Școlile din România care primesc bani pentru combaterea abandonului școlar. Lista anunțată de Ministerul Educației
Peste 650 de școli vor primi finanțare pentru prevenirea analfabetismului funcțional și a abandonului școlar, a anunțat miercuri, 4 noiembrie, Ministerul Educației și Cercetării. Lista finală a proiectelor selectate a fost publicată, iar sprijinul va ajunge la elevii din învățământul primar prin programul PRIMII. Banii vor putea acoperi lecții individualizate, activități de recuperare, hrană, materiale didactice și consiliere.
Unde poți vedea lista școlilor care primesc finanțare
Dacă vrei să verifici dacă școala copilului tău se află printre beneficiari, lista finală publicată de Ministerul Educației poate fi consultată AICI. Documentul prezintă proiectele în ordinea punctajelor obținute în procesul de selecție și permite verificarea situației fiecărei unități participante.
„Peste 650 de şcoli vor primi finanţare pentru activităţi de prevenire a analfabetismului funcţional şi a abandonului şcolar, prin proiectul PRIMII – Program pentru Reuşita Învăţământului Primar prin Măsuri Integrate de Intervenţie. A fost publicată lista finală a proiectelor selectate pentru finanţare”, a transmis ministerul.
În program vor fi incluși toți elevii de nivel primar din unitățile de învățământ selectate, fiind avute în vedere atât școlile cu personalitate juridică, cât și structurile arondate. Sunt vizate unitățile încadrate în categoria de risc mare sau foarte mare de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar.
Încadrarea ține cont de Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație, cunoscut drept MATE, și de gradul de marginalizare comunitară, măsurat prin indicele UNICEF. Programul urmărește astfel sprijinirea copiilor din școlile în care dificultățile educaționale se suprapun cu vulnerabilitățile comunității.
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Ce activități vor putea fi plătite din aceste fonduri
Finanțarea permite organizarea unor activități care să îi ajute pe copii să recupereze materia și să își consolideze ceea ce învață la clasă. Sprijinul cuprinde și servicii pentru elevi și părinți, nu doar ore suplimentare de pregătire.
Potrivit anunțului ministerului, fondurile vor putea fi folosite pentru următoarele activități și cheltuieli.
- Lecții individualizate și activități de recuperare pentru elevii din ciclul primar.
- Asigurarea hranei pentru copiii participanți la proiect.
- Activități extracurriculare și extrașcolare.
- Materiale didactice pentru activități remediale și de sprijin, precum și resurse educaționale.
- Consiliere, terapie, orientare școlară pentru elevi și consiliere parentală.
Componenta de consiliere îi include, așadar, și pe părinți. Prin această abordare, intervențiile educaționale pot fi însoțite de sprijin pentru relația dintre copil, familie și școală, în funcție de activitățile prevăzute în proiectele finanțate.
PRIMII este finanțat din Fondul Social European Plus, prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027. Ministerul Educației și Cercetării implementează proiectul în perioada 25 septembrie 2026 – 31 decembrie 2029.
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Cum au fost selectate proiectele și ce se întâmplă cu lista de rezervă
Proiectele admise au fost selectate în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu aplicarea criteriilor de departajare prevăzute de metodologia aprobată prin Ordinul de ministru nr. 5.798/2026. Finanțarea se acordă în limita bugetului disponibil pentru runda 2026–2027.
Pentru școlile admise, următorul pas este încheierea acordurilor de finanțare cu Ministerul Educației și Cercetării. Documentele stabilesc cadrul în care unitățile beneficiare vor putea desfășura activitățile aprobate.
Școlile aflate pe lista de rezervă pot primi, la rândul lor, bani dacă devin disponibile fonduri. Ordinea din listă va conta și în această situație, iar finanțarea va depinde de sumele eliberate sau adăugate bugetului.
„Proiectele având statut de rezervă pot fi finanţate, în ordinea din listă, în situaţia în care se disponibilizează fonduri ca urmare a retragerii, renunţării sau neîncheierii acordului de finanţare de către unităţile de învăţământ admise la finanţare, a dezangajării unor sume ori a suplimentării bugetului alocat, în limita sumelor disponibile”, a precizat ministerul.