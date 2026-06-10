Se cer despăgubiri directe pentru români după cazul ROBOR. Soluţia prin care clienții ar putea să își recupereze banii fără procese
Sute de mii de români care au avut credite calculate în funcție de ROBOR urmăresc cu interes evoluțiile după ce Consiliul Concurenței a aplicat amenzi record unor instituții bancare. În acest context, vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, cere Comisiei Europene să clarifice dacă persoanele afectate ar putea primi despăgubiri fără să fie obligate să deschidă procese individuale în instanță. Discuția apare după ce Consiliul Concurenței a sancționat zece bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro, pentru încălcarea normelor de concurență în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR.
De ce este important cazul ROBOR
Pentru mulți ani, ROBOR a fost unul dintre principalii indicatori folosiți pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele acordate populației și companiilor. Pe scurt, atunci când ROBOR creștea, creșteau și ratele lunare plătite de numeroși români care aveau credite ipotecare, de nevoi personale sau alte împrumuturi legate de acest indice.
Tocmai de aceea, dacă se va stabili definitiv că au existat practici anticoncurențiale care au influențat acest indicator, numărul persoanelor care ar putea invoca un prejudiciu ar putea fi foarte mare.
Ce cere Nicu Ștefănuță?
Vicepreședintele Parlamentului European consideră că simpla aplicare a unor amenzi nu este suficientă dacă se dovedește că populația a suportat costuri mai mari.
„Românii care au plătit rate mai mari din cauza unor posibile practici anticoncurențiale trebuie să aibă acces real la despăgubiri. Nu este normal ca fiecare consumator prejudiciat să fie obligat să pornească singur un proces lung, costisitor și dificil pentru a-și recupera banii”, a declarat Nicu Ștefănuță.
Europarlamentarul solicită Comisiei Europene să explice dacă pot exista mecanisme prin care consumatorii să fie despăgubiți direct, fără procese individuale, în situația în care încălcarea normelor europene de concurență este confirmată definitiv și se stabilește existența unui prejudiciu.
Ce ar însemna despăgubiri directe
În prezent, în multe situații similare, persoanele care consideră că au fost prejudiciate trebuie să meargă individual în instanță pentru a solicita recuperarea daunelor. Acest proces poate fi lung, costisitor și dificil, mai ales atunci când este nevoie de documente, expertize și calcule complexe.
Propunerea discutată acum vizează posibilitatea unor mecanisme colective sau simplificate, prin care persoanele afectate să poată obține mai ușor eventualele despăgubiri.
„Dreptul la despăgubire trebuie să fie unul real și accesibil, nu doar unul teoretic”, a subliniat Nicu Ștefănuță.
Amenzile nu sunt încă definitive
Este important de precizat că sancțiunile aplicate de Consiliul Concurenței nu reprezintă finalul procedurii. Băncile sancționate au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta planuri de măsuri destinate eliminării practicilor considerate anticoncurențiale.
În același timp, instituțiile financiare pot contesta decizia la Curtea de Apel în termen de 30 de zile de la comunicarea motivării.
Mai multe bănci au anunțat deja că nu sunt de acord cu concluziile Consiliului Concurenței și că vor folosi toate căile legale pentru contestarea sancțiunilor.
Ce trebuie să știe românii care au avut credite
În acest moment, clienții băncilor nu trebuie să depună nicio cerere și nu există un mecanism de despăgubire aprobat. Procedurile aflate în desfășurare trebuie să își urmeze cursul, iar eventualele decizii definitive vor fi esențiale pentru stabilirea pașilor următori.
Totuși, demersul inițiat la nivel european aduce în prim-plan o întrebare importantă pentru sute de mii de români: dacă se dovedește că au plătit rate mai mari din cauza unor practici neconforme cu regulile concurenței, vor putea să își recupereze mai ușor banii? Acesta este răspunsul pe care Comisia Europeană este acum chemată să îl clarifice.