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Un curier Glovo, surprins mergând prin apele din București pentru a livra o comandă. Imaginile au devenit virale

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Un curier Glovo, surprins mergând prin apele din București pentru a livra o comandă. Imaginile au devenit virale
Un curier Glovo a fost filmat traversând apele din Piața Romană pentru a livra o comandă / Foto: Captură Facebook
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu

Furtuna puternică din noaptea de marți spre miercuri a provocat haos în București, unde ploile torențiale au inundat străzi, pasaje și stații de metrou, afectând atât circulația rutieră, cât și transportul public. În mijlocul acestui peisaj dominat de apă și blocaje, o scenă surprinsă în Piața Romană a atras atenția internauților și s-a răspândit rapid pe rețelele sociale: un curier Glovo a fost filmat în timp ce înainta prin apa adunată pe carosabil, încercând să livreze comanda unui client.

Cuprins
  1. Imaginile cu un curier Glovo au devenit virale după furtuna din Capitală
  2. Bucureștiul, afectat de inundații și blocaje după codul roșu de furtună
  3. Aproape 2.000 de solicitări pentru ISU București-Ilfov
  4. Furtuna a provocat și o tragedie în județul Ilfov

Imaginile cu un curier Glovo au devenit virale după furtuna din Capitală

În timp ce o mare parte din București se confrunta cu efectele ploilor abundente, un curier Glovo a fost surprins mergând prin apa acumulată în Piața Romană pentru a ajunge la destinația unei comenzi. Imaginile au devenit rapid virale pe internet, fiind distribuite de numeroși utilizatori impresionați de moment.

Potrivit informațiilor apărute, scena s-a petrecut în cursul nopții, după ce cantitățile mari de precipitații au transformat mai multe artere din Capitală în adevărate lacuri.

„Azi-noapte, în București, un băiat de la Glovo înota prin apele din Piața Romană, încercând să ducă la destinație comanda cuiva”, este descrierea care a însoțit imaginile distribuite online.

Bucureștiul, afectat de inundații și blocaje după codul roșu de furtună

Ploile torențiale căzute în timpul nopții au creat numeroase probleme în Capitală. Miercuri dimineață, circulația rutieră și transportul în comun erau perturbate din cauza cantităților mari de apă acumulate pe carosabil și în mai multe zone ale orașului.

Autoritățile au emis patru mesaje RO-ALERT după avertizările succesive transmise de Administrația Națională de Meteorologie. Ultimul mesaj a fost emis în jurul orei 1:00, după instituirea unui cod roșu de vreme severă.

Efectele furtunii s-au resimțit și în rețeaua de metrou. Circulația pe Magistrala 1 a fost întreruptă începând de miercuri dimineață, după ce stația Piața Victoriei 2 a fost inundată și închisă temporar. Până la acel moment, Metrorex nu a anunțat o estimare privind reluarea circulației.

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Tot în timpul nopții, pasajul de la Universitate și stația de metrou din zonă au fost inundate, imaginile surprinse la fața locului arătând amploarea efectelor produse de precipitațiile abundente.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 23:10 – 00:30, în București au fost semnalate averse torențiale care au acumulat 15–25 l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze de 50–60 km/h.

Aproape 2.000 de solicitări pentru ISU București-Ilfov

Pompierii și echipajele de intervenție au acționat pe tot parcursul nopții pentru gestionarea situațiilor generate de fenomenele meteorologice.

Până la ora 23:30, ISU București-Ilfov anunța că preluase deja 500 de solicitări generate de furtună, în timp ce alte 400 de apeluri primite prin numărul unic de urgență 112 erau gestionate în dinamică de echipajele aflate deja în teren.

Ulterior, bilanțul intervențiilor a crescut considerabil. Până la ora 6:00, au fost înregistrate peste 1.950 de solicitări.

Dintre acestea, aproximativ 1.000 reprezentau intervenții pentru care echipajele fuseseră deja direcționate, unele fiind finalizate, iar altele aflate încă în desfășurare. Alte 950 de solicitări se aflau în așteptare și urmau să fie preluate în funcție de disponibilitatea echipajelor.

Furtuna a provocat și o tragedie în județul Ilfov

Pe lângă pagubele materiale și blocajele produse în București, furtuna a avut și consecințe dramatice în județul Ilfov.

În localitatea Găneasa, un bărbat de 40 de ani și-a pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit peste autoutilitara în care se afla în calitate de pasager. Șoferul vehiculului a primit îngrijiri medicale.

Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea evenimentului. Primele verificări efectuate la fața locului au arătat că autoutilitara aflată în deplasare a fost surprinsă de căderea unui copac pe carosabil, în timpul furtunii.

Echipajele medicale sosite la locul incidentului au constatat decesul pasagerului.

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