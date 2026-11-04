Școlile din România care primesc bani pentru combaterea abandonului școlar. Lista anunțată de Ministerul Educației

„Peste 650 de şcoli vor primi finanţare pentru activităţi de prevenire a analfabetismului funcţional şi a abandonului şcolar, prin proiectul PRIMII – Program pentru Reuşita Învăţământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenţie. A fost publicată lista finală a proiectelor selectate pentru finanţare”, a transmis ministerul.

În program vor fi incluși toți elevii de nivel primar din unitățile de învățământ selectate, fiind avute în vedere atât școlile cu personalitate juridică, cât și structurile arondate. Sunt vizate unitățile încadrate în categoria de risc mare sau foarte mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar.

Încadrarea ține cont de Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație, cunoscut drept MATE, și de gradul de marginalizare comunitară, măsurat prin indicele UNICEF. Programul urmărește astfel sprijinirea copiilor din școlile în care dificultățile educaționale se suprapun cu vulnerabilitățile comunității.

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Ce activități vor putea fi plătite din aceste fonduri

Finanțarea permite organizarea unor activități care să îi ajute pe copii să recupereze materia și să își consolideze ceea ce învață la clasă. Sprijinul cuprinde și servicii pentru elevi și părinți, nu doar ore suplimentare de pregătire.

Potrivit anunțului ministerului, fondurile vor putea fi folosite pentru următoarele activități și cheltuieli.

Lecții individualizate și activități de recuperare pentru elevii din ciclul primar.

Asigurarea hranei pentru copiii participanți la proiect.

Activități extracurriculare și extrașcolare.

Materiale didactice pentru activități remediale și de sprijin, precum și resurse educaționale.

Consiliere, terapie, orientare școlară pentru elevi și consiliere parentală.

Componenta de consiliere îi include, așadar, și pe părinți. Prin această abordare, intervențiile educaționale pot fi însoțite de sprijin pentru relația dintre copil, familie și școală, în funcție de activitățile prevăzute în proiectele finanțate.

PRIMII este finanțat din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027. Ministerul Educației și Cercetării implementează proiectul în perioada 25 septembrie 2026 – 31 decembrie 2029.