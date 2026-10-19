România are cea mai subestimată destinație turistică din lume. Ce i-a impresionat pe străini şi ce poţi face într-un weekend aici
România are una dintre marile surprize turistice ale anului 2027. Nu este vorba despre București, Brașov, Sibiu sau deja celebra Transilvanie, ci despre Bucovina. Regiunea a ocupat primul loc într-un clasament Time Out al celor mai subestimate destinații turistice din lume, înaintea unor locuri din SUA, Spania, Costa Rica sau Portugalia.
Cum a convins Bucovina străinii
Time Out a inclus în clasamentul pentru 2027 nu mai puțin de 41 de orașe și regiuni din întreaga lume. Ideea topului este tocmai descoperirea unor alternative la destinațiile sufocate de turiști, precum Veneția sau Barcelona.
Bucovina a fost comparată chiar cu Transilvania, mult mai cunoscută printre turiștii străini. Publicația spune că regiunea oferă „aceleași peisaje montane sălbatice, tradiții vechi de secole și o arhitectură uluitoare”, însă fără mulțimile întâlnite în destinațiile consacrate.
Combinația este, de altfel, unul dintre marile avantaje ale Bucovinei. Într-o singură călătorie, turistul poate trece de la mănăstiri vechi de sute de ani la sate în care tradițiile sunt încă păstrate și apoi la trasee prin munți și păduri.
Ce pot vedea turiștii în Bucovina
Pentru un străin care ajunge pentru prima dată aici, mănăstirile pictate sunt probabil cea mai spectaculoasă carte de vizită. Voroneț, Humor, Moldovița și Sucevița pot fi incluse într-un circuit de câteva zile, alături de Putna.
Mai multe dintre bisericile pictate din nordul Moldovei sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO, picturile exterioare fiind una dintre particularitățile care le fac cunoscute internațional.
Dar Bucovina nu înseamnă numai mănăstiri. Turiștii pot descoperi Suceava și Cetatea de Scaun, pot merge la Muzeul Satului Bucovinean, pot ajunge la ateliere de ceramică neagră de la Marginea sau pot descoperi satele și gastronomia regiunii.
Pentru români, tocmai aceste experiențe pot transforma Bucovina dintr-o destinație asociată excursiilor la mănăstiri într-un concediu complet de câteva zile.
De la mâncare tradițională, la drumeții
Experiența poate continua cu preparate locale, de la ciorbe și tochituri până la plăcinte, produse afumate și deserturi tradiționale. Cazarea în pensiuni din sate permite turiștilor să descopere o Bucovină diferită de cea văzută într-o excursie de câteva ore.
Regiunea a câștigat vizibilitate și datorită legăturii cu Via Transilvanica, traseul de lungă distanță de aproximativ 1.400 de kilometri care traversează România și care atrage tot mai mult atenția călătorilor interesați de drumeții și turism lent.
Bucovina se pretează și la vacanțe foarte diferite în funcție de anotimp. Primăvara și vara sunt potrivite pentru drumeții și explorarea satelor, toamna aduce peisaje spectaculoase, iar iarna regiunea mizează pe zăpadă, gastronomie și tradițiile din perioada sărbătorilor.
România, înaintea unor destinații celebre
Performanța este cu atât mai interesantă cu cât Bucovina a ocupat primul loc în clasamentul mondial. Pe poziția a doua se află South Dakota din SUA, iar pe locul al treilea orașele din Asturias, Spania. Urmează Peninsula Osa din Costa Rica și San Martín din Peru.
În Europa mai apar Zambujeira do Mar din Portugalia, Carry-le-Rouet din Franța și, pe locul 12 la nivel mondial, Insulele Azore.
Pentru Bucovina, avantajul identificat de Time Out este tocmai ceea ce lipsește din multe destinații europene celebre: peisaje spectaculoase, patrimoniu, gastronomie și tradiții, dar încă fără aglomerația permanentă a marilor centre turistice. Pentru români, clasamentul poate fi și un motiv să redescopere un loc aflat mult mai aproape decât destinațiile pentru care obișnuiesc să cumpere un bilet de avion.