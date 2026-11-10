Schimbare importantă pentru pasagerii Ryanair. Cu cât timp înainte de zbor trebuie să ajungă la aeroport

De exemplu, dacă un avion Ryanair are decolarea programată la ora 15:00, bagajul de cală trebuie predat înainte de ora 14:00. Un pasager care ajunge la ghișeu la 14:10 riscă să nu mai poată înregistra bagajul, chiar dacă avionul se află încă la aeroport. Este important de înțeles că ora-limită se referă la predarea efectivă a bagajului, nu la momentul în care pasagerul intră în aeroport sau se așază la coadă.

Cine este afectat de noua regulă și cine poate călători ca înainte

Potrivit Ryanair, aproximativ 20% dintre pasagerii companiei achiziționează servicii pentru transportul bagajelor de cală. Aceștia trebuie să respecte noul termen-limită, indiferent dacă au efectuat deja check-in-ul online.

În schimb, cei aproximativ 80% dintre călători care fac check-in online și călătoresc exclusiv cu bagaje de cabină nu sunt afectați de modificare.

„Le reamintim pasagerilor care folosesc serviciile de drop-off bagaje să ajungă la aeroport din timp și să se asigure că au făcut check-in-ul și au predat bagajele înainte ca birourile de check-in și preluare bagaje să se închidă cu 60 de minute înainte de decolare. Restul de 80% dintre pasageri, care fac check-in online și nu au bagaj de cală, nu sunt afectați de această modificare”, a transmis compania.

Cu cât timp înainte de zbor trebuie să ajungi la aeroport

Pentru a evita situațiile neplăcute, pasagerii cu bagaje de cală ar trebui să ajungă la aeroport cu aproximativ două ore înaintea zborurilor europene, iar în aeroporturile aglomerate poate fi necesară o marjă mai mare. De exemplu, pentru un zbor programat la ora 15:00, o planificare prudentă ar putea arăta astfel:

13:00: sosirea la aeroport și identificarea ghișeului de predare a bagajelor;

Înainte de 14:00: finalizarea predării bagajului de cală;

După predarea bagajului: efectuarea controlului de securitate și, dacă este cazul, a controlului documentelor;

Înainte de închiderea porții: prezentarea la îmbarcare, conform orei afișate pe cartea de îmbarcare.

Pasagerii trebuie să țină cont și de eventualele cozi la ghișee, întârzieri ale transportului către aeroport sau controale suplimentare.

Ce se întâmplă dacă nu predai bagajul la timp

Un pasager care depășește ora-limită riscă să nu mai poată preda bagajul de cală. Chiar dacă are check-in-ul efectuat și biletul valabil, acesta poate ajunge în situația de a nu putea continua călătoria cu bagajul respectiv. Dacă nu există o soluție acceptată de companie, poate pierde inclusiv zborul.

De aceea, Ryanair recomandă prezentarea din timp la aeroport, pentru ca formalitățile să fie încheiate înainte de închiderea ghișeelor.