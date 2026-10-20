Schimbare majoră pentru bursele sociale. Sorin Costreie vrea transferarea lor la Ministerul Muncii: „Nu cred că le vom putea reintroduce fix cum au fost toate”

„Au fost o serie de întrebări cu privire la burse, nu cred că le vom putea reintroduce fix cum au fost toate”, a declarat acesta.

Referitor la bursele sociale, Costreie a spus că ar dori transferarea lor la Ministerul Muncii, precizând că „va fi o discuție”.

Totodată, el a susținut continuarea sprijinului financiar pentru ambele categorii de beneficiari din sistemul educațional.

„Da, vrem să avem burse și pentru studenți, și pentru elevi”, a adăugat Sorin Costreie.

Transferul burselor sociale reprezintă o propunere, nu o schimbare deja aplicabilă. Declarația de la audiere exprimă direcția pe care ministrul nominalizat ar dori să o discute pentru gestionarea acestui sprijin.

Citește și: Sorin Costreie, propus ministru al Educației. Cine este profesorul universitar care a ajuns consilier la Cotroceni

Sindicatele cer scoaterea dosarelor din sarcina școlilor

Propunerea vine după solicitările federațiilor sindicale de a transfera gestionarea burselor sociale către administrațiile locale. FSLI și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au cerut ca direcțiile de asistență socială din primării să preia evaluarea dosarelor financiare.

Sindicaliștii susțin că verificarea veniturilor familiilor și procesarea documentelor consumă timp care ar trebui dedicat elevilor. Ei contestă atribuirea unor sarcini de asistență socială personalului didactic, rezumându-și poziția prin formularea „dascălii nu sunt nici asistenți sociali, nici inspectori fiscali”.

În solicitarea adresată Ministerului Educației, federațiile au invocat și responsabilitățile privind prelucrarea datelor personale. Acestea au cerut modificarea cadrului legislativ, astfel încât gestionarea sprijinului social să fie preluată de instituțiile cu atribuții în acest domeniu.