Schimbare la clasă pentru elevii cu CES. Doi profesori vor putea lucra în același timp cu elevii

Măsura este prevăzută de Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.547/2026, prin care Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria primește statutul de unitate de învățământ-pilot.

Cum vor arăta orele cu doi profesori

Noul model permite organizarea în sistem colaborativ a activităților din aria „Terapie educațională complexă și integrată” împreună cu cele din aria „Educație specială”.

Concret, profesorul de psihopedagogie specială și profesorul educator vor putea fi prezenți în același timp și vor lucra împreună cu elevii. Modul de colaborare nu va fi identic la toate clasele, ci va fi stabilit în funcție de nevoile educaționale identificate.

Nu toate activitățile vor fi însă organizate cu doi profesori.

La nivel primar și gimnazial, activitățile desfășurate în sistem colaborativ vor putea reprezenta cel mult 25% din activitățile de terapie educațională complexă și integrată prevăzute de planurile-cadru.

La liceu, procentul poate ajunge la maximum 50%.

Numărul total de ore nu va fi redus

Introducerea noului model nu permite școlii să elimine anumite activități sau să reducă numărul de ore prevăzut pentru elevi.