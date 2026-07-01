Un curier Glovo, surprins mergând prin apele din București pentru a livra o comandă. Imaginile au devenit virale

Potrivit informațiilor apărute, scena s-a petrecut în cursul nopții, după ce cantitățile mari de precipitații au transformat mai multe artere din Capitală în adevărate lacuri.

„Azi-noapte, în București, un băiat de la Glovo înota prin apele din Piața Romană, încercând să ducă la destinație comanda cuiva”, este descrierea care a însoțit imaginile distribuite online.

Bucureștiul, afectat de inundații și blocaje după codul roșu de furtună

Ploile torențiale căzute în timpul nopții au creat numeroase probleme în Capitală. Miercuri dimineață, circulația rutieră și transportul în comun erau perturbate din cauza cantităților mari de apă acumulate pe carosabil și în mai multe zone ale orașului.

Autoritățile au emis patru mesaje RO-ALERT după avertizările succesive transmise de Administrația Națională de Meteorologie. Ultimul mesaj a fost emis în jurul orei 1:00, după instituirea unui cod roșu de vreme severă.

Efectele furtunii s-au resimțit și în rețeaua de metrou. Circulația pe Magistrala 1 a fost întreruptă începând de miercuri dimineață, după ce stația Piața Victoriei 2 a fost inundată și închisă temporar. Până la acel moment, Metrorex nu a anunțat o estimare privind reluarea circulației.

Tot în timpul nopții, pasajul de la Universitate și stația de metrou din zonă au fost inundate, imaginile surprinse la fața locului arătând amploarea efectelor produse de precipitațiile abundente.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 23:10 – 00:30, în București au fost semnalate averse torențiale care au acumulat 15–25 l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului cu viteze de 50–60 km/h.