierderea locurilor.