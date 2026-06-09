Cum își pot recupera românii banii de la băncile amendate pentru ROBOR. Cine poate cere despăgubiri, ghid practic

Potrivit autorității, instituțiile financiare ar fi comunicat între ele cu privire la nivelul ROBOR, indice care reprezintă dobânda la care băncile se împrumută între ele și care stă la baza calculării ratelor pentru sute de mii de credite acordate în lei în România.

Pe baza ROBOR este calculat inclusiv IRCC, indicatorul introdus în 2019 pentru creditele noi acordate populației. Printre băncile sancționate se numără BCR, Banca Transilvania, BRD, ING, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit, Exim Banca Românească, Intesa Sanpaolo și Libra Internet Bank.

Cine poate solicita despăgubiri

Potrivit președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, legislația europeană și cea românească permit persoanelor care se consideră prejudiciate de încălcarea regulilor de concurență să ceară daune în instanță.

„Există o directivă europeană care permite persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor care se consideră prejudiciate de o încălcare a regulilor de concurență să se adreseze instanțelor civile pentru despăgubiri, pe baza deciziei emise de o autoritate de concurență”, a declarat acesta.

În practică, potențialii reclamanți sunt persoanele care au avut credite în lei legate de ROBOR în perioada analizată de Consiliul Concurenței și care consideră că au plătit dobânzi mai mari din cauza comportamentului sancționat.

Ghid pentru românii care vor să își recupereze banii

Specialiștii atrag atenția că simpla existență a amenzii nu înseamnă că despăgubirile vor fi acordate automat. Fiecare caz trebuie analizat individual. Astfel, cei care intenționează să meargă în instanță ar trebui să parcurgă câțiva pași importanți:

1. Verificarea contractului de credit. Primul pas este identificarea creditelor în lei care au avut dobânda calculată în funcție de ROBOR. Contractul de credit și actele adiționale reprezintă documentele esențiale.

2. Păstrarea extraselor și a graficelor de rambursare. Este recomandată strângerea tuturor documentelor care arată evoluția ratelor și a dobânzilor plătite de-a lungul timpului.