Câți bani îți ia statul dacă îți deschizi o afacere în România în 2026. Taxele pe care trebuie să le iei în calcul

De ce este important un fond de rezervă

Specialiștii atrag atenția că orice afacere aflată la început de drum ar trebui să dispună de o rezervă financiară care să permită funcționarea firmei timp de cel puțin câteva luni.

În lipsa unui astfel de „colac de salvare”, riscul apariției problemelor de lichiditate este ridicat, mai ales în cazul microîntreprinderilor și al firmelor nou-înființate. Cheltuielile cu taxele, utilitățile, chiria, salariile și furnizorii pot depăși rapid veniturile în primele luni de activitate.

Adrian Negrescu consideră că mediul fiscal actual reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru antreprenorii români, în condițiile în care TVA-ul, impozitele și celelalte obligații fiscale reduc semnificativ profitabilitatea unei afaceri.

Mulți antreprenori pornesc la drum fără pregătirea necesară

Experții în contabilitate și fiscalitate spun că una dintre cele mai frecvente cauze ale eșecului este lipsa educației antreprenoriale. Mulți români își deschid o afacere fără să cunoască obligațiile fiscale, indicatorii financiari sau regulile de administrare a unei firme.

Consultantul fiscal Camelia Dorobanțu consideră că viitorii antreprenori ar trebui să urmeze cursuri de antreprenoriat înainte de lansarea unei afaceri. În acest fel, ar înțelege mai bine modul în care funcționează taxele, obligațiile către stat și mecanismele financiare care influențează activitatea unei companii.

Potrivit specialistului, lipsa unei pregătiri minime poate conduce la greșeli de management, estimări financiare nerealiste și dificultăți în interpretarea rezultatelor economice ale firmei.

Ce taxe plătește o firmă aflată la început de drum

În cazul unei microîntreprinderi care îndeplinește condițiile prevăzute de lege și are cel puțin un angajat, impozitul pe venit poate fi de 1% din cifra de afaceri, atât timp cât veniturile anuale nu depășesc plafonul stabilit de legislație.