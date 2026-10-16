Samsung susține că interesul pentru Galaxy Z Fold 8 a crescut cu 300% după anunțul iPhone Duo
Samsung susține că interesul pentru telefoanele pliabile Galaxy Z Fold 8 a crescut semnificativ după prezentarea iPhone Duo, primul model pliabil al Apple. Potrivit companiei, cererea pentru familia Galaxy Z Fold 8 a urcat cu 16% de la lansare, iar căutările online pentru telefoanele pliabile Samsung au înregistrat o creștere de 300% în ultima lună.
Informațiile au fost prezentate de un reprezentant Samsung din Marea Britanie într-o declarație pentru Forbes. Evoluția sugerează că intrarea Apple pe piața telefoanelor pliabile ar putea atrage mai multă atenție asupra acestei categorii, inclusiv asupra modelelor concurente.
iPhone Duo ar putea atrage mai mulți cumpărători către telefoanele pliabile
Lansarea primului telefon pliabil Apple era așteptată să influențeze piața, iar unele companii din industria Android sperau că apariția unui asemenea produs va crește interesul publicului pentru întreaga categorie.
Samsung afirmă că primele efecte sunt deja vizibile. Reprezentantul companiei citat de Forbes a declarat că cererea pentru Galaxy Z Fold 8 a crescut cu 16% de la lansare. În plus, numărul căutărilor active pe Google pentru telefoanele pliabile Samsung ar fi urcat cu 300% în ultima lună.
Creșterea căutărilor nu înseamnă automat că vânzările au avansat în același ritm. Indicatorul arată însă că tot mai multe persoane caută informații despre dispozitivele pliabile ale Samsung, într-un moment în care Apple atrage atenția asupra acestei categorii.
Pentru cumpărătorii care nu au luat în calcul până acum un telefon pliabil, lansarea iPhone Duo ar putea fi primul contact cu acest tip de dispozitiv. O parte dintre cei interesați ar putea compara ulterior și alternativele disponibile pe piață.
Galaxy Z Fold 8 profită de atenția atrasă de Apple
Apple are o bază mare de clienți fideli, iar intrarea companiei pe o piață nouă poate determina mai mulți cumpărători să analizeze produsele din aceeași categorie. În cazul telefoanelor pliabile, interesul pentru iPhone Duo ar putea contribui la creșterea vizibilității unor modele Samsung deja disponibile.
Prețul și designul pot conta, de asemenea, în alegerea unui dispozitiv. Galaxy Z Fold 8 are un preț de pornire de 1.699 de dolari pe Amazon în SUA, cu 300 de dolari sub prețul iPhone Duo. Samsung oferă și reduceri pentru configurația cu 1 TB de stocare, care poate ajunge la un preț cu doar 50 de dolari peste cel al modelului Apple de bază, cu 256 GB.
Aceste prețuri se referă la piața americană și nu trebuie confundate cu tarifele practicate în România. Totuși, diferențele de preț pot influența comparațiile dintre cele două dispozitive pentru cei care vor să treacă la un telefon pliabil.
Samsung își apără poziția pe piața telefoanelor pliabile
Compania sud-coreeană consideră că evoluția recentă confirmă poziția sa pe piața telefoanelor pliabile. Reprezentantul Samsung din Marea Britanie a descris dinamica drept una favorabilă și a susținut că interesul crescut pentru seria Galaxy Z Fold 8 îi întărește poziția competitivă.
Datele prezentate de companie trebuie privite în context: creșterea cererii declarate și cea a căutărilor Google sunt indicatori diferiți, iar Samsung nu a oferit în informațiile citate o defalcare completă a vânzărilor sau o metodologie detaliată pentru aceste procente.
Chiar și așa, debutul Apple pe segmentul pliabilelor ar putea avea un efect interesant asupra concurenței. Dacă iPhone Duo atrage mai mulți oameni către această categorie, Samsung ar putea beneficia de interesul suplimentar, inclusiv din partea celor care aleg în final un model Android.