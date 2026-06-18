Taxă dublă pentru șezlonguri în Thassos dacă pleci de pe plajă. Surpriza de care s-a lovit o familie de turiști români la Paradise Beach
O postare publicată pe un grup dedicat vacanțelor în Grecia a atras atenția turiștilor care își petrec concediul în Thassos. O familie de români cazată în localitatea Kinira a povestit experiența avută la una dintre cele mai populare plaje ale insulei, Paradise Beach, după ce a descoperit că trebuie să plătească din nou pentru șezlonguri dacă părăsește plaja și revine mai târziu în aceeași zi.
Potrivit relatării, turiștii au achitat 35 de euro pentru două șezlonguri și o umbrelă. În preț au fost incluse două băuturi, accesul la toaletă și parcarea.
Surpriza a venit la prânz
După câteva ore petrecute pe plajă, românii au decis să plece pentru a lua masa într-un alt loc. Înainte de a părăsi zona, au întrebat personalul dacă pot reveni în aceeași zi folosind șezlongurile deja plătite.
Răspunsul primit i-a surprins.
Potrivit postării, administratorii plajei le-au transmis că, în cazul în care părăsesc locația și revin mai târziu, vor trebui să achite din nou taxa pentru șezlonguri și umbrelă.
Nemulțumiți de situație, turiștii au apelat la comunitatea online pentru recomandări.
„Ne puteți recomanda plaje frumoase pe partea estică, unde nu există astfel de surprize?”, a scris autorul mesajului.
Taxele pentru șezlonguri diferă de la o plajă la alta
În ultimii ani, costurile pentru șezlonguri pe insula Thassos au crescut semnificativ, iar regulile diferă în funcție de fiecare plajă sau beach bar.
În unele locuri, turiștii plătesc o taxă fixă pentru șezlonguri, în timp ce în altele consumul minim este suficient pentru ocuparea acestora. Există și situații în care rezervarea este valabilă doar atât timp cât clienții rămân pe plajă, iar părăsirea zonei poate duce la pierderea locurilor.
Mulți turiști recomandă ca aceste aspecte să fie clarificate înainte de achitarea serviciilor, pentru a evita neînțelegerile.
Ce plaje recomandă turiștii în estul insulei
În comentariile apărute la postare, mai mulți români au recomandat alternative aflate în partea estică a insulei Thassos.
Printre cele mai apreciate se numără Golden Beach, cunoscută pentru întinderea mare de nisip și numeroasele opțiuni de șezlonguri, Aliki Beach, apreciată pentru peisajele spectaculoase, dar și Kinira Beach, aflată în apropierea localității unde era cazată familia.
Experiența relatată de români a stârnit numeroase reacții, mulți turiști spunând că regulile privind șezlongurile ar trebui comunicate clar de la început, astfel încât cei aflați în vacanță să știe exact pentru ce plătesc și ce drepturi au pe durata zilei.