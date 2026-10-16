Samsung susține că interesul pentru Galaxy Z Fold 8 a crescut cu 300% după anunțul iPhone Duo

iPhone Duo ar putea atrage mai mulți cumpărători către telefoanele pliabile

Lansarea primului telefon pliabil Apple era așteptată să influențeze piața, iar unele companii din industria Android sperau că apariția unui asemenea produs va crește interesul publicului pentru întreaga categorie.

Samsung afirmă că primele efecte sunt deja vizibile. Reprezentantul companiei citat de Forbes a declarat că cererea pentru Galaxy Z Fold 8 a crescut cu 16% de la lansare. În plus, numărul căutărilor active pe Google pentru telefoanele pliabile Samsung ar fi urcat cu 300% în ultima lună.

Creșterea căutărilor nu înseamnă automat că vânzările au avansat în același ritm. Indicatorul arată însă că tot mai multe persoane caută informații despre dispozitivele pliabile ale Samsung, într-un moment în care Apple atrage atenția asupra acestei categorii.

Pentru cumpărătorii care nu au luat în calcul până acum un telefon pliabil, lansarea iPhone Duo ar putea fi primul contact cu acest tip de dispozitiv. O parte dintre cei interesați ar putea compara ulterior și alternativele disponibile pe piață.

Galaxy Z Fold 8 profită de atenția atrasă de Apple

Apple are o bază mare de clienți fideli, iar intrarea companiei pe o piață nouă poate determina mai mulți cumpărători să analizeze produsele din aceeași categorie. În cazul telefoanelor pliabile, interesul pentru iPhone Duo ar putea contribui la creșterea vizibilității unor modele Samsung deja disponibile.

Prețul și designul pot conta, de asemenea, în alegerea unui dispozitiv. Galaxy Z Fold 8 are un preț de pornire de 1.699 de dolari pe Amazon în SUA, cu 300 de dolari sub prețul iPhone Duo. Samsung oferă și reduceri pentru configurația cu 1 TB de stocare, care poate ajunge la un preț cu doar 50 de dolari peste cel al modelului Apple de bază, cu 256 GB.

Aceste prețuri se referă la piața americană și nu trebuie confundate cu tarifele practicate în România. Totuși, diferențele de preț pot influența comparațiile dintre cele două dispozitive pentru cei care vor să treacă la un telefon pliabil.