Când intră pe card alocațiile, pensiile și indemnizațiile în luna iulie. Românii care primesc mai mulți bani în următoarea perioadă

Alocațiile rămân la aceleași valori stabilite prin lege. Astfel, părinții vor primi 719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități, iar pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani alocația este de 292 de lei pe lună.

În aceeași zi sunt programate și indemnizațiile pentru creșterea copilului. Acestea reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni înainte de nașterea copilului, însă sunt acordate în limitele prevăzute de legislație. În prezent, indemnizația poate varia între aproximativ 1.651 de lei și 8.500 de lei, în funcție de veniturile fiecărui beneficiar.

O categorie de români primește mai mulți bani de la 1 iulie

Începând cu 1 iulie, cresc și indemnizațiile de însoțitor acordate persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie, deoarece legea stabilește că această indemnizație reprezintă 50% din salariul minim brut garantat în plată.

Până acum, indemnizația era de aproximativ 2.025 de lei pe lună. După intrarea în vigoare a noului salariu minim, beneficiarii vor încasa aproximativ 2.163 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 138 de lei în fiecare lună.

Majorarea este prevăzută de articolul 67 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se aplică automat de fiecare dată când salariul minim este modificat prin hotărâre de Guvern.

Pensiile pe card ajung mai devreme în luna iulie

O modificare importantă îi privește pe pensionarii care primesc drepturile prin virament bancar. În mod obișnuit, pensiile sunt virate pe card în zilele de 12 sau 13 ale fiecărei luni. În iulie însă, data de 12 cade într-o zi de duminică, astfel că plata va fi făcută mai devreme.

Aproximativ 2,5 milioane de pensionari își vor primi banii cel mai probabil vineri, 10 iulie, fără să fie nevoie să depună vreo cerere.