Se cer despăgubiri directe pentru români după cazul ROBOR. Soluţia prin care clienții ar putea să își recupereze banii fără procese

Tocmai de aceea, dacă se va stabili definitiv că au existat practici anticoncurențiale care au influențat acest indicator, numărul persoanelor care ar putea invoca un prejudiciu ar putea fi foarte mare.

Ce cere Nicu Ștefănuță?

Vicepreședintele Parlamentului European consideră că simpla aplicare a unor amenzi nu este suficientă dacă se dovedește că populația a suportat costuri mai mari.

„Românii care au plătit rate mai mari din cauza unor posibile practici anticoncurențiale trebuie să aibă acces real la despăgubiri. Nu este normal ca fiecare consumator prejudiciat să fie obligat să pornească singur un proces lung, costisitor și dificil pentru a-și recupera banii”, a declarat Nicu Ștefănuță.

Europarlamentarul solicită Comisiei Europene să explice dacă pot exista mecanisme prin care consumatorii să fie despăgubiți direct, fără procese individuale, în situația în care încălcarea normelor europene de concurență este confirmată definitiv și se stabilește existența unui prejudiciu.

Ce ar însemna despăgubiri directe

În prezent, în multe situații similare, persoanele care consideră că au fost prejudiciate trebuie să meargă individual în instanță pentru a solicita recuperarea daunelor. Acest proces poate fi lung, costisitor și dificil, mai ales atunci când este nevoie de documente, expertize și calcule complexe.

Propunerea discutată acum vizează posibilitatea unor mecanisme colective sau simplificate, prin care persoanele afectate să poată obține mai ușor eventualele despăgubiri.

„Dreptul la despăgubire trebuie să fie unul real și accesibil, nu doar unul teoretic”, a subliniat Nicu Ștefănuță.

Amenzile nu sunt încă definitive

Este important de precizat că sancțiunile aplicate de Consiliul Concurenței nu reprezintă finalul procedurii. Băncile sancționate au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta planuri de măsuri destinate eliminării practicilor considerate anticoncurențiale.

În același timp, instituțiile financiare pot contesta decizia la Curtea de Apel în termen de 30 de zile de la comunicarea motivării.