RO-ALERT, din nou în centrul controverselor după codul roșu din București. Ce spun românii: „Nu toată lumea era în casă când a început furtuna”

„Vă tot plângeți că ați primit RO-ALERT pe bandă rulantă, dar dacă nu s-ar fi trimis niciun avertisment, ați fi fost primii care ar fi întrebat de ce nu a fost emis. Nu toată lumea era în casă când a început furtuna”, a scris acesta, argumentând că mulți oameni se aflau încă pe stradă, în trafic sau în alte zone expuse pericolului în momentul în care fenomenele meteo s-au intensificat.

Mesajul a adunat numeroase comentarii, majoritatea în apărarea sistemului de avertizare.

„Obiectivul RO-ALERT este prevenția”

Unul dintre cele mai apreciate răspunsuri rezumă foarte bine scopul pentru care a fost creat sistemul.

„Românul este mereu nemulțumit. Dacă se dă RO-ALERT, întreabă de ce a fost trimis. Dacă nu se dă, întreabă de ce nu a fost trimis. Obiectivul RO-ALERT este prevenția. Atât timp cât te-a anunțat și ai avut posibilitatea să te pregătești pentru ceea ce urma, sistemul și-a făcut treaba.”

Același utilizator amintește că sistemul nu este folosit doar pentru furtuni, ci și pentru incendii, apariția urșilor în zone locuite, inundații, situații generate de drone sau chiar cutremure majore, când fiecare secundă poate conta. Un alt comentariu sintetizează aceeași idee:

„Pentru cei care nu au avut niciodată nevoie de astfel de avertizări, confortul pare mai important. Dar dacă într-o zi un astfel de mesaj le va salva viața, probabil îl vor privi cu alți ochi.”

Furtuna a demonstrat de ce sunt trimise astfel de alerte

Mulți participanți la discuție au făcut legătura între avertizările primite și amploarea fenomenelor meteo produse în Capitală.

„Doar au căzut copaci, au zburat acoperișuri și au fost inundate zone întregi ale orașului și stații de metrou. Într-adevăr, nimic urgent…”, a comentat ironic un utilizator.

Altul a fost și mai direct: „Dacă o furtună care doboară copaci și acoperișuri nu este o urgență, atunci nu știu ce este.”

Un alt mesaj subliniază posibilul impact al avertizărilor: „Probabil au fost salvate niște vieți cu aceste mesaje, la ce a fost aseară și toată noaptea.”

Nu au lipsit nici comentariile ironice la adresa celor deranjați de notificări. „De ce nu le opresc dacă îi deranjează?”, a întrebat un utilizator, în timp ce altcineva a glumit spunând că „RO-ALERT este noul hit al verii”.