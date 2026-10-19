Lista zborurilor Ryanair anulate. Cele 13 destinații spre care aeronavele companiei nu vor mai zbura, sunt mii de curse afectate

Potrivit informațiilor disponibile, lista destinațiilor de la care Ryanair s-a retras sau urmează să se retragă complet cuprinde:

Vigo – Spania

Asturias – Spania

Amman – Iordania

Clermont-Ferrand – Franța

Rodez – Franța

Ponta Delgada – Portugalia

Terceira – Portugalia

Bodrum – Turcia

Dalaman – Turcia

Kalamata – Grecia

Volos – Grecia

Niš – Serbia

Bremen – Germania.

În cazul Bremenului, retragerea este programată pentru martie 2027.

Pentru pasageri, o astfel de decizie înseamnă că nu este vorba doar despre anularea unei curse într-o anumită zi. Dacă Ryanair renunță complet la un aeroport, dispar conexiunile operate de companie de acolo, iar călătorii trebuie să caute alte companii, alte aeroporturi din apropiere sau trasee cu escală.

De ce renunță Ryanair la aeroporturi

Una dintre explicații ține de modelul de afaceri al companiei. Pentru a putea vinde bilete la tarife reduse, Ryanair încearcă să mențină cât mai mici costurile suportate pentru fiecare zbor.

Atunci când taxele unui aeroport cresc sau o rută nu aduce suficiente venituri, operatorul poate reduce mai întâi numărul curselor și ulterior poate renunța complet la destinație. Retragerea poate funcționa și ca o formă de presiune asupra aeroporturilor și autorităților locale pentru diminuarea taxelor.

Exemplul opus vine din Italia. Ryanair a anunțat o investiție de 200 de milioane de dolari într-o nouă bază la Rimini, după eliminarea taxei municipale de aeroport. Două aeronave vor fi alocate bazei, iar compania intenționează să ofere peste 600.000 de locuri pe 17 rute. Printre noile conexiuni se numără Dublin, Memmingen, Stockholm, Tirana și Varșovia.

Aproximativ 10.000 de zboruri eliminate în sezonul rece

Problema este mai amplă decât dispariția celor 13 destinații. Ryanair a anunțat și o reducere importantă a programului pentru perioada noiembrie 2026 – martie 2027, care ar presupune eliminarea a aproximativ 10.000 de curse.