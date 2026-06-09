Cum își pot recupera românii banii de la băncile amendate pentru ROBOR. Cine poate cere despăgubiri, ghid practic
Românii care au avut credite în lei la una dintre cele zece bănci sancționate recent de Consiliul Concurenței ar putea avea posibilitatea să solicite despăgubiri în instanță dacă pot demonstra că au fost afectați de nivelul ROBOR. Decizia prin care instituțiile financiare au fost amendate cu un total de 3,73 miliarde de lei deschide o situație fără precedent în România și ar putea genera numeroase procese civile în anii următori.
De ce au fost amendate băncile
Consiliul Concurenței a anunțat sancțiuni record pentru zece bănci care participau la procedura de stabilire a indicelui ROBOR, după ce a concluzionat că acestea și-au coordonat comportamentul prin schimburi de informații considerate confidențiale și strategice.
Potrivit autorității, instituțiile financiare ar fi comunicat între ele cu privire la nivelul ROBOR, indice care reprezintă dobânda la care băncile se împrumută între ele și care stă la baza calculării ratelor pentru sute de mii de credite acordate în lei în România.
Pe baza ROBOR este calculat inclusiv IRCC, indicatorul introdus în 2019 pentru creditele noi acordate populației. Printre băncile sancționate se numără BCR, Banca Transilvania, BRD, ING, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit, Exim Banca Românească, Intesa Sanpaolo și Libra Internet Bank.
Cine poate solicita despăgubiri
Potrivit președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, legislația europeană și cea românească permit persoanelor care se consideră prejudiciate de încălcarea regulilor de concurență să ceară daune în instanță.
„Există o directivă europeană care permite persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor care se consideră prejudiciate de o încălcare a regulilor de concurență să se adreseze instanțelor civile pentru despăgubiri, pe baza deciziei emise de o autoritate de concurență”, a declarat acesta.
În practică, potențialii reclamanți sunt persoanele care au avut credite în lei legate de ROBOR în perioada analizată de Consiliul Concurenței și care consideră că au plătit dobânzi mai mari din cauza comportamentului sancționat.
Ghid pentru românii care vor să își recupereze banii
Specialiștii atrag atenția că simpla existență a amenzii nu înseamnă că despăgubirile vor fi acordate automat. Fiecare caz trebuie analizat individual. Astfel, cei care intenționează să meargă în instanță ar trebui să parcurgă câțiva pași importanți:
1. Verificarea contractului de credit. Primul pas este identificarea creditelor în lei care au avut dobânda calculată în funcție de ROBOR. Contractul de credit și actele adiționale reprezintă documentele esențiale.
2. Păstrarea extraselor și a graficelor de rambursare. Este recomandată strângerea tuturor documentelor care arată evoluția ratelor și a dobânzilor plătite de-a lungul timpului.
3. Consultarea unui avocat. Pentru a stabili dacă există șanse reale de recuperare a prejudiciului, este necesară consultarea unui avocat specializat în litigii bancare sau dreptul concurenței.
4. Calcularea prejudiciului. Una dintre cele mai dificile etape va fi demonstrarea sumei efectiv pierdute. În multe situații pot fi necesare expertize economice care să arate diferența dintre dobânzile plătite și cele care ar fi existat în absența comportamentului sancționat.
5. Acțiunea în instanță. După strângerea documentelor și a probelor, persoana prejudiciată poate introduce o cerere de despăgubiri în instanță.
Băncile contestă sancțiunile
Instituțiile financiare resping acuzațiile formulate de Consiliul Concurenței și susțin că au respectat legislația în vigoare și regulile pieței bancare.
Mai multe bănci, inclusiv Banca Transilvania, BCR, UniCredit, CEC Bank și Raiffeisen Bank, au anunțat deja că vor contesta amenzile în instanță imediat ce vor primi documentele oficiale.
Reprezentanții acestora susțin că nu există dovezi care să demonstreze o înțelegere privind manipularea ROBOR și afirmă că evoluția dobânzilor a fost influențată de condițiile economice și de politica monetară.
Un scandal care amintește de cazul LIBOR
Situația din România amintește de scandalul internațional LIBOR, izbucnit în 2012, când mai multe dintre cele mai mari bănci din lume au fost acuzate că au influențat indicatorul folosit la calcularea dobânzilor pentru produse financiare estimate la peste 300 de trilioane de dolari.
În urma acelui scandal, instituții financiare importante precum Barclays, Deutsche Bank, UBS, Royal Bank of Scotland, Rabobank și Société Générale au plătit amenzi de miliarde de dolari, iar indicele LIBOR a fost eliminat definitiv în 2023.
Pentru românii cu credite în lei, decizia Consiliului Concurenței ar putea reprezenta începutul unei noi etape juridice, însă recuperarea efectivă a banilor va depinde de rezultatul proceselor și de capacitatea fiecărui reclamant de a demonstra prejudiciul suferit.