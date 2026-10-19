România are cea mai subestimată destinație turistică din lume. Ce i-a impresionat pe străini şi ce poţi face într-un weekend aici

Bucovina a fost comparată chiar cu Transilvania, mult mai cunoscută printre turiștii străini. Publicația spune că regiunea oferă „aceleași peisaje montane sălbatice, tradiții vechi de secole și o arhitectură uluitoare”, însă fără mulțimile întâlnite în destinațiile consacrate.

Combinația este, de altfel, unul dintre marile avantaje ale Bucovinei. Într-o singură călătorie, turistul poate trece de la mănăstiri vechi de sute de ani la sate în care tradițiile sunt încă păstrate și apoi la trasee prin munți și păduri.

Ce pot vedea turiștii în Bucovina

Pentru un străin care ajunge pentru prima dată aici, mănăstirile pictate sunt probabil cea mai spectaculoasă carte de vizită. Voroneț, Humor, Moldovița și Sucevița pot fi incluse într-un circuit de câteva zile, alături de Putna.

Mai multe dintre bisericile pictate din nordul Moldovei sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO, picturile exterioare fiind una dintre particularitățile care le fac cunoscute internațional.

Dar Bucovina nu înseamnă numai mănăstiri. Turiștii pot descoperi Suceava și Cetatea de Scaun, pot merge la Muzeul Satului Bucovinean, pot ajunge la ateliere de ceramică neagră de la Marginea sau pot descoperi satele și gastronomia regiunii.

Pentru români, tocmai aceste experiențe pot transforma Bucovina dintr-o destinație asociată excursiilor la mănăstiri într-un concediu complet de câteva zile.

De la mâncare tradițională, la drumeții

Experiența poate continua cu preparate locale, de la ciorbe și tochituri până la plăcinte, produse afumate și deserturi tradiționale. Cazarea în pensiuni din sate permite turiștilor să descopere o Bucovină diferită de cea văzută într-o excursie de câteva ore.