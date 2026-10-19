Lista zborurilor Ryanair anulate. Cele 13 destinații spre care aeronavele companiei nu vor mai zbura, sunt mii de curse afectate
Ryanair își reorganizează rețeaua europeană și renunță complet la zborurile către 13 destinații, unele dintre retrageri fiind deja aplicate, iar altele urmând să intre în vigoare în 2027. Deciziile vin într-o perioadă complicată pentru transportul aerian european, marcată de taxe aeroportuare ridicate și de creșterea puternică a costului combustibilului.
Cele 13 destinații de la care Ryanair se retrage
Compania irlandeză este cunoscută pentru politica agresivă de reducere a costurilor și pentru disponibilitatea de a muta aeronavele către aeroporturi unde condițiile financiare sunt mai avantajoase.
Potrivit informațiilor disponibile, lista destinațiilor de la care Ryanair s-a retras sau urmează să se retragă complet cuprinde:
- Vigo – Spania
- Asturias – Spania
- Amman – Iordania
- Clermont-Ferrand – Franța
- Rodez – Franța
- Ponta Delgada – Portugalia
- Terceira – Portugalia
- Bodrum – Turcia
- Dalaman – Turcia
- Kalamata – Grecia
- Volos – Grecia
- Niš – Serbia
- Bremen – Germania.
În cazul Bremenului, retragerea este programată pentru martie 2027.
Pentru pasageri, o astfel de decizie înseamnă că nu este vorba doar despre anularea unei curse într-o anumită zi. Dacă Ryanair renunță complet la un aeroport, dispar conexiunile operate de companie de acolo, iar călătorii trebuie să caute alte companii, alte aeroporturi din apropiere sau trasee cu escală.
De ce renunță Ryanair la aeroporturi
Una dintre explicații ține de modelul de afaceri al companiei. Pentru a putea vinde bilete la tarife reduse, Ryanair încearcă să mențină cât mai mici costurile suportate pentru fiecare zbor.
Atunci când taxele unui aeroport cresc sau o rută nu aduce suficiente venituri, operatorul poate reduce mai întâi numărul curselor și ulterior poate renunța complet la destinație. Retragerea poate funcționa și ca o formă de presiune asupra aeroporturilor și autorităților locale pentru diminuarea taxelor.
Exemplul opus vine din Italia. Ryanair a anunțat o investiție de 200 de milioane de dolari într-o nouă bază la Rimini, după eliminarea taxei municipale de aeroport. Două aeronave vor fi alocate bazei, iar compania intenționează să ofere peste 600.000 de locuri pe 17 rute. Printre noile conexiuni se numără Dublin, Memmingen, Stockholm, Tirana și Varșovia.
Aproximativ 10.000 de zboruri eliminate în sezonul rece
Problema este mai amplă decât dispariția celor 13 destinații. Ryanair a anunțat și o reducere importantă a programului pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027, care ar presupune eliminarea a aproximativ 10.000 de curse.
Compania încearcă astfel să limiteze pierderile în sezonul de iarnă și să reducă frecvențele pe conexiunile mai puțin profitabile.
Pentru anul fiscal aprilie 2026 – martie 2027, Ryanair și-a redus estimarea de trafic de la 216 milioane la aproximativ 214 milioane de pasageri.
Biletele de avion s-ar putea scumpi în 2027
O altă problemă este prețul combustibilului. Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, avertizează că presiunile asupra costurilor vor continua.
„Anul viitor, cu toții ne vom confrunta cu o provocare enormă în privința costurilor”, a declarat șeful companiei.
Ryanair are acoperit prin instrumente financiare aproximativ 80% din necesarul de combustibil până în martie 2027, însă protecția scade considerabil pentru perioada următoare.
O’Leary susține că operatorul low-cost nu intenționează să introducă o suprataxă separată pentru combustibil, dar se așteaptă ca alte companii să transfere costurile către călători.
„Companiile aeriene nu pot supraviețui dacă nu transferă aceste costuri exorbitante ale combustibilului în prețuri mai mari, iar pasagerii vor trebui să plătească”, a avertizat CEO-ul Ryanair.
Ryanair nu este singurul operator care își ajustează oferta. Lufthansa, British Airways, Air France și Turkish Airlines au redus, la rândul lor, capacitatea față de sezonul precedent, pe fondul costurilor mai mari.
Pentru călători, schimbările pot însemna mai puține zboruri pe anumite rute și, implicit, o ofertă mai redusă de bilete ieftine. În același timp, strategia Ryanair arată că aeronavele retrase nu rămân neapărat la sol: compania le poate muta rapid către aeroporturile unde taxele sunt mai mici și cererea suficient de mare pentru ca rutele să rămână profitabile.