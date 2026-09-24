Schimbare la clasă pentru elevii cu CES. Doi profesori vor putea lucra în același timp cu elevii
Un nou mod de organizare a orelor va fi testat, începând din anul școlar 2026–2027, la Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria. În anumite activități, elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) vor putea lucra simultan cu doi profesori, în aceeași clasă și în același interval orar.
Este vorba despre profesorul de psihopedagogie specială și profesorul educator, care vor putea desfășura împreună activități adaptate nevoilor elevilor. Modelul va fi aplicat la nivel primar, gimnazial și liceal special, în cadrul unui program-pilot care se va întinde pe patru ani școlari.
Măsura este prevăzută de Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.547/2026, prin care Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria primește statutul de unitate de învățământ-pilot.
Cum vor arăta orele cu doi profesori
Noul model permite organizarea în sistem colaborativ a activităților din aria „Terapie educațională complexă și integrată” împreună cu cele din aria „Educație specială”.
Concret, profesorul de psihopedagogie specială și profesorul educator vor putea fi prezenți în același timp și vor lucra împreună cu elevii. Modul de colaborare nu va fi identic la toate clasele, ci va fi stabilit în funcție de nevoile educaționale identificate.
Nu toate activitățile vor fi însă organizate cu doi profesori.
La nivel primar și gimnazial, activitățile desfășurate în sistem colaborativ vor putea reprezenta cel mult 25% din activitățile de terapie educațională complexă și integrată prevăzute de planurile-cadru.
La liceu, procentul poate ajunge la maximum 50%.
Numărul total de ore nu va fi redus
Introducerea noului model nu permite școlii să elimine anumite activități sau să reducă numărul de ore prevăzut pentru elevi.
Ordinul stabilește expres că derogarea nu poate conduce la diminuarea numărului total de ore alocat ariilor „Educație specială” și „Terapie educațională complexă și integrată”.
De asemenea, nu pot fi eliminate activități din aria terapiei educaționale și nu pot fi modificate programele școlare aflate în vigoare.
Practic, pilotarea schimbă modul în care pot fi organizate anumite ore, nu volumul de activități educaționale pe care trebuie să le parcurgă elevii.
O regulă diferită va fi testată la grădiniță
Programul-pilot include și nivelul preșcolar, însă organizarea va fi diferită.
În cazul grupei de preșcolari cu program prelungit, programul zilnic va putea avea o durată de maximum opt ore.
În două dintre aceste ore, cele două educatoare vor putea lucra simultan cu copiii.
Măsura nu trebuie să ducă la modificarea normei individuale de muncă a cadrelor didactice și nici să afecteze drepturile salariale ale acestora.
Programul-pilot se desfășoară până în 2030
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria va avea statut de școală-pilot timp de patru ani, începând cu anul școlar 2026–2027 și până la finalul anului școlar 2029–2030.
Perioada a fost stabilită astfel încât noul model să poată fi urmărit pe durata unui ciclu complet de învățământ.
Pe parcursul experimentului educațional vor trebui respectate integral planurile-cadru, programele de intervenție personalizată și drepturile elevilor. Școala nu va putea extinde derogările dincolo de limitele stabilite prin ordin.
Rezultatele vor ajunge anual la Ministerul Educației
Noul sistem va fi și evaluat. Unitatea de învățământ trebuie să documenteze modul în care funcționează colaborarea dintre cadrele didactice și rezultatele obținute în timpul pilotării.
Centrul va transmite Ministerului Educației și Cercetării câte un raport după fiecare an școlar, iar la finalul celor patru ani va fi realizat și un raport final.
Documentele vor include bunele practici identificate în domenii precum activitatea didactică, curriculumul, managementul, finanțarea și organizarea resurselor umane.
Astfel, anul școlar 2026–2027 marchează începutul unui model nou de lucru pentru elevii cu CES de la CSEI Alexandria. Pentru o parte dintre activități, sprijinul nu va mai fi oferit succesiv de cadre didactice diferite, ci de doi profesori care vor putea lucra împreună, în aceeași clasă și în același interval orar.