Câți bani îți ia statul dacă îți deschizi o afacere în România în 2026. Taxele pe care trebuie să le iei în calcul
Tot mai mulți români visează să își deschidă propria afacere, însă specialiștii avertizează că succesul depinde nu doar de idee, ci și de o planificare financiară atentă. În 2026, fiscalitatea ridicată și costurile de funcționare îi obligă pe antreprenori să își calculeze cu atenție resursele înainte de a face primul pas.
Analistul economic Adrian Negrescu susține că povara fiscală suportată de companii a ajuns la un nivel care pune presiune semnificativă asupra mediului de afaceri. Potrivit acestuia, o mare parte din veniturile generate de firme ajung, direct sau indirect, la bugetul de stat prin taxe, impozite și contribuții.
De ce este important un fond de rezervă
Specialiștii atrag atenția că orice afacere aflată la început de drum ar trebui să dispună de o rezervă financiară care să permită funcționarea firmei timp de cel puțin câteva luni.
În lipsa unui astfel de „colac de salvare”, riscul apariției problemelor de lichiditate este ridicat, mai ales în cazul microîntreprinderilor și al firmelor nou-înființate. Cheltuielile cu taxele, utilitățile, chiria, salariile și furnizorii pot depăși rapid veniturile în primele luni de activitate.
Adrian Negrescu consideră că mediul fiscal actual reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru antreprenorii români, în condițiile în care TVA-ul, impozitele și celelalte obligații fiscale reduc semnificativ profitabilitatea unei afaceri.
Mulți antreprenori pornesc la drum fără pregătirea necesară
Experții în contabilitate și fiscalitate spun că una dintre cele mai frecvente cauze ale eșecului este lipsa educației antreprenoriale. Mulți români își deschid o afacere fără să cunoască obligațiile fiscale, indicatorii financiari sau regulile de administrare a unei firme.
Consultantul fiscal Camelia Dorobanțu consideră că viitorii antreprenori ar trebui să urmeze cursuri de antreprenoriat înainte de lansarea unei afaceri. În acest fel, ar înțelege mai bine modul în care funcționează taxele, obligațiile către stat și mecanismele financiare care influențează activitatea unei companii.
Potrivit specialistului, lipsa unei pregătiri minime poate conduce la greșeli de management, estimări financiare nerealiste și dificultăți în interpretarea rezultatelor economice ale firmei.
Ce taxe plătește o firmă aflată la început de drum
În cazul unei microîntreprinderi care îndeplinește condițiile prevăzute de lege și are cel puțin un angajat, impozitul pe venit poate fi de 1% din cifra de afaceri, atât timp cât veniturile anuale nu depășesc plafonul stabilit de legislație.
Pentru companiile care depășesc pragul de 100.000 de euro cifră de afaceri, regimul fiscal se schimbă, iar acestea pot ajunge să plătească impozit pe profit. La acestea se adaugă impozitul pe dividende și taxele aferente salariilor angajaților.
Specialiștii recomandă ca înainte de lansarea unei afaceri să fie realizat un plan financiar realist, care să includă toate costurile estimate, nivelul taxelor și un fond de rezervă pentru perioadele în care încasările sunt sub așteptări.
Într-un mediu economic tot mai competitiv, succesul unei afaceri nu depinde doar de produsul sau serviciul oferit, ci și de capacitatea antreprenorului de a înțelege și gestiona eficient obligațiile financiare și fiscale.