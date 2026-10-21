Se strică vremea în România. Sunt anunţate ploi și rafale de peste 80 km/h. Unde pare că vine iarna

Joi, intensificările vor apărea pe arii restrânse, în special în estul, centrul și vestul țării. Rafalele vor ajunge în general la 40–50 km/h, însă situația va fi mai dificilă la altitudini mari.

„În intervalul menționat, temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 octombrie) în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, iar joi (22 octombrie) pe arii restrânse îndeosebi în estul, centrul și vestul țării”, transmite ANM.

Pe crestele montane, viteza vântului va depăși 70 km/h. Mai mult, pentru județele Caraș-Severin și Timiș a fost emis Cod galben. Până joi dimineață, aici sunt prognozate viteze de 50–70 km/h, iar izolat rafalele pot trece de 80 km/h.

Joi, umbrelele vor fi necesare în aproape toată România

Schimbarea cea mai importantă vine în noaptea de miercuri spre joi. Ploile se vor extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, dar și local în Muntenia. Joi, aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țării.

Este important de precizat faptul că nu va fi vorba peste tot despre o ploaie liniștită de toamnă. Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar izolat meteorologii nu exclud descărcările electrice și grindina.

Cantități mai importante de apă sunt așteptate în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali. Aici se pot acumula 10–20 l/mp, iar izolat cantitățile pot depăși 30–35 l/mp.

La munte, senzația de vreme rece va fi accentuată de vânt

Pentru cei care intenționează să plece la munte înainte de weekend, prognoza trebuie urmărită cu atenție. Chiar dacă temperaturile din zonele joase rămân relativ ridicate, la altitudine condițiile pot fi mult mai dificile.

Vântul de peste 70 km/h de pe creste, precipitațiile și temperaturile mai scăzute specifice altitudinii vor accentua senzația de frig. Turiștii trebuie să verifice prognoza și eventualele avertizări înainte de a porni pe trasee.