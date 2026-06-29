Când intră pe card alocațiile, pensiile și indemnizațiile în luna iulie. Românii care primesc mai mulți bani în următoarea perioadă
Luna iulie aduce vești importante pentru milioane de români care primesc bani de la stat. Pe lângă calendarul obișnuit al plăților pentru alocații, indemnizații, pensii și ajutoare sociale, o parte dintre beneficiari vor încasa și sume mai mari, ca urmare a majorării salariului minim brut pe economie. În plus, pentru unii pensionari, data la care intră banii pe card va fi modificată, deoarece ziua obișnuită de plată cade în weekend.
Alocațiile și indemnizațiile pentru creșterea copilului intră pe 8 iulie
Primele plăți importante ale lunii sunt programate pentru data de 8 iulie, când vor fi virate atât alocațiile de stat pentru copii, cât și indemnizațiile pentru creșterea copilului.
Alocațiile rămân la aceleași valori stabilite prin lege. Astfel, părinții vor primi 719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități, iar pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani alocația este de 292 de lei pe lună.
În aceeași zi sunt programate și indemnizațiile pentru creșterea copilului. Acestea reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni înainte de nașterea copilului, însă sunt acordate în limitele prevăzute de legislație. În prezent, indemnizația poate varia între aproximativ 1.651 de lei și 8.500 de lei, în funcție de veniturile fiecărui beneficiar.
O categorie de români primește mai mulți bani de la 1 iulie
Începând cu 1 iulie, cresc și indemnizațiile de însoțitor acordate persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate. Majorarea este determinată de creșterea salariului minim brut pe economie, deoarece legea stabilește că această indemnizație reprezintă 50% din salariul minim brut garantat în plată.
Până acum, indemnizația era de aproximativ 2.025 de lei pe lună. După intrarea în vigoare a noului salariu minim, beneficiarii vor încasa aproximativ 2.163 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 138 de lei în fiecare lună.
Majorarea este prevăzută de articolul 67 alin. (2) din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și se aplică automat de fiecare dată când salariul minim este modificat prin hotărâre de Guvern.
Pensiile pe card ajung mai devreme în luna iulie
O modificare importantă îi privește pe pensionarii care primesc drepturile prin virament bancar. În mod obișnuit, pensiile sunt virate pe card în zilele de 12 sau 13 ale fiecărei luni. În iulie însă, data de 12 cade într-o zi de duminică, astfel că plata va fi făcută mai devreme.
Aproximativ 2,5 milioane de pensionari își vor primi banii cel mai probabil vineri, 10 iulie, fără să fie nevoie să depună vreo cerere.
În schimb, pensionarii care primesc pensia prin intermediul Poștei Române nu vor observa modificări în calendar. Cei aproximativ 2,1 milioane de beneficiari vor primi pensiile în intervalul obișnuit, între 1 și 15 iulie.
Pentru pensionarii români care locuiesc în străinătate, plata drepturilor este programată în jurul datei de 20 iulie, conform calendarului utilizat în fiecare lună.
Când intră ajutorul de șomaj și venitul minim de incluziune
După prima parte a lunii, urmează și celelalte plăți sociale acordate de stat. Ajutorul de șomaj este programat în jurul datei de 15 iulie, fără modificări față de calendarul obișnuit.
În schimb, venitul minim de incluziune va fi virat în perioada 19-21 iulie. Acest sprijin financiar este acordat persoanelor și familiilor cu venituri reduse și are rolul de a asigura un nivel minim de trai pentru categoriile vulnerabile.
De ce se modifică uneori datele de plată
Autoritățile explică faptul că modificările din calendarul plăților apar atunci când data stabilită prin procedurile obișnuite coincide cu o zi de weekend sau cu o sărbătoare legală. În astfel de situații, instituțiile încearcă să vireze sumele înainte de termen, astfel încât beneficiarii să nu fie nevoiți să aștepte zile suplimentare pentru a avea acces la bani.
Astfel, luna iulie vine cu un calendar bine stabilit pentru toate categoriile de beneficiari ai plăților sociale, dar și cu vești bune pentru persoanele care primesc indemnizația de însoțitor, acestea urmând să încaseze sume mai mari începând chiar din această lună, odată cu majorarea salariului minim brut pe economie.