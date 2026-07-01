RO-ALERT, din nou în centrul controverselor după codul roșu din București. Ce spun românii: „Nu toată lumea era în casă când a început furtuna”
Furtuna violentă care a lovit Bucureștiul marți seară, însoțită de un cod roșu de vijelii și ploi torențiale, nu a lăsat în urmă doar copaci doborâți, mașini avariate, stații de metrou inundate și mii de intervenții ale pompierilor, ci și o nouă dezbatere aprinsă în mediul online despre sistemul RO-ALERT. În timp ce unii utilizatori s-au plâns că au primit prea multe notificări pe telefon, alții au susținut că exact acesta este rolul sistemului și că avertizările ar putea face diferența dintre un incident și o tragedie.
O postare pe Reddit a declanșat sute de reacții
La scurt timp după furtună, un utilizator al platformei Reddit a criticat valul de mesaje prin care oamenii se declarau deranjați de alertele primite în timpul nopții.
„Vă tot plângeți că ați primit RO-ALERT pe bandă rulantă, dar dacă nu s-ar fi trimis niciun avertisment, ați fi fost primii care ar fi întrebat de ce nu a fost emis. Nu toată lumea era în casă când a început furtuna”, a scris acesta, argumentând că mulți oameni se aflau încă pe stradă, în trafic sau în alte zone expuse pericolului în momentul în care fenomenele meteo s-au intensificat.
Mesajul a adunat numeroase comentarii, majoritatea în apărarea sistemului de avertizare.
„Obiectivul RO-ALERT este prevenția”
Unul dintre cele mai apreciate răspunsuri rezumă foarte bine scopul pentru care a fost creat sistemul.
„Românul este mereu nemulțumit. Dacă se dă RO-ALERT, întreabă de ce a fost trimis. Dacă nu se dă, întreabă de ce nu a fost trimis. Obiectivul RO-ALERT este prevenția. Atât timp cât te-a anunțat și ai avut posibilitatea să te pregătești pentru ceea ce urma, sistemul și-a făcut treaba.”
Același utilizator amintește că sistemul nu este folosit doar pentru furtuni, ci și pentru incendii, apariția urșilor în zone locuite, inundații, situații generate de drone sau chiar cutremure majore, când fiecare secundă poate conta. Un alt comentariu sintetizează aceeași idee:
„Pentru cei care nu au avut niciodată nevoie de astfel de avertizări, confortul pare mai important. Dar dacă într-o zi un astfel de mesaj le va salva viața, probabil îl vor privi cu alți ochi.”
Furtuna a demonstrat de ce sunt trimise astfel de alerte
Mulți participanți la discuție au făcut legătura între avertizările primite și amploarea fenomenelor meteo produse în Capitală.
„Doar au căzut copaci, au zburat acoperișuri și au fost inundate zone întregi ale orașului și stații de metrou. Într-adevăr, nimic urgent…”, a comentat ironic un utilizator.
Altul a fost și mai direct: „Dacă o furtună care doboară copaci și acoperișuri nu este o urgență, atunci nu știu ce este.”
Un alt mesaj subliniază posibilul impact al avertizărilor: „Probabil au fost salvate niște vieți cu aceste mesaje, la ce a fost aseară și toată noaptea.”
Nu au lipsit nici comentariile ironice la adresa celor deranjați de notificări. „De ce nu le opresc dacă îi deranjează?”, a întrebat un utilizator, în timp ce altcineva a glumit spunând că „RO-ALERT este noul hit al verii”.
Ce este, de fapt, sistemul RO-ALERT
RO-ALERT este sistemul național prin care autoritățile transmit avertizări de urgență direct pe telefoanele mobile aflate într-o anumită zonă geografică. Mesajele sunt trimise prin tehnologia Cell Broadcast, ceea ce înseamnă că nu este nevoie de internet sau de înscriere într-un serviciu special pentru a le primi.
Sistemul este folosit exclusiv în situații care pot pune în pericol viața, integritatea oamenilor sau bunurile acestora, cum sunt fenomenele meteorologice extreme, inundațiile, incendiile de amploare, accidentele chimice, apariția animalelor periculoase sau alte situații de risc major.
Autoritățile recomandă ca notificările să nu fie dezactivate, deoarece ele sunt concepute tocmai pentru a oferi populației câteva minute prețioase în care oamenii se pot adăposti sau pot evita zonele periculoase.
O furtună care a justificat avertizările
Evenimentele de marți seară au arătat cât de rapid se poate transforma o avertizare meteorologică într-o situație de urgență. În București au căzut, în unele zone, aproape 100 de litri de apă pe metrul pătrat într-un interval foarte scurt, sute de copaci au fost doborâți de vânt, zeci de străzi au fost inundate, stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost închisă din cauza infiltrațiilor, iar pompierii au primit aproape 2.000 de solicitări de intervenție. În județul Ilfov, o persoană și-a pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla.
În acest context, dezbaterea despre disconfortul produs de notificările RO-ALERT a fost eclipsată, pentru mulți, de rolul principal al sistemului: acela de a avertiza populația înainte ca pericolul să producă efecte grave.