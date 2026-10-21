Se strică vremea în România. Sunt anunţate ploi și rafale de peste 80 km/h. Unde pare că vine iarna
După câteva zile cu temperaturi mai ridicate și o vreme mai degrabă blândă pentru a doua jumătate a lunii octombrie, atmosfera se schimbă în mare parte din România. Astfel, meteorologii anunță ploi în aproape toată țara, vânt puternic și chiar averse însoțite izolat de descărcări electrice și grindină. La munte, vremea va fi și mai neprietenoasă, cu rafale care vor depăși 70 km/h pe creste. Drept urmare, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă până vineri, 23 octombrie, la ora 10:00.
Vântul începe să sufle puternic. Rafale de peste 80 km/h în vest
Primele semne ale schimbării apar încă de miercuri, 21 octombrie. Vântul se intensifică în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.
Joi, intensificările vor apărea pe arii restrânse, în special în estul, centrul și vestul țării. Rafalele vor ajunge în general la 40–50 km/h, însă situația va fi mai dificilă la altitudini mari.
„În intervalul menționat, temporar vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 octombrie) în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, iar joi (22 octombrie) pe arii restrânse îndeosebi în estul, centrul și vestul țării”, transmite ANM.
Pe crestele montane, viteza vântului va depăși 70 km/h. Mai mult, pentru județele Caraș-Severin și Timiș a fost emis Cod galben. Până joi dimineață, aici sunt prognozate viteze de 50–70 km/h, iar izolat rafalele pot trece de 80 km/h.
Joi, umbrelele vor fi necesare în aproape toată România
Schimbarea cea mai importantă vine în noaptea de miercuri spre joi. Ploile se vor extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, dar și local în Muntenia. Joi, aria precipitațiilor va cuprinde cea mai mare parte a țării.
Este important de precizat faptul că nu va fi vorba peste tot despre o ploaie liniștită de toamnă. Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar izolat meteorologii nu exclud descărcările electrice și grindina.
Cantități mai importante de apă sunt așteptate în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali. Aici se pot acumula 10–20 l/mp, iar izolat cantitățile pot depăși 30–35 l/mp.
La munte, senzația de vreme rece va fi accentuată de vânt
Pentru cei care intenționează să plece la munte înainte de weekend, prognoza trebuie urmărită cu atenție. Chiar dacă temperaturile din zonele joase rămân relativ ridicate, la altitudine condițiile pot fi mult mai dificile.
Vântul de peste 70 km/h de pe creste, precipitațiile și temperaturile mai scăzute specifice altitudinii vor accentua senzația de frig. Turiștii trebuie să verifice prognoza și eventualele avertizări înainte de a porni pe trasee.
Desigur, schimbarea nu înseamnă însă că iarna se instalează în toată România. Temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă în unele regiuni, iar Bucureștiul este cel mai bun exemplu.
Bucureștiul scapă de frig, dar nu și de ploaie
În Capitală, miercuri sunt prognozate temperaturi maxime de 18–20 de grade, iar minimele vor coborî la 10–12 grade. Vântul va rămâne slab până la moderat, iar spre dimineața zilei de joi va începe să plouă slab.
Joi, temperaturile din București vor continua să se situeze peste mediile multianuale. Maxima va ajunge la 19–20 de grade, iar minima va fi de aproximativ 10–11 grade.
Cerul va avea însă înnorări și sunt prognozate averse, cu cantități de apă de aproximativ 5–10 l/mp, iar dimineața și noaptea există și condiții de ceață.
Prin urmare, România intră într-un episod de vreme mult mai instabilă după zilele blânde de octombrie. Nu vine încă iarna în orașe, dar pentru mare parte din țară urmează cel puțin două zile cu ploi și vânt, iar la munte vremea va arăta cu totul diferit față de temperaturile de aproape 20 de grade prognozate în Capitală.