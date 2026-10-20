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Schimbare majoră pentru bursele sociale. Sorin Costreie vrea transferarea lor la Ministerul Muncii: „Nu cred că le vom putea reintroduce fix cum au fost toate”

Schimbare majoră pentru bursele sociale. Sorin Costreie vrea transferarea lor la Ministerul Muncii:
Bursele sociale ar putea trece la Ministerul Muncii / Foto: Profimedia
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Bursele sociale ar putea trece la Ministerul Muncii, propunere susținută de Sorin Costreie, nominalizat pentru conducerea Ministerului Educației și Cercetării. La audierea din Parlament de luni, 19 octombrie, acesta a declarat că sprijină acordarea burselor pentru elevi și studenți, dar a avertizat că revenirea la toate formele anterioare de sprijin nu este garantată.

Cuprins
  1. Ce a spus Sorin Costreie despre burse
  2. Sindicatele cer scoaterea dosarelor din sarcina școlilor
  3. Mihai Dimian susține verificarea prin primării, cu o condiție
  4. Ce promite programul de guvernare pentru sprijinul elevilor

Ce a spus Sorin Costreie despre burse

Discuția despre burse a apărut în cadrul audierii parlamentare, în care Sorin Costreie și-a prezentat prioritățile pentru Educație. Ministrul propus a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite.

„Au fost o serie de întrebări cu privire la burse, nu cred că le vom putea reintroduce fix cum au fost toate”, a declarat acesta.

Referitor la bursele sociale, Costreie a spus că ar dori transferarea lor la Ministerul Muncii, precizând că „va fi o discuție”.

Totodată, el a susținut continuarea sprijinului financiar pentru ambele categorii de beneficiari din sistemul educațional.

„Da, vrem să avem burse și pentru studenți, și pentru elevi”, a adăugat Sorin Costreie.

Transferul burselor sociale reprezintă o propunere, nu o schimbare deja aplicabilă. Declarația de la audiere exprimă direcția pe care ministrul nominalizat ar dori să o discute pentru gestionarea acestui sprijin.

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Sindicatele cer scoaterea dosarelor din sarcina școlilor

Propunerea vine după solicitările federațiilor sindicale de a transfera gestionarea burselor sociale către administrațiile locale. FSLI și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au cerut ca direcțiile de asistență socială din primării să preia evaluarea dosarelor financiare.

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Sindicaliștii susțin că verificarea veniturilor familiilor și procesarea documentelor consumă timp care ar trebui dedicat elevilor. Ei contestă atribuirea unor sarcini de asistență socială personalului didactic, rezumându-și poziția prin formularea „dascălii nu sunt nici asistenți sociali, nici inspectori fiscali”.

În solicitarea adresată Ministerului Educației, federațiile au invocat și responsabilitățile privind prelucrarea datelor personale. Acestea au cerut modificarea cadrului legislativ, astfel încât gestionarea sprijinului social să fie preluată de instituțiile cu atribuții în acest domeniu.

Demersul sindical urmărește degrevarea școlilor de verificarea situației financiare a familiilor. Soluția propusă de sindicate vizează autoritățile locale, în timp ce Sorin Costreie a indicat Ministerul Muncii drept instituția către care ar dori transferarea burselor sociale.

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Mihai Dimian susține verificarea prin primării, cu o condiție

Pe 15 octombrie, Mihai Dimian s-a declarat de acord cu verificarea dosarelor prin direcțiile de asistență socială ale primăriilor. Ministrul Educației a condiționat însă această variantă de efectuarea plăților prin bugetele locale.

Poziția sa leagă verificarea eligibilității de responsabilitatea pentru banii acordați. În această formulă, administrațiile locale ar avea atât sarcina analizării documentelor, cât și pe cea a plății burselor.

Declarația a venit în aceeași zi în care sindicatele și-au făcut publică solicitarea. Dezbaterea privește astfel atât volumul de muncă administrativă din școli, cât și instituția care ar trebui să gestioneze sprijinul financiar pentru beneficiari.

Ce promite programul de guvernare pentru sprijinul elevilor

Programul de guvernare propus de Luca Niculescu include bursele sociale în măsura „Masă sănătoasă și pachetul social pentru educație”. Documentul propune reunirea mai multor forme de ajutor destinate copiilor.

„Reunim într-un pachet social pentru educație bursele sociale, rechizitele, transportul școlar, Euro 200, Programul pentru școli și alocațiile pentru copii”, se arată în program.

Acesta prevede și menținerea burselor sociale în vacanțe, „pe măsura spațiului fiscal”.

O altă direcție este extinderea etapizată a programului „Masă sănătoasă”, cu prioritate în comunitățile vulnerabile și rurale. Obiectivul anunțat este generalizarea acestuia către anul școlar 2029–2030.

Programul mai promite continuarea voucherelor finanțate din fonduri europene pentru copiii din familii cu venituri reduse. Ținta prevăzută este de 500.000 de copii pe an, ca parte a pachetului de sprijin pentru participarea la educație.

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